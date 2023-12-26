ВСУ уничтожили десантный корабль "Новочеркасск" – что известно о ночной "бавовне" в Крыму (фото, видео)

В ночь на 26 декабря жители временно оккупированной Феодосии в Крыму начали сообщать о громких взрывах над городом. Впоследствии стало известно, что ВСУ атаковали большой десантный корабль ЧФ "Новочеркасск".

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной "бавовне" в Крыму.

Взрывы в районе Феодосийского порта

Жители Крыма в местных пабликах начали писать о взрывах в районе Феодосийского порта, после чего в небе появились следы дыма. Также ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

"Вслед за крейсером "Москва"

Впоследствии информацию о поражении большого десантного корабля "Новочеркасск" подтвердил глава Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"А флота на России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск", — написал он.

В Воздушных силах сообщили, что большой десантный корабль "Новочеркасск" атаковали крылатыми ракетами по тактической авиации около 02:30.

Оппозиционные крымские СМИ писали, что было уничтожено судно, которое привезло в оккупированный полуостров боеприпасы из Ирана.

ВСУ уничтожили десантный корабль "Новочеркасск"/ Фото: скриншот

В Феодосии вспыхнули еще несколько пожаров

Как сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутников, в Крыму после подрыва большого десантного корабля "Новочеркасск" в ночь на 26 декабря пожары наблюдали не только в Феодосийском порту, но и рядом с ним.

Так, было зафиксировано два очага пожара в порту и три за его пределами.

Ячейка пожаров в Феодосии / Фото: Telegram / Крымский ветер

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что в Феодосийском порту сейчас происходит сильная детонация.

"Специфика больших десантных кораблей в том, что они используются сейчас врагом постоянно как логистические объекты для транспортировки важных грузов. Помним, что у них есть сложности с использованием знаменитого Керченского моста и других транспортно-логистических маршрутов. Итак, по всей вероятности, что это был некий "рождественский подарок", полностью упакованный", — отмечает она.

В настоящее время полностью перекрыт мост через Керченский пролив, а районы вокруг порта окружены войсками. Гуменюк говорит, что оккупанты "находятся в определенной панике и растерянности — такое поражение для них было сюрпризом".

Эвакуация людей в Феодосии

В Феодосии более 350 человек были эвакуированы из ближайших к порту домов.

В нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах. В магазинах были разрушены витрины. Также пострадал и местный вокзал – оккупационным властям пришлось изменить расписание поездов и электричек.

Площадь пожара в порту составила более 1000 метров. По предварительным данным, есть пострадавшие. Однако официально данная информация не подтверждена.

БДК "Новочеркасск" – что известно о судне

"Новочеркасск" – большой десантный корабль (БДК) проекта 775, который строила для СССР социалистическая Польша с 1975 по 1991 год с учетом возможности проведения операций в океане.

Точно такой же украинский корабль "Константин Ольшанский" оккупанты захватили в Крыму в 2014 году.

ПДК "Новочеркасск"

Первая попытка атаковать БДК "Новочеркасск" была 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска.

"Новочеркасск" предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и опрокидывание морем войск и грузов. Способен транспортировать разные виды бронетехники, включая танки.

По состоянию на 2022 год ВДК "Новочеркасск" входил в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Украинские военные ликвидировали российский десантный корабль "Новочеркасск"

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