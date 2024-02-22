ВСУ снова дали жару – полигоны оккупантов завалены трупами: что известно об ударах

От "Хаймарса" не уйдешь — ВСУ второй раз за неделю "накрыли" российский военный полигон на оккупированных территориях.

После точного удара по полигону оккупантов под Волновахой украинским бойцам удалось буквально удвоить число "хороших русских" на Херсонщине, да еще и задеть их командование. Российские пропагандисты в отчаянии и не могут понять, как можно было проспать два одинаковых удара.

Как ВСУ провела блестящую операцию и кого удалось задвухсотить на этот раз, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

По оккупантам прилетело

От "Хаймарса" не уйдешь — Вооруженные силы Украины второй раз за неделю "накрыли" российский военный полигон на оккупированных территориях. На этот раз расплата пришла к россиянам под поселком Подо-Калиновка на Херсонщине. Украинский дрон разведчик заметил захватчиков прямо во время построения. Несколько минут ожидания и бам – точно цель!

Однако ни дрон в небе, ни просто точный удар по сослуживцам не убедил россиян не собираться кучи! Сразу после удара россияне безнадежно начали бегать по полигону, а затем снова собрались вместе на открытой местности. В украинском штабе такой шанс упустить не могли, поэтому нанесли второй, а затем — и контрольный удар по россиянам.

Реакция ВСУ

"Достанем повсюду" — так очередной блестящий страйк ВСУ прокомментировала пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Оказывается, эти "хорошие русские" учились штурмовым действиям, чтобы потом пойти в наступление на украинские Крынки на левобережье Херсонщины.

"Происходила тренировка штурмовых групп. Они пытались отработать слаженность своих действий. Мы уладили все. Чем работали? Мы используем все имеющееся у нас оружие и мощность. Поэтому не раскрываем для врага всех наших запасов. Пусть понимают, что достанем повсюду", – говорит Наталья. Гуменюк.

Детали ударов по полигонам РФ

Но это только цветочки. Удар по полигону в Херсонской области вызвал безграничное отчаяние среди российских "военкоров". Пожалуй, если бы этот случай был первым, они бы проглотили. Но нет.

20 февраля аналогичная ситуация произошла на оккупированной Донбассе. Под Волновахой ВСУ также ударом "Хаймарса" отправили в Кобзон по меньшей мере 68 окупантов. Одно из российских изданий уже опубликовало даже список с именами погибших. По их информации, прилетело по оккупантам из Забайкалья. Ну хоть не придется им теперь возвращаться в свою Тьмутаракань.

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На этот раз, говорят сами россияне, билетики на концерт в Кобзон получило и командование оккупантов. А вот и точные геоданные места, куда попали ВСУ.

Как пишут сами так называемые Z-блоггеры, после того, как они отчаянно пытались осветить такие вопиющие потери среди россиян, российские минобороны начали угрожать им тюремными сроками.

А российский войскоблогер "Мурз", который воевал против Украины с 2014 года и был отчаянным головорезом, пошел на радикальный шаг, чтобы что-то доказать своим командирам. Якобы не выдержав новостей о потерях россиян в Авдеевке и ударе ВСУ по полигону в Волновахе, тот упростил задачу украинским бойцам и купил сам себе критик в Кобзон – совершил самоубийство.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ВЫ ХОТЕЛИ КРЫНКИ?! ВСУ снова дали жару! Полигон окупантов завален трупами!