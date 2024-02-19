ВСУ сбили два российских истребителя, а на оккупированной территории и в РФ – очередная "бавовна": все детали

Это им за безжалостные бомбардировки Авдеевки! Уже официально – Вооруженным силам Украины 19 февраля удалось сбить еще два российских самолета! Свой последний полет российские пилоты завершили под Мариуполем – теперь они будут кормить азовскую креветку. Горячее оккупантам в Макеевке! В Крыму, Ростове и Таганроге воет сирена.

Что происходит и какое громкое заявление сделал новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

В этом мире можно смотреть вечно на три вещи: как горят оккупанты, как падают вражеские блохолеты и как паникуют на самой России. И 19 февраля ВСУ дали нам возможность насладиться тремя пунктами одновременно. Около 9 утра советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале сообщил, что вблизи города громко.

Детали не заставили себя долго ждать. В пророссийских пабликах и группах понеслись поначалу слухи, что это все работа ПВО по ракетам ATACMS. А потом до них дошло и пошли досадные признания. Очевидцы слышали звуки работы реактивных двигателей, потом увидели, как истребитель упал в море.

Вышел с утра на связь и "Николаевский Ванек". По его данным, под Мариуполем с радаров внезапно исчезли сразу два российских борта: Су-34 и Су-35. Одного из пилотов уже обнаружили россияне. Он свое улетал и "купался" в море с головой.

Это точно месть за беспощадные бомбардировки. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже подтвердил очередное успешное сбивание двух российских бортов.

Скорее всего, бомбардировщики сбросили бомбы и возвращались на базу в Ейск.

Напомним, что это уже 5 и 6 враждебные Су разных модификаций, которые удалось приземлить нашим воинам, а это незаурядное достижение. Именно такими россияне бомбили Авдеевский коксохим и почти полностью разбили украинский город. Интересно, что ВСУ удалось сбить российские птички в тылу врага.

Несладко врагу и во временно оккупированной Макеевке. Утреннее солнышко там перекрыл столб плотного черного дыма. Очевидцы публикуют кадры, которые украинцам греют душу, а в состоянии россиян поднимают визг – внезапно снова недосчитались очередной нефтебазы.

Неспокойно и в самой России. 19 февраля телеграмм-каналы в Ростове и Таганроге не успели пожелать россиянам хорошего кофе, зато трубили о работе ПВО. Местные пишут, что слышали "хлопки" и грохот в Батайске, Азове и даже Зернограде.

Гудели сирены и во временно оккупированном Крыму. Как пишут российские паблики, украинская авиация зажигала близ Джанкоя, однако в Воздушных силах ВСУ это событие на момент подготовки выпуска еще не прокомментировали. И мы ожидаем приятные подробности.

Напомним, Воздушные силы ВСУ уничтожили 19 февраля на восточном направлении два российских истребителя – Су-34 и Су-35.

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"НЕХ*Й ШАСТАТЬ!" ВСУ сбили РОССИЙСКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ! Громкое заявление Сырского!