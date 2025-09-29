ВСУ устроили россиянам "котел" под Покровском: военные рассказали, почему "еще рано радоваться"

Покровск / © Getty Images

Корреспондент «ТСН.Тижня» Андрей Цаплиенко побывал в том месте, где украинские воины превратили путинское наступление в очевидное поражение. Речь идет о котле, который ВСУ устроили россиянам под Покровском.

Сразу три группы оккупантов к северу от Покровска загнаны в котлы. И Силы обороны продолжают сжимать кольцо. Чтобы выйти из почти полностью окруженных разбитых сел возле Доброполья и сохранить жизнь своим солдатам, у россиян остался узкий коридор через село Новоэкономическое.

«Это Новоэкономическое, Новоторецкое, ближе к Мирнограду, также у нас и в Покровске в самом. Противник изо всех сил пытается зайти в Покровск. Наши группы работают по выявлению и перерезанию логистического пути. Противник забегает в Покровск, мы перерезаем логистический путь, и те, кто забежал в Покровск, мы их уничтожаем», — говорит Олег Адамов, заместитель командира 425-го ОШП «Скала».

Но праздновать победу рано. Российское командование упорно верит, что огромное численное преимущество таки продавит украинскую оборону. К сожалению, некоторые украинские командиры скрывали потери позиций или не вовремя о них докладывали. Поэтому и под Доброполье, и до самого Покровска, продолжают просачиваться российские солдаты. Для спасения ситуации в район Покровска Силы обороны перебросили лучшие штурмовые подразделения.

425-й полк «Скала» — одно из тех подразделений, которые сумели загнать россиян в ловушку.

ТСН также побывала на позициях гаубиц, которые прикрывают штурмовиков полка.

Самоходка «Паладин» как раз и закрывает последний логистический коридор россиян. Но так же действует и враг. Поэтому воздух здесь просто звенит от дронов. Российские дроны очень охотятся за этой пушкой.

Высокая активность дронов в воздухе означает, что началось движение на вражеских позициях — прикрываясь беспилотниками, россияне пробуют продвинуться вперед.

«Бойцы полка «Скала» ищут временные интервалы для того, чтобы воспользоваться моментом, когда небо чистое от российских дронов, и тогда начинается боевая работа. Здесь, возле Покровска, все очень активно: и на небе, и на земле», — говорит Андрей Цаплиенко.



Дробовик — единственная возможная защита от дронов на оптоволокне, но и он не дает стопроцентной гарантии. Дроны врага охотятся за артой и пилотами «Скалы». Они — приоритетные цели. Линия фронта настолько условна, что враг может оказаться у них в тылу. Известен и уникальный случай, когда двоих россиян захватили не штурмовики, не пехотинцы, а операторы «Скалы».

«Пилоты — не значит, что мы сидим в хоромах на диванчиках. Сейчас мы пилоты, через полчаса — мы штурмовики. Мы к этому готовы», — говорит «Савелий», оператор БПЛА 425-го ОШП «Скала».

Российская штурмовая «двойка» искала прорехи в украинской обороне. Один — из Новосибирска, второй — тувинец. Вышли на точку, с которой запускались украинские дроны.

«На тропе — блиндаж. Мы остановились. Я увидел молодого парня. Он никоим образом не выдал себя внешним видом, что он украинский военнослужащий. Ни униформой, ни видом», — говорит Александр Чудин, военнопленный.

Оператор моментально понял — оккупанты думают, что здесь свои. И вот что он сказал, сразу перейдя на русский.

«Что там, братан? А мы где? А куда вы шли? Нужна позиция «Леон». Говорю, братан, там точно ее нет. Вы ее прошли. А как узнать? Да пошли на связь выйдем, сейчас узнаем», — говорит «Савелий», оператор БпЛА 425-го ОШП «Скала».

Уже в блиндаже эти двое поняли, что попали к украинцам. И вспомнили все страшилки, которыми хорошо прокачала их роспропаганда.

Эти двое — лишь часть той огромной группы пленных, которых бойцы 425-го полка захватили за месяц на Добропольском и Покровском направлениях. Мотивации там почти ноль — поднять деньжат и не сесть за решетку. На определенном этапе они начинают понимать: плен с трехразовым питанием — очень неплохая альтернатива тому, что ждет их в Покровске.

Журналисты побывали и в секретном подземном бункере, который бойцы «Скалы» построили совсем рядом с Покровском, практически под носом у противника. Он очень хорошо замаскирован. Сверху летают российские дроны и падают КАБы, а здесь, под землей — столовая с поваром, душ и прачечная, телевидение и интернет.

Хорошо закрепившись в обороне, пехота «Скалы» уже готовится к контрнаступлению. И даже к продвижению. Для того, чтобы быстро преодолевать российскую «килл-зону», пехотинцы сели на мотоциклы. Современная «кавалерия» уже планирует стремительные прорывы, внезапные штурмы и постоянные изменения направлений удара. Потому что только так — постоянно меняя тактику — можно удержать Покровск и другие города Донецкой области.

