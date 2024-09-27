Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ в Курской области захватили уникальное российское оружие: интересные подробности

ВСУ в Курской области захватили уникальное российское оружие: интересные подробности

Военные показали трофейный танк

Только в Галицкой бригаде Курская операция увеличила танковый парк на семь единиц.

Благодаря «Курской операции» состоялось пополнение обменного фонда, и буди получены трофеи, которые в дальнейшем могут быть использованы в бою. 

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко. 

Танк Т-90М - один из многих боевых трофеев, захваченных в Курской области. Российский «Уралвагонзавод», производитель этого танка, оценивает более, чем в четыре миллиона долларов.

«Россияне убеждены, что это не просто лучший российский танк. Они почему-то считают, что это лучший серийный танк в мире», - Андрей Цаплиенко, корреспондент. 

Десантники 80-й бригады штурмовали лесополосу с хорошо замаскированным укрепрайоном противника. Бойцы ожидали серьезного сопротивления. Поэтому в операции задействовали несколько бронетранспортеров Stryker и Bushmaster. 

«Первым в колонне ехал танк. За ним 4 Stryker. Затем Bushmaster и БТР», - говорит Ярослав Хомей, наводчик БТР Striker 80-й ОДШБР

На такой бронекулак россияне, видимо, не ожидали и они начали убегать. Военным сообщили, что у оккупантов есть танк. Танковый бой, казалось, был неизбежен.

Но военные решили не стрелять по нему, потому что во вражеском Т-90, несмотря на снаряженный боекомплект, стрелять было некому. Экипаж сбежал вместе с теми, кто сидел в соседних блиндажах.

«Там было два блиндажа по двадцать человек. Скорее всего, это были «кадыровцы». Потому что у них и флаг кадыровский», - говорит Ярослав Хомей, наводчик БТР Striker 80-й ОДШБР. 

Трофейный танк / ©
Трофейный танк

Вчерашние учителя и инженеры сегодня уже готовят Т-90 к боевому применению.

«Из приятных сюрпризов - в башне гораздо больше места, чем в предыдущих танках советской концепции. И, наконец, как того требуют правила, здесь можно работать в бронежилетах. Здесь много электроники, оптики, все новое, свежее. И для того, чтобы заставить эффективно работать этот танк, украинским специалистам придется взломать, «хакнуть», систему осведомленности командира», - говорит Андрей Цаплиенко. 

Но прежде всего надо разобраться с ключевым элементом танка, который, собственно, и делает его опасным оружием.

«Нужно разобраться с системой управления огнем. Машина достаточно современная. Электроники наставили достаточно много», - говорит Дмитрий Сорока, командир танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Танк изнутри / ©
Танк изнутри

Система управления огнем «Калина» - это попытка воплотить концепцию «умного танка», который видит противника первым. Собрана она из западных комплектующих, которые, несмотря на санкции, продолжают поступать к производителям средств убийства украинцев 

«Т-90М очень грозное, серьезное оружие, которое благодаря электронной начинке, грубо говоря, может обнаружить танк противника или его противотанковое средство еще в тот момент, когда они на него наводятся. То есть, отреагировать на угрозу первым. Но тогда возникает вопрос. Почему российский экипаж сбежал отсюда, не оказав никакого сопротивления и не сделав ни одного выстрела?», - отмечает Андрей Цаплиенко. 

У командира танковой роты есть собственная версия, почему. 

«Это тот самый БК, который полетит противнику в ответ обратно», - говорит Дмитрий Сорока, командир танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. 

Каких бы миллионов не стоила электроника, все зависит от рук того, кто укладывает боекомплект.

Трофейный танк / ©
Трофейный танк

«Есть особенность укладки именно таких снарядов. Если ты немного не под тем углом вставил конкретно этот снаряд, то выстрел сделать не можешь», - говорит Дмитрий Сорока, командир танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. 

Снаряд был уложен неправильно. Танк не смог стрелять. И поэтому экипаж противника вынужден был уйти в отрыв. Но другие российские танки, которые захватила на Курщине 80-я бригада, не сдавались без боя.

Экипаж новейшего Т-80БВМ пришлось выбивать с помощью смежного подразделения. То, что его захватили в качестве трофея, было совместной работой галицких десантников и военной контрразведки СБУ. Здесь внутри значительно меньше электроники, но танкисты 80-й галицкой бригады считают, что он лучше, потому что знают, как с ним работать. Главное, что здесь стоит газотурбинный двигатель, который позволяет развивать высокую скорость, высокую мощность, именно поэтому десантники называют этот танк «танком прорыва».

 Новейшие 80-е достались нашим десантникам не только с «мангалами», но и со специальным покрытием, которое делает их невидимыми для тепловизоров. 

«Восемьдесяток трофейных мы имеем четыре штуки. Две из них уже полноценно работают против противника нашего», - говорит Дмитрий Сорока, командир танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. 

Только в Галицкой бригаде Курская операция увеличила танковый парк на семь единиц. И в отличие от западных трофеев, которые Россия может лишь возить, как цирк шапито, по своим городам и селам, российская трофейная техника реально усиливает украинский боевой потенциал. 

Трофеи с Курщины теперь будут работать против самих россиян! Репортаж Андрея Цаплиенко  

Трофеи с Курщины теперь будут работать против самих россиян! Репортаж Андрея Цаплиенко  

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 27 сентября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация