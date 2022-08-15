ВСУ заманили в ловушку 10-12 тысяч оккупантов на правом берегу Херсонской области — военный эксперт

Российская группировка войск благодаря действиям ВСУ оказалась в ловушке на правом берегу Херсонской области.

Об этом 15 августа в эфире телемарафона в слоте ТСН сообщил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Российская группировка войск на правобережье Херсонской области оказалась в ловушке. Это возникло в результате действий ВСУ. Россиян заманили в эту ловушку, отрезав от переправ. Россияне говорили, что они по оценкам, которые можно увидеть, перебросили 10-12 тысяч военнослужащих еще дополнительно на правобережье Херсонщины и укрепляли там позиции. Сейчас они еще больше оказываются отрезанными. Потому что, как только пытаются восстановить любой мост или переправу, как вот Антоновский, сразу по нему наносятся удары. То есть постоянный огневой контроль, чтобы логистическое обеспечение оккупантов было прервано", — заявил эксперт.

Мусиенко также объяснил, какая в целом сложилась ситуация на юге Украины.

"В целом на юге ситуация развивается следующим образом — украинские силы заняли правильную позицию. Это разрушение логистики, истощение как следствие российского контингента, это обескровливание российской артиллерии и других видов войск в плане боеприпасов и снарядов. Как следствие создания психологического давления, чтобы оккупанты или отступали и убегали, или сдавались", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 173-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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