ВСУ сбили КАБ над Запорожьем: что известно о секретном украинском оружии

Вооруженные Силы Украины сбили управляемую авиационную бомбу в Запорожье. Утром четверга, 6 февраля, во время очередной вражеской атаки наши защитники применили экспериментальное оружие, в результате чего и была поражена цель. В Воздушных Силах уже прокомментировали этот случай и сделали громкое заявление. Все подробности – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Над Запорожьем сбили КАБ

Украинские защитники смогли сбить управляемую авиабомбу, которую запустили ВС РФ по Запорожью утром 6 февраля. Сначала об этом шла речь в сообщениях телеграмм-каналов со ссылкой на источники в Силах обороны. Авторы публикации отметили, что это произошло впервые.

Речь шла и о том, что цель была поражена, но обломки упали на грузовик в окрестностях Запорожья, в результате чего он получил повреждение.

Реакция Воздушных Сил ВСУ

В то же время уже 7 февраля появилось подтверждение того, что украинские военные смогли сбить управляемую авиационную бомбу в Запорожье. Однако это уже не первый случай сбивания такого средства авиационного поражения, рассказал в комментарии "РБК-Украина" начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Это уже не первый случай сбивания такого средства авиационного поражения", – заметил военный.

Он пояснил, что управляемые авиационные бомбы бывают разных типов, с разной боевой частью. Россияне применяют их с самолетов тактической авиации, без захода в зону поражения нашей ПВО. То есть, они запускают эти бомбы с дистанции. Однако Воздушные силы применяют разные методы противодействия тактической авиации, осуществляющей бомбардировку КАБами.

"Для противодействия этой угрозе требуется комплексный подход – как использование средств наземного ПВО, так и авиационной компоненты, чтобы как можно дальше отгонять носителей этих КАБов", – добавил Игнат.

Однако в Воздушных силах не уточнили, как удалось поразить авиабомбу над Запорожьем. Там напомнили, что в прошлом году враг применил против Украины 39 950 управляемых авиационных бомб разных типов.

Масштабная дроновая атака

В последнее время Запорожье часто оказывается под российскими ударами. Россияне используют для ударов как авиационные бомбы, так и дроны. В частности, 1 февраля российская армия направила в Запорожье 18 беспилотников. Это одна из самых масштабных дроновых атак на город.

Запорожский городской совет и ГСЧС Украины сообщили, что в результате падения обломков пострадал 57-летний мужчина. Он получил необходимую медицинскую помощь, но от госпитализации отказался.

"Кроме того, в разных районах города произошли пожары: возгорание кровли здания учебного заведения; горели два автомобиля, взрывной волной и обломками повреждены соседние дома; возгорание гаражей и частных автомобилей", – говорится в сообщении ГСЧС.

Пожарные ликвидировали все возгорания. На местах ликвидации последствий вражеских обстрелов работали все экстренные службы. В ГСЧС также показали кадры той ужасной ночи.

400 абонентов без света

В свою очередь начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Было обесточено более 400 абонентов, но уже через несколько часов энергоснабжение возобновили.

Федоров добавил, что в результате атаки повреждено учебное заведение, и показал, как сейчас выглядят изуродованные врагом здания.

В эфире телеканала "Рада" в рамках телемарафона "Єдині новини" Иван Федоров уточнил, что в результате вражеской атаки повреждено 14 многоэтажек и около десяти частных домов. Серьезные повреждения получило здание учебного заведения.

Что с учебным заведением

В ночь на 1 февраля в Инженерной академии Запорожского национального университета взрывной волной выбило окна и была повреждена крыша. Однако благодаря слаженной работе преподавателей, студентов и коммунальных служб оперативно закрыли окна OSB панелями, накрыли крышу пленкой и провели уборку помещений и территории.

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В настоящее время готовится проектно-сметная документация для капитального ремонта крыши. Институт обратится к партнерам за поддержкой восстановительных работ, сообщил Федоров 3 февраля. Он отметил, что это историческое здание, которое является важной частью города.

Восстановление в Запорожье

Однако ежедневные разрушения не останавливают работы по восстановлению жилья в Запорожской области. Иван Федоров в эфире телеканала "Мы Украина" рассказал, как сегодня организован процесс.

"Скорая помощь: коммунальщики сразу после завершения тревоги выходят на места разрушений, забивают выбитые окна и двери, защищают дома от непогоды. Материальная поддержка: более 600 человек получили стройматериалы для самостоятельного ремонта. Работа подрядчиков: сотни домов восстанавливают специализированные организации. Комплексный подход: действует 8 пакетов помощи для разных степеней разрушения. Компенсации: владельцы разрушенного жилья получают сертификаты для приобретения нового", – объяснил Федоров.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО НЕВЕРОЯТНО! ВСУ секретным оружием СБИЛИ КАБ над Запорожьем!

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