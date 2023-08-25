ВСУ сформировали условия, чтобы начать прорыв второй линии обороны врага на юге – аналитик

После прорыва бойцами ВСУ первой линии обороны российских войск на Запорожском направлении сейчас уже сформированы все условия, чтобы начался прорыв второй линии обороны врага.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Прорыв первой линии обороны врага

"Мы наблюдали за тем, как в последние месяцы Силы обороны Украины продвигались в первой линии обороны (врага – ред.). Это происходило в Запорожской области, а также на административной границе Запорожской и Донецкой областей по левому и правому берегу реки Мокрые Ялы. Первая линия обороны прорвана фактически. Это произошло после того, как был забит в Запорожской области клин между Роботино и Вербовым. Именно там мы впервые вышли на вторую линию обороны", — пояснил Коваленко.

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Он обратил внимание на недавнее освобождение села Роботино на Запорожье и отметил, что это важнейший опорный пункт для российских войск именно в этой локации – на грани первой и второй линии обороны врага.

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Клин между селами Роботино и Копани: ВСУ вплотную ко второй линии

"Итак, опорник за нами, клин вбит. Сейчас успешно вбивается клин между Роботино и Копани. На Копани оказывается давление с севера и с востока. Я не исключаю, что скоро мы услышим о том, что уже начались непосредственно какие-то интенсивные интересные действия в самих Копанях. Такая же ситуация – Вербовое", – описал ситуацию обозреватель.

Он отметил, что украинские войска находятся вплотную ко второй линии обороны оккупантов, и должны расширять свой плацдарм по этой линии обороны.

"Мы даже слышали сейчас от наших официальных представителей, что происходили успешные действия в направлении Новопрокопеевки. А Новопрокопиевка – это уже село, южнее Роботиного. Это первая линия второй линии обороны", – обратил внимание Коваленко.

Начало прорыва второй линии обороны

По оценкам эксперта, первая линия обороны российских захватчиков была глубиной около 5 км, а вторая линия – 10-15 км. Аналитик считает, что Силы обороны Украины находятся на первой линии основной линии обороны врага.

"В Новопрокопеевке уже происходят достаточно интересные события на северных окрестностях этого села. Кроме всего прочего, Токмак постепенно становится городом в радиусе действия нашей ствольной артиллерии. Следовательно, все условия сформированы для того, чтобы начался прорыв второй линии обороны", – рассказал Коваленко.

Отметим, что издание CNN написало 25 августа, что появляется все больше признаков того, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на части южного фронта в Запорожской области, а теперь расширяют клин в направлении стратегического города Токмак.

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