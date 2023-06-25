ВСУ "воспользовались" бунтом Пригожина: начали наступление на нескольких направлениях

Испуг российского командования из-за бунта Евгения Пригожина, похоже, так деморализовал их подчиненных, что этим успешно воспользовались наши защитники. И вчера начали наступление по нескольким направлениям одновременно, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Военная корреспондентка ТСН Наталья Нагорная, которая только вернулась с фронта, рассказывает, что движение Вооруженных сил Украины вперед есть, и есть постоянно. Правда, не такое, как многим хотелось бы.

“Ибо часто хочется уже завтра проснуться, увидеть сине-желтое знамя над Донецком, но отвоевывать приходится по несколько сотен метров, то заняли какую-то посадку, то стратегическую высоту. Вот подтвердили, что произошло продвижение под Красногоровкой и удалось занять кусок территории, который был оккупирован еще в 2014 году. Для меня это психологически важно. Но рядом Марьинка, в которую нас даже не рискнули отвезти. И хотя кажется, что там уже нечего разрушать, а ее стирают с лица земли”, – говорит Наталья Нагорная.

Она добавляет, что рядом Угледар, которому не дают покоя ни днем, ни ночью, с другой стороны Авдеевка, которую удерживают чрезвычайными усилиями. И кроме наступления наши бойцы заняты еще и обороной – врага меньше не стало, техники у них меньше не стало, мощные обстрелы вдоль всей линии не прекратились.

“А еще после того, как какую-то позицию штурмонули и взяли, дай Боже, чтобы с минимальными потерями, то туда сразу начинает лететь все, что только можно. Сейчас освобождение идет небольшими шагами, тяжелыми боями с потерями, но очень важно, что инициатива на стороне наших военных”, – рассказывает военная корреспондентка ТСН.

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Наталья Нагорная напомнила, что в конце прошлого лета и в начале осени, как раз перед контрнаступлением на Херсонщине, мы видели очень похожую ситуацию, когда на юге врагу отрезали пути снабжения. В частности, наносили удары по Антоновскому мосту и переправам, чтобы врагу стало сложно подвозить боеприпасы, доставлять на позиции своих армейцев, поставлять топливо, проводить эвакуацию.

“Это сыграло очень важную роль в продвижении на юге. Конечно, если есть возможность, эти пути нужно снова перебивать. Россияне уже показали, что препятствуя контрнаступлению, не остановятся даже перед масштабными экологическими катастрофами. Поэтому тот, кто сейчас сделает прогноз, скорее всего, солжет. Очень много факторов, которые могут повлиять на это. Повторюсь, продвижение вперед – крайне сложно. Мы узнаем о наших штурмах преимущественно тогда, когда они были успешными”, – добавила Наталья Нагорная.

Напомним, ВСУ во время контрнаступления освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были под оккупацией с 2014 года.

Новости ТСН.Тиждень за 25 июня 2023 года | Новости Украины

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