ВСУ уничтожили рекордное количество артиллерии РФ: эксперты объяснили тактику и смогут ли оккупанты восстановить потери

ВСУ на фронте активно уничтожают вражескую технику, в частности, артиллерию. Военные эксперты говорят, что такие темпы — это невероятное и объяснили стратегию украинской армии.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виталия Афанасиенко.

Уничтожение российской артиллерии: что говорит военный эксперт

Сначала полномасштабного вторжение оккупанты имели на вооруженные пять с половиной тысяч орудий. Из которых, по меньшей мере, по 300, каждый месяц, украинская армия уничтожала.

"В мае месяце мы очень изменили саму философию уничтожения артисистем. Май – 553 установки, июнь – 688, июль – 677, август – 691 и сейчас абсолютный рекорд – вот в сентябре 947. Ну это – мега, это что-то невероятное. Мы уже вышли на больше, чем на 1000 орудий от их штатного комплекта. Россияне более 300 орудий восстанавливать и ставить в строй в месяц не могут. У них осталось рабочих максимум 8 станков. Подчеркиваю не заводов, а станков, которые могут рассверливать стволы", — говорит военный эксперт Петр Черник.

Петр Черник / Фото: АрмияInform

Как ВСУ используют артиллерию

Поэтому оккупанты расконсервируют более простой хлам. В то же время, на вооружение украинской армии, хоть и дозировано, но поступают западные пушки, на которых военные отточили свое мастерство. А тактика применения западных артсистем, очевидно, войдет в учебники стран-членов НАТО.

"В целом, прежде всего самоходная артиллерия и тактика изменилась. Западные образцы они позволяют произвести 10-15 выстрелов за очень небольшой промежуток времени и эта самоходка выходит на огневую позицию отстреливающегося 10-15 снарядов и очень быстро отходит. То есть для россиян, они просто не успевают корректировать свой огонь", – говорит военный эксперт Михаил Жирохов.

Как кассетные боеприпасы уничтожают транспорт окупантов

Не успевает оккупационная армия скрываться и от кассетных боеприпасов, целыми взводами отправляющих оккупантов на "концерт Кобзона". А вместе с ними и их автотранспорт, который к слову тоже попал в рекордную таблицу украинской армии. За прошлый месяц наши воины побили 874 единицы разного военного транспорта. Это даже больше, чем в мае прошлого года, когда ВСУ жгли оккупационную технику целыми колоннами.

"Считалось американцами, что это снаряды для уничтожения личного состава, но как показал опыт именно российско-украинской войны, они достаточно активно используются и для уничтожения легко бронированной техники, конечно, что какой-то танк только повредит, но БМП, БТР, автомобильная техника она уничтожается" ", – говорит военный эксперт Михаил Жирохов.

HIMARS на фронте и контрбатарейная борьба

HIMARS тоже приложились к ускоренной демилитаризации российских пушек, систем ПВО и личного состава. И если поначалу, они били, в основном, по вражеским тыловым пунктам управления и складам, то сегодня помогают превращать в металлолом артсистемы с автоцистернами.

РСЗО М142 HIMARS и ракеты ATACMS/Фото: Mariusz Burcz

"Нащупали философию успеха в двух частях. Часть первая – контрбатарейная борьба. У россиян есть машина "Зоопарк-1", она не выдержит никакой конкуренции. А скажем немецкая радиолокацинная станция "Кобра" на расстоянии до 100 км в пределах 2 минут может вычислить залп 40 батарей, чтобы мы понимали батарея это 6 стволов 6 на 4 — 240 орудий, а такого вообще у них ничего нет", — говорит военный эксперт Петр Черник.

Еще одна составляющая большого количества уничтоженной вражеской боевой техники – украинские дроны-камикадзе. На них, чтобы поддержать наших воинов, украинцы ежесуточно донатят миллионы гривен.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ установили рекорд по уничтоженной российской технике за месяц

Напомним, украинские артиллеристы приспособили систему залпового огня "Град" стрелять одиночными.

Читайте также: