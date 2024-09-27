ВСУ в Курской области захватили уникальное российское оружие: интересные подробности

Только в Галицкой бригаде Курская операция увеличила танковый парк на семь единиц.

Благодаря «Курской операции» состоялось пополнение обменного фонда, и буди получены трофеи, которые в дальнейшем могут быть использованы в бою.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

Танк Т-90М - один из многих боевых трофеев, захваченных в Курской области. Российский «Уралвагонзавод», производитель этого танка, оценивает более, чем в четыре миллиона долларов.

«Россияне убеждены, что это не просто лучший российский танк. Они почему-то считают, что это лучший серийный танк в мире», - Андрей Цаплиенко, корреспондент.

Десантники 80-й бригады штурмовали лесополосу с хорошо замаскированным укрепрайоном противника. Бойцы ожидали серьезного сопротивления. Поэтому в операции задействовали несколько бронетранспортеров Stryker и Bushmaster.

«Первым в колонне ехал танк. За ним 4 Stryker. Затем Bushmaster и БТР», - говорит Ярослав Хомей, наводчик БТР Striker 80-й ОДШБР

На такой бронекулак россияне, видимо, не ожидали и они начали убегать. Военным сообщили, что у оккупантов есть танк. Танковый бой, казалось, был неизбежен.

Но военные решили не стрелять по нему, потому что во вражеском Т-90, несмотря на снаряженный боекомплект, стрелять было некому. Экипаж сбежал вместе с теми, кто сидел в соседних блиндажах.

«Там было два блиндажа по двадцать человек. Скорее всего, это были «кадыровцы». Потому что у них и флаг кадыровский», - говорит Ярослав Хомей, наводчик БТР Striker 80-й ОДШБР.

Трофейный танк

Вчерашние учителя и инженеры сегодня уже готовят Т-90 к боевому применению.

«Из приятных сюрпризов - в башне гораздо больше места, чем в предыдущих танках советской концепции. И, наконец, как того требуют правила, здесь можно работать в бронежилетах. Здесь много электроники, оптики, все новое, свежее. И для того, чтобы заставить эффективно работать этот танк, украинским специалистам придется взломать, «хакнуть», систему осведомленности командира», - говорит Андрей Цаплиенко.

Но прежде всего надо разобраться с ключевым элементом танка, который, собственно, и делает его опасным оружием.

«Нужно разобраться с системой управления огнем. Машина достаточно современная. Электроники наставили достаточно много», - говорит Дмитрий Сорока, командир танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Танк изнутри

Система управления огнем «Калина» - это попытка воплотить концепцию «умного танка», который видит противника первым. Собрана она из западных комплектующих, которые, несмотря на санкции, продолжают поступать к производителям средств убийства украинцев

«Т-90М очень грозное, серьезное оружие, которое благодаря электронной начинке, грубо говоря, может обнаружить танк противника или его противотанковое средство еще в тот момент, когда они на него наводятся. То есть, отреагировать на угрозу первым. Но тогда возникает вопрос. Почему российский экипаж сбежал отсюда, не оказав никакого сопротивления и не сделав ни одного выстрела?», - отмечает Андрей Цаплиенко.

У командира танковой роты есть собственная версия, почему.

«Это тот самый БК, который полетит противнику в ответ обратно», - говорит Дмитрий Сорока, командир танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Каких бы миллионов не стоила электроника, все зависит от рук того, кто укладывает боекомплект.

Трофейный танк

«Есть особенность укладки именно таких снарядов. Если ты немного не под тем углом вставил конкретно этот снаряд, то выстрел сделать не можешь», - говорит Дмитрий Сорока, командир танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Снаряд был уложен неправильно. Танк не смог стрелять. И поэтому экипаж противника вынужден был уйти в отрыв. Но другие российские танки, которые захватила на Курщине 80-я бригада, не сдавались без боя.

Экипаж новейшего Т-80БВМ пришлось выбивать с помощью смежного подразделения. То, что его захватили в качестве трофея, было совместной работой галицких десантников и военной контрразведки СБУ. Здесь внутри значительно меньше электроники, но танкисты 80-й галицкой бригады считают, что он лучше, потому что знают, как с ним работать. Главное, что здесь стоит газотурбинный двигатель, который позволяет развивать высокую скорость, высокую мощность, именно поэтому десантники называют этот танк «танком прорыва».

Новейшие 80-е достались нашим десантникам не только с «мангалами», но и со специальным покрытием, которое делает их невидимыми для тепловизоров.

«Восемьдесяток трофейных мы имеем четыре штуки. Две из них уже полноценно работают против противника нашего», - говорит Дмитрий Сорока, командир танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Только в Галицкой бригаде Курская операция увеличила танковый парк на семь единиц. И в отличие от западных трофеев, которые Россия может лишь возить, как цирк шапито, по своим городам и селам, российская трофейная техника реально усиливает украинский боевой потенциал.

Трофеи с Курщины теперь будут работать против самих россиян! Репортаж Андрея Цаплиенко

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