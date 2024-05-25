ВСУ "съели и не скривились": как украинцы в Сети празднуют 500 000 уничтоженных окупантов (фото)

По подсчетам украинского военного, потери российской армии составили, как одна Рязань или два Таганрога.

За более 2 лет полномасштабной войны ВСУ уничтожили полмиллиона кафиров. По состоянию на 25 мая потери российской армии, по данным Генштаба, составляют 500 080 человек.

Как в Сети украинцы празднуют "юбилей" "хороших россиян" — собрал ТСН.ua.

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Спецподразделение ГУР МО Украины "Артан" на странице в фейсбуке написали, что украинские защитники "съели и не скривились".

"…Они (русские захватчики – ред.), как шальные, лезут на наши позиции, падают в окопы, мы их уничтожаем. Они снова лезут, мы их снова уничтожаем – тех, кому удалось добраться поближе… И так непрестанно…. Враг кратно Превышает нас числом Враг не считает человеческие жизни Враг перемалывает в "мясных штурмах". Но их планы разбиваются о несокрушимых украинских воинов. И 500 тысяч обезвреженных захватчиков - этому подтверждение. Спасибо каждому, благодаря кому этот подвиг стал возможным! Охота продолжается. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Журналист, а сейчас военных Дмитрий Когана подсчитал, что потери русской армии составили, как одна Рязань или два Таганрога.

"Имеем 500 тысяч денацифицированных русных. Если говорить на языке аналогий, то это Рязань, или два Таганрога. В переводе на мясо это около 40 тысяч тонн. Это на 8 тысяч тонн больше, чем весит останкинская телебашня без фундамента. Или четыре Эйфелевых башни ", – написал он в социальной сети X.

На "юбилей" россиян также отреагировали пограничники. В ГНСУ саркастически заметили: "Ад с сегодняшнего дня насчитывает более 500 тысяч россиян, избравших путь "асвабаждения", — прикрепив фото с сатаной, который говорит, что у него "не хватит котлов" для захватчиков.

Как в Сети отреагировали на потери РФ в полмиллиона / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Как в Сети отреагировали на потери РФ в полмиллиона. Фото из открытых источников

Как в Сети отреагировали на потери РФ в полмиллиона. Фото из открытых источников

Как в Сети отреагировали на потери РФ в полмиллиона. Фото из открытых источников

Как в Сети отреагировали на потери РФ в полмиллиона. Фото из открытых источников

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на утро 25 мая 2024 года ВСУ уничтожили 500 080 российских захватчиков.

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