ВСУ сбили "редких птиц": что известно об одной из самых больших потерь РФ в авиации

В “вечный полет” на этот раз отправилась очень жирная цель.

Этот день назвали "черным" для российской авиации. В небе над Азовским морем "неизвестная" сила приземлила драгоценный российский самолет-разведчик А-50, еще один — реактивный бомбардировщик Ил-22М — подбит. Рашисты сразу возложили вину за неудачу на собственное ПВО.

Но что на самом деле могло так филигранно приземлить российские борта над Азовским морем? Украинские военные уже намекнули. Детали рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Россияне потеряли два важных самолета

Около 9 часов вечера 14 января над Азовским морем начался "самолет". К удивлению рашистов внезапно со всех радаров пропал редкий самолет А-50 ДРЛО. В этот момент на связь с диспетчером российского аэродрома в Анапе вышел пилот, сопровождавший самолет. Он признается – потери рашистов одним самолетом не ограничились! Летавший рядом реактивный ракетоноситель Ил-22М подбит и крайне нуждается в экстренной посадке — просит срочно вызвать скорую.

Анапа дахь Ил-22М онгоц болон нисэх онгоцны буудлын диспетчер хоёрын яриа гарчээ. Анапа хотод газардахаар төлөвлөж, нүүлгэн шилжүүлэх хүсэлт гаргаж, түргэн тусламж, гал унтраах машин дуудсан байна.

Энэ онгоц нь "шархадсан" бололтой pic.twitter.com/cZc9lXDERZ — Туул (@tuul1234) January 14, 2024

Первые детали "избиения"

В числе первых о хорошей новости рассказали народные депутаты Юрий Мысягин и Александр Федиенко. Первый сообщил интересную деталь — подбитый Ил-22М впоследствии также скрылся с радаров в районе Керчи. Этот самолет обычно выполняет функцию воздушного командного пункта врага, посредством которого отдаются приказы и осуществляется управление боем. Вопрос, долетел ли?

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Реакция рашистов

Немного окликнув от испуга, неудачу неохотно стали признавать оккупанты. Сначала подтвердили подведение бомбардировщика Ил, по их словам, избившего, но тот же добрался до аэродрома. По словам российских военкоров, по прилету на базу скорые госпитализировали двух членов экипажа. Уже известно, что один из них все-таки "задвоился". Надеемся, что к нему скоро присоединится и второй

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Как выглядит А-50?

В вечный полет на этот раз отправилась очень жирная цель. Вот такой вид А-50 — это еще советский самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

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Украинские бойцы постоянно охотятся за такими. Когда другой А-50, которых у рашистов только 11, удалось взорвать в белорусских Мачулищах под Минском.

Білоруські партизани передали СБУ унікальне відео з того самого дрону, який підірвав російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі «Мачулищі».



За інформацією наших джерел, наразі усі виконавці цієї спецоперації змогли прямо під носом у ФСБ виїхати у треті країни. pic.twitter.com/LnYWZJDqaj — Дякую Богу, що я не москаль (@Mykhaylo_v) March 3, 2023

С помощью такого самолета рашисты пытаются обнаружить украинскую ПВО и другие цели перед масштабными ракетными обстрелами. Так что можно с уверенностью сказать, что неизвестным господам, возможно, удалось предупредить очередную террористическую атаку Путина. Да и стоит эта бандура кругленькую сумму – не менее 330 миллионов долларов США.

Кто сбил самолеты?

В сети сразу начали живо обсуждать, чем сбили самолеты. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сделал смелое предположение, что это работа ЗРК Patriot.

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Напомним, что американские комплексы ПВО уже по крайней мере трижды подлавливали решистов неожиданно в воздушную ловушку. Таким трюком ВСУ сбили почти десяток российских самолетов — в мае 23-го два Су-34 и два вертолета Ми-8 где-то на Брянщине, а еще истребитель под Одессой и три Су-34 на Херсонщине.

Рашисты же имеют собственную теорию: они еще раз обвиняют в сбитии собственной ПВО. И действительно, в этом есть логика. Во-первых, это не стало бы новостью ни для кого — российская ПВО частенько сбивает своих, еще и так, что это почти не вызывает удивления у военкоров, только тихое возмущение. К тому же самолет-разведчик и бомбардировщик летели далеко от фронта — где-то в 150 километрах от столкновения. Как пишет "Общественное", Ил как раз находился над оккупированным Стрелковым на Херсонщине, а А-50-й — над Кирилловкой в Запорожской области.



А в Кремле тем временем выдали очередной жемчуг. Усатый спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле о сбитии информации нет. Однако есть и у рашистов такая неувязочка. О ней подробно рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

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Военные эксперты Алексей Гетьман и Петр Черник предупреждают о том, что ущерб может стать сенсацией, потому что украинская ПВО вряд ли могла сбить эти самолеты, но есть одно но.

Уже с утра 15 января появилась и реакция украинских военных. По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, это может свидетельствовать о появлении в украинских арсеналах нового, более мощного оружия, о котором россияне знать не знают.

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Но все точки над "і" расставил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗАЛУЖНОЕ РАССКАЗАНИЕ, ЧТО Случилось с РОССИЙСКИМИ САМОЛЕТАМИ А-50 и ИЛ-22М!

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