ВСУ продвинулись на фронте на 2 километра: что известно и почему этот успех крайне важен

Украинские десантники продвинулись на два километра в сторону Луганщины. Это первое такое успешное продвижение наших сил с начала года. Бойцы 95 бригады вытеснили россиян с их позиций под поселком Терны, что на границе двух областей. Стратегически важным. Чтобы не дать окружить наши силы на Купянском и Лиманском направлениях. Полесские крылатые пехотинцы сожгли там несколько десятков вражеских бронемашин, среди которых и танки Т-90.

Об этом говорится в репортаже специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко, которая побывала на позициях 95 бригады.

На линии фронта продолжаются беспощадные обстрелы

"Мы едем на позиции к нашей 95 бригаде. Это поселок Терны, основное наступление врага именно там. В свое время его освобождали во время контрнаступления на Харьковщине. Теперь оккупанты снова пытаются его окружить", - говорит Юлия Кириенко.

Только съемочная группа ТСН вышла из машины, как услышала над головой вражеские самолеты.

"Сложно бегать на самом деле в бронежилете и каске, особенно когда по соседнему селу стреляют. Это тот самый случай, когда понимаешь, что действительно воевать должны молодые. Потому что сложно выдержать на себе столько килограммов брони и это без оружия - это действительно трудно. Только мы забегаем в укрытие, как на горизонте раскрываются управляемые авиабомбы", - отмечает корреспондентка ТСН.

Украинские военные

ВСУ продвинулись на фронте на 2 километра

Оккупанты работают по позициям, которые недавно потеряли. Оттуда их выжгли бойцы 95 бригады. Наши десантники продвинулись аж на 2 километра вперед. Это первый такой успех с начала года на фронте.

"Велась разведка "мавиком", выявляли где сидят п*дары. Затем их пришили, то сбросами, то "мавиками", то артиллерией. потом наши штурмовики заходили и зачищали", - говорит Иван, заместитель командира роты.

Военный Иван

Из рассказа Ивана будто так просто было отбить вражеские позиции. На самом деле бои за них продолжались аж 2 недели. Оккупанты пытались контратаковать. Не жалели и техники. Даже своих танков Т-90. Теперь они сожжены. В целом удалось уничтожить до 10 единиц вражеской техники.

Сейчас главное - не подпустить вражеских штурмовиков снова к отбитым десантниками позициям. Потому что по перехватам передали - оккупанты попытаются вернуть утраченное. А потому украинские защитники постоянно отбивают атаки.

Снаряд из британской пушки летит в сторону окрестностей села Терны. Это последний форпост на границе Донецкой области и почти полностью оккупированной Луганщины. И стратегически важный, как для нас так и для россиян.

Поэтому враг готовится отбивать позиции. Это понимают десантники из-за засилья дронов в небе. Оккупанты разведывают насколько прочно нам удалось закрепиться.

Каждый выстрел каждый раз корректируют артиллеристы. Чтобы еще четче снаряд ложился по вражеской пехоте. Ей надо не дать поднять головы из окопов, говорят воины. Потому что село Терны хоть и кажется таким мелким на карте, но является сверхважным для большой группировки наших сил между Купянском и Лиманом.

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