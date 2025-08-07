ВСУ сорвали наступление РФ на Харьков и Сумы: Сырский поделился эксклюзивными подробностями

Главком Александр Сырский. / © Александр Сырский

В начале 2024 года войска РФ хотели провести операцию на Харьковском и Сумском направлениях. Они планировали создать 160-тысячную группировку войск, которая должна была наступать на Харьков, а через несколько суток - на Сумы. Впрочем, ВСУ не позволил врагу реализовать эти планы.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

Украинскому командованию благодаря данным разведки и радиоперехватам удалось разоблачить действия россиян

"Там, кстати, фактически не соблюдались меры сохранения в тайне. Особенно - среди обычных военнослужащих. Они звонили, использовали обычные телефоны; друг другу, рассказывали, что сейчас их выводят в районы; где-то отдых в течение двух недель; а после этого они отбывают в Белгород и готовятся к наступлению на Харьков. То есть мы знали".

По его словам, после этого Силы обороны перебросили "фактически к границе" несколько бригад, находившихся на восстановлении боеспособности. Для РФ это оказалось неожиданным и они, говорит Сырский, начали наступление на Харьковском направлении теми силами, которые были налицо, не дождавшись основного подкрепления – 44-й корпус.

"Это решение для них, как оказалось, было не совсем удачным. Россияне увязли в боях за Волчанск. Они незначительно продвинулись непосредственно под Харьковом, но там максимальная глубина продвижения была 9 км. После этого нам удалось отбросить их на 2 км, то есть максимальная глубина продвижения 7 км фактически составила", - говорит голова.

Когда же оккупанты начали нести потери на Харьковщине, вынужденно начали перебрасывать ресурсы из Сумского направления и не начали наступление на Сумы.

"Собственно, мы сорвали их наступление", - говорит главнокомандующий.

Напомним, в конце мая этого года The Military Watch со ссылкой на данные ряда западных источников сообщило о том, что Кремль готовит масштабное наступление на Харьков . По их информации, командование РФ опрокинуло около 50 тыс. военнослужащих из Курщины в Харьковский регион. В ВСУ эту информацию опровергали.

Фактически в то время президент Владимир Зеленский заявлял, что войска РФ сосредоточили 50 тысяч солдат на Сумском направлении. По его словам, оккупанты накопили в Курской области свои крупнейшие и сильные подразделения, чтобы создать "буферную зону" на 10 километров. Впрочем, по состоянию на август планы россиян не воплотились в жизнь.