ВСУ устроили оккупантам на Запорожском направлении новую "Чернобаевку": как проходят бои

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают бои с российскими захватчиками и имеют большие успехи в продвижении на определенных участках фронта. Однако и враг наготове. Так, на Мелитопольском направлении россияне подтянули резервы, но украинские защитники не дают врагу отдохнуть и показывают новую версию "Чернобаевки".

Об этом рассказал корреспондент ТСН Александр Моторный.

Морские пехотинцы РФ, долгое время находившиеся в оперативном резерве, сейчас занимают рубежи на участке от Большой Криницы до Лугового, по обе стороны автодороги, идущей на Васильевку и дальше в Мелитополь. В то же время, на всем участке Запорожского участка фронта, украинские воины продолжают методическое давление на врага. В районе временно оккупированной Жеребянки, артиллеристы и противотанковые расчеты уже устроили, чуть ли не новую "Чернобаевку" на Запорожский манер.

"Они едут на одно и то же место, знаете — как мини-Чернобаевка! Вот они три дня — мы били там технику, наша рота подбила три техники. Подбила артиллерия, дронщики FPV тоже работали. То есть там — кладбище! И они все-таки прут", — говорится в сюжете.

ВСУ устроили оккупантам на Запорожском направлении новую "Чернобаевку". Фото: скриншот.

Со стороны пока еще захваченных Жеребянок, в направлении уже освобожденных Пятихаток, на Запорожье, по несколько раз в сутки выкатывается вражеская техника.

Украинцы "приветствуют" врага из противотанкового комплекса "Стугна" – с очень точной ракетой.

"Вот у нас, даже, расчет, он из осколочно-фугасного танка подбил на дистанции 5400! Мы сами поначалу не поверили, потому что заявлена — пятерка!", — рассказал военнослужащий-противотанкист 128 ОГШБр ВСУ с позывным "Родич".

Украинские воины сравнивают свою работу с охотой.

"Большинство, как охота! Заходим, ставим установку и ждем… Норматив – две минуты, но чем быстрее – тем лучше! Все зависит от обстановки, ведется ли по нам огонь, или нет, – рассказывает военный с позывным "Бизон".

ВСУ устроили оккупантам на Запорожском направлении новую "Чернобаевку". Фото: скриншот.

Как рассказали военные, в последнее время в направлении Васильевки, где у россиян мощный логистический хаб и откуда открывается прямой путь на Мелитополь, сидеть долго в одной, даже хорошо замаскированной засаде очень опасно.

"Обычно мы больше двух выстрелов стараемся не делать с позиции. Ведь после первого выстрела, как правило, нас не могут отследить, а уже они иссекают – сектор", — объясняет военный "Артем".

Когда оккупанты прут колоннами, по словам горных-штурмовиков, главное – успевать перезаряжать ракеты.

Во время сюжета собственными глазами видим, как ВСУ уничтожили колонну россиян – два танка и БМП.

ВСУ устроили оккупантам на Запорожском направлении новую "Чернобаевку". Фото: скриншот.

Такие выезды российских танков и боевых бронемашин со стороны Жеребянок, сейчас встречаются по несколько раз в сутки, говорят противотанкисты 128-й, горно-штурмовой. оккупанты стремятся любой ценой отбить утраченные Пятихатки на Запорожье.

"Заехали танки, начали разбирать село. Наши зашли в Пятихатки, они пытались их оттуда выбить. Но у них не получилось. Пытаются отбить, но мы им этого не даем", — говорит Бизон.

Благодаря точным ударам украинских дальнобойщиков по вражеским тылам, у врага на Запорожском направлении есть проблемы с боекомплектом. По словам военных, на штурмы оккупанты идут часто, но чувствуется, что атакуют сильно ограниченным ресурсом.

"Очень чувствуется, что враг, во-первых, боится нас. Уже хорошо чувствуется, что преимущество все-таки на нашей стороне", — говорит Артем.

И это чувство еще больше усиливается, когда посреди солнечного дня – техника вражеская техника начинает гореть и пылать.

На счету 128-й горно-штурмовой бригады кроме танков немало уничтоженных вражеских бронемашин, колесной техники и пехоты.

Военный с позывным "Родич" признается — к победе мечтает успеть закрыть еще один гештальт.

"Это наша мечта! Лупануть вертолет! Это можно закрыть весь гештальт!", — говорит воин.

Деоккупация территорий Украины

26 июня украинские военные взяли под контроль Ровнополь Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

18 июня силами 128-й горно-штурмовой бригады 2 ОСБ были выбиты оккупанты из населенного пункта Пятихатки. В общем, под наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях были освобождены восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

С начала наступления украинская армия освободила на юге 130 кв. км территорий, а за неделю – 17 кв. км.

Партизанское движение "Атеш" сообщило, что 26 июня ВСУ зашли на левый берег Днепра в Херсонской области.

По данным Минобороны, во время контрнаступления Украины потери личного состава российской армии за прошлую неделю в восемь раз больше, чем в ВСУ.

Новая "Чернобаевка": взрывные новости с запорожского направления

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