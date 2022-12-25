ВСУ уничтожают в Луганской области врагов сотнями, раненых добивают вагнеровцы — эксклюзивные кадры ТСН

Только за сутки более сотни оккупантов из ППК "Вагнер" уничтожили в Луганской области бойцы 54 отдельной механизированной бригады. Враги несколько дней подряд бросали вагнеровцев на штурм наших позиций. Горела земля и люди, но наши защитники устояли. Оккупанты отошли, оставив по посадке сотни трупов и десятки раненых, которые тоже стали двухсотыми. Двух вагнеровцев, один из которых криминальный авторитет в законе, удалось взять в плен, говорится в ТСН.

В том бою за метры украинской земли, в прямом смысле, вагнеровцы наступают волнами. "Как во Вторую мировую, они не считают их за людей, просто бросают на мясо, они заняли нашу позицию, мы их выдавливали танками, закапывали в окопах. Группами атакуют по 10 человек, мы убиваем их артой, там 200 и 300. Дальше вторая группа заходит, они своих так и не выносили. По посадке их здесь много, они штурмовали чисто людьми при поддержке арты», – рассказывают бойцы.

У оккупантов одна и та же тактика — малыми группами подойти к нашим укреплениям. Первых штурмовиков утилизируют ребята из 54 бригады. По трупам и своим раненым уже ползут другие, но доползают недалеко. Так по несколько раз в день. “В полосе ответственности подразделения, мы на процентов 90 воюем с ЧИК “Вагнера”, во втором эшелоне – российские регулярные войска и “Ахмат”. Крайние атаки врага на позиции нашей механизированной роты – двумя бандами в количестве до 1200 человек”, – говорит командир батальона.

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Их позиции за последние дни досталось больше всего. Вся земля вокруг воронок от вражеской артиллерии. Посадка напротив в труппах оккупантов. Бои продолжаются уже на коротких дистанциях доходит до рукопашной.

Бойцы отсняли кадры, как отражали позиции – танк просто влетел на вражеские укрепления и разнес вагнеровцев, штурмовики заняли вражеские окопы. Из восьми десятков свежих "пеавекашников", которые приехали на подкрепление из Кременной — остались в живых только двое. Их взяли в плен. Один из вагнеровцев наполовину таджик наполовину калмык. Он отсидел в мордовских лагерях 20 лет, был на зоне смотрящим, оставалось 9 лет. С одной зоны на войну набрали сотню. "Сам Пригожин приезжал, агитировал, обещали свободу, никаких судимостей, все из чистого листа", — говорит он.

Все зеки в ПВК имеют на руке браслеты. Белый – это гепатит, а красный – это СПИД. Таких раненых достреливают свои на линии фронта, а убегающих в тылу… "Сзади стоят другие, которые не дают нам отступать, гонят вперед — отступил, убили свои", — добавляет он.

Вся посадка завалена трупами вагеровцев, все без документов, только оружие. Андрей на позывной "Физрук" говорит, трупы никто не забирает, так и разлагаются в украинской степи.

Артиллерия оккупантов работает по флангам и под обстрелами никто не вспомнил о Рождестве, здесь не до праздников. “У нас нет ни Интернета, ни календаря — только видим на мобилке число, никакой информации, которая в мире творится. Не до праздников. Знали, что был Николай, у нас был Коля, его ранили. Коля тебе привет”, – говорит один из бойцов.

Одной из этих групп российских штурмовиков командовал белорусский офицер-кадровик. От него остались только карточка банковская и рубли, все разнесло взрывом. “Моцная карта выдана на Александр Лиховский, банк Беларуси, как он попал туда, не скажу. Пусть разбираются компетентные органы, но он был стопроцентным белорусом”, — уверяет командир батальона 54-й ОМБР.

За последние четыре дня счет убитых вагнеровцев пошел на сотни. Миф о ППК "Пригожина" разбился об обычных пехотинцев 54 бригады. Наши воины продолжают крушить миф о непобедимой русской армии. Ребята ничего не просят, только молитвы о тех, кто сейчас в полях защищает страну от нашествия орды.

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