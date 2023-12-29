ВСУ строят линию обороны на границе с Беларусью и РФ: есть ли угроза наступления с севера (фото, видео)

На северных границах завершают вторую полосу обороны. В пяти северных областях Украины в 20-километровой зоне на глазах вырастают противотанковые бетонные заградительные элементы — так называемые "зубы дракона".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как возводят линию обороны на севере Украины

Решение об укреплении оборонительных рубежей с несколькими полосами инженерных заграждений и минных полей приняла Ставка Верховного главнокомандующего. Несмотря на сложные погодные условия и атаки врага, возведение взводных-опорных пунктов и блиндажей для наших защитников не останавливается ни на день.

И днем, и ночью сюда везут бревна. Их надо много, потому что древесина лучше всего задерживает обломки снарядов. Для большей защиты все - вкапывают в землю. Огневые позиции укрепляют бетонными конструкциями.

Инженеры уверены - в таких блиндажах наши военные могут находиться длительное время. Инженерная техника здесь почти не стихает, хотя из-за оттепели работать приходится в сплошном болоте и под постоянной угрозой обстрелов.

Строительство линии обороны на севере

Александр – прораб на данном участке. Только прибыл из Купянска, где три месяца подряд возводил подобные оборонительные укрепления. Каждый взводный опорный пункт имеет до пяти полос инженерных заграждений с противотанковыми рвами, зубами дракона и колючей проволокой.

"Все с начала и до самого конца – окопы, блиндажи, огневые сооружения, "зубы дракона", ягоза. И все это вместе получается взводный опорный пункт", — говорит он.

Ко всему - территорию плотно минируют. Это еще один уровень защиты от врага, который совсем рядом.

Строительство линии обороны на севере

Есть ли угроза с севера — ответ Наева

Главная задача таких опорных пунктов – умерить возможное наступление россиян. Готовность фортификационных рубежей к такому развитию событий инспектирует командующий Объединенными силами ВСУ

"Сейчас военной угрозы такой нет, но мы готовимся к тому моменту, когда это время наступит. Дай Бог, чтобы оно никогда не наступило. В случае роста уровня военной угрозы, на эти подготовленные оборонные рубежи должны подойти дополнительные силы", — говорит Сергей Наев.

До пяти полос инженерных заграждений! Укрепление границы, когда до врага десяток километров

В Северной операционной зоне второй оборонительный рубеж уже возводят в пяти областях - на границе с Беларусью и РФ. Работы финансируют из госбюджета, и отвечают за них - областные военные администрации.

На Харьковщине только в Богодуховском районе в этом году построили 30 взводно-опорных пунктов в 5 громадах.

Их возводили под круглосуточным прикрытием мобильных огневых групп. Теперь их усилили более мощными фонарями.

С тех пор как мобильные огневые группы стали прикрывать строителей фортификационных сооружений - и "шахеды" стали значительно реже сюда залетать.

Строительство линии обороны на севере

Напомним, снайпер-рекордсмен СБУ рассказал о выстреле из уникального украинского оружия.

Читайте также: