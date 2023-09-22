ВСУ вскоре освободят три города, а в Крыму уже пылает: обзор свежих событий

Какая ситуация на фронте и почему Запад ошибся по отношению к Украине.

Какой прогноз сделал Зеленский во время визита в США? Какие города уже скоро освободят ВСУ? Какая ситуация под Авдеевкой и Марьинкой? Как ВСУ удалось прорвать "линию Суровикина"? Что происходит в Крыму и удастся ли освободить полуостров к зиме? Почему на Западе недооценивают Украину?

Об этом говорится в обзоре новостей от журналиста ТСН.ua Артема Зябкина.

Снова "мясные штурмы"?

На фронте враг несет бешеные потери, но все равно контратакует.

Как сообщают в Генштабе, валит враг на Донетчине: поперлись "возвращать" себе поселки Григорьевку и Андреевку, но безуспешно. Атаковали московиты и под Марьинкой и Красногоровкой. Наши защитники выдержали все 12 атак противника и сохранили позиции. Не утихают и обстрелы Авдеевки.

Из-за катастрофических потерь враги вынуждены спешно искать замену "двухсотым" десантникам. Снова набирают зэков.

Из-за катастрофических потерь окупантов, с целью комплектования подразделений в воздушно-десантных войсках российского агрессора, на территории Краснодарского края РФ проводятся агитационные мероприятия в тюрьмах. Зэкам обещают досрочное освобождение из мест лишения свободы в обмен на контракт с российской армией со сроком действия до окончания войны. Российский десант начали комплектовать зеками.

Не теряют темпов ВСУ – продолжают продвигаться южнее Бахмута. Но, как отмечают эксперты, отдавать город россияне не собираются.

Бахмут – в приоритете и для Украины. Об этом в интервью телеканалу CNN признался президент Зеленский. Намекнул на то, где очень скоро россиянам будет жарче.

“Мы деоккупируем Бахмут. Мы деоккупируем еще два города. Я не скажу, какие именно города, извините”, – сказал украинский лидер.

ВСУ таки прорвали "линию Суровикина"!

Какие города на очереди за Бахмутом? Пусть думают россияне. В Генштабе отчитываются, что ВСУ давят в сторону оккупированного Мелитополя. Украинская бронетехника впервые преодолела третью линию обороны РФ на юге – заявили в Институте изучения войны.

Украинская бронетехника действует за последней линией российской обороны, за которую проникают украинские силы в западной части Запорожской области, однако Институт пока не готов оценить, смогли ли украинские силы полностью прорвали эту линию обороны. Российские силы, обороняющиеся сейчас в западной части Запорожской области, не смогли помешать украинским силам постепенно, но стабильно продвигаться с середины августа.

Так называемую "линию Суровикина" с ее непреодолимыми зубами дракона и многокилометровыми окопами, как игла, прорвала украинская техника. Теперь "зубы" позади. Впрочем, говорить о немедленном успехе пока рано. У ВСУ еще есть работа.

То, что в Крым реально зайти к зиме подтверждал и Буданов.

Повод для беспокойства есть у России, а не у Украины. Ее первая оборонная линия на важнейшем южном направлении в Запорожье уже местами прорвана, а значит, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом может быть завершена еще до наступления зимы.

Запад не верит в Украину?

Надеются на успех ВСУ и на Западе. Извечные пессимисты неторопливо признают — Украина наступает, да еще и терпит меньшие потери, чем враг. Украинские бойцы буквально своим мужеством пишут все новые страницы военных учебников.

О ситуации на фронте президенту США Байдену 21 сентября рассказал Зеленский. Похоже, в Вашингтоне верят в ВСУ. И, наконец, к нам приедут танки Абрамс. Впрочем, есть и то, что настораживает партнеров. Как пишет Блумберг, союзников беспокоят ссоры Украины и Польши и критика Зеленского. Он постоянно ругает союзников за недостаточные темпы поставок вооружения. Беспокоит Запад до сих пор непреодолимая коррупция.

И действительно американцы не спешат передавать все необходимое вооружение, как высокоточные ракеты АТАКМС. Именно они могли бы сыграть решающую роль в освобождении украинского юга и Крыма. Доказали свою эффективность и украинские ракеты Нептун в связке с британо-французскими Шторм Шедоу и Скальп. Севастополю сейчас не позавидуешь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Зеленский публично проговорился! ВСУ скоро уволят ТРИ ГОРОДА! В Крыму уже пылает!"

Напомним, в пятницу, 22 сентября, Силы обороны Украины нанесли точный удар по штабу командования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

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