ВСУ впервые показали уникальное оружие, которое используют на фронте: фото, видео

Украинский дрон / © ТСН

Реклама

Силы обороны впервые показали дрон Midl strike, который поражает объекты и технику и в Крыму и за линией фронта. Это «Булава» — украинский ответ российскому «Ланцету», который уничтожил в начале полномасштабной немало украинской техники. Теперь очередь за нами, говорят армейцы. Немало дронов уже доставили на передовую.

Об этом говорится в материале специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Дрон Midl strike — новинка украинского производства. Звать БПЛА «Аист». Такой уже давно работает в украинской армии. Но именно этот беспилотный разведчик модифицированная версия, которая теперь залетает аж на сотню километров от линии разграничения.

Реклама

С тех пор россияне перебросили на Покровское направление значительное усиление, здесь бои и в небе, и на земле, говорят военные. Оккупанты любой ценой пытаются захватить Покровск. Поэтому пока они стягивают технику задача Дмитрия и его команды найти ее как можно быстрее.

Пока «Аист» поднимается над облаками, чтобы зафиксировать вражескую броню, военные достают из ящика нечто похожее на конструктор. Это барражирующий боеприпас средней дальности. Именно то, что нужно, чтобы не только найти вражескую технику, но и сжечь ее.

«Это наверное самое крутое, что я видела на фронте. Это барражирующий боеприпас, который летит далеко за линию разграничения в тылы россиян. Он похож на „Ланцет“, но это противовес украинского производства», — говорит корреспондент ТСН.

И Силы обороны впервые показывают ее журналистам. Еще в прошлом году ее презентовали только на закрытых выставках оборонпрома. И уже несколько месяцев, как он наконец доехал до фронта. Немалый заказ для нашего войска проплатили украинским производителям партнеры северо-европейского государства. Что такой дрон-камикадзе, который способен прожигать броню россиян, появится в войске, в 2023 году армейцы могли только мечтать.

Реклама

Задача этого дрона сейчас — ослабить противника под Покровском.

Такой комплекс уже работает в ряде подразделений Сил беспилотных систем.

Еще два года назад Россия имела преимущество в такого типа дронах. Их «Ланцеты» сожгли украинской армии не одну пушку или танк. И спасения от них совсем не было. Потому что все что могли противопоставить оккупантам Силы обороны — это FPV, которые уничтожали российскую технику уже на подходах к нашим позициям. Теперь благодаря «Булаве» и подобным комплексам линейки мидлстрайк, уже россияне вынуждены маскировать свои пушки далеко за линией разграничения.

«Булава» поднимается в облака. Камикадзе стоимостью в 30 тысяч долларов безвозвратно улетел за горизонт. Но пока пилоты снаряжали дрон, вражеские разведчики поняли, что их ищут и броня поехала прочь. Пилоты экстренно ищут другую цель. Потому что выпустить такой дорогостоящий камикадзе просто в землю себе позволить не могут.

Дрон — разведчик четко передает картинку пилотам. И в лесополосе они заметили военное авто. Надеются с боекомплектом. Цель поражена. Это был грузовик с провизией. Тоже неплохо, говорят пилоты. У российской пехоты давно проблемы с продовольствием и водой в окопе. Потому что в эту фазу войны преимущество получает тот, кто может обеспечить свою пехоту бесперебойно. Но задача дронов в Силах обороны не дать противнику этого сделать. А тогда их пехота будет сдаваться в плен сама. Или так и останется в полях Донетчины.

Реклама

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 13:00 новости 13 октября. ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА УДАРА ПО ЛАПАЕВКЕ! Жуткий шторм в Испании!