ВСУ зашли в Лиман, а российские военкоры ноют о потере населенного пункта: все, что известно об освобождении города

В субботу, 1 октября, украинская армия зашла в Лиман Донецкой области, который является ключом к освобождению других населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Тем временем российские оккупанты, которые еще могут сбежать, царапают из украинского города.

Украинские военные оцепили российскую группировку в районе Лимана и контролируют все пути выхода из города. Оккупанты просили в командование выйти из города, но им было отказано. Более умные оккупанты все же пытаются выжить и убегают из города.

ТСН.ua собрал все подробности, что сейчас происходит на Лиманском направлении.

В ВСУ подтвердили освобождение пяти населенных пунктов вблизи Лимана

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что вблизи Лимана освобождены пять населенных пунктов, там продолжаются стабилизационные мероприятия. Речь идет о таких населенных пунктах, как Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки. По его словам, в настоящее время в украинском окружении находится "порядка 5-5,5 тысяч" оккупантов. Многие ВСУ уже ликвидировали, поэтому точная цифра пока неизвестна.

"Там действительно наши данные показывали, что российская группировка (в районе Лимана — ред.) насчитывала количество в районе 5-5,5 тысяч. Однако активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться. То есть установление точного количества россиян пока требует анализа, чтобы назвать точную цифру", — сказал Череватый.

Украинская армия зашла в Лиман

В Сети публикуют видео с украинскими военными, которые устанавливают флаг на потолке в Лимане Донецкой области. Соответствующее видео распространяется в телеграмм-каналах. Как написал на своей странице политик и волонтер Юрий Мысягин, украинская армия уверенно продвигается в глубь города. Он опубликовал кадры, как бойцы бригады Национальной гвардии уходят в глубь города. На видео также видна уничтоженная рашистская техника.

Также в пабликах появляются видео, на которых ВСУ уже передвигаются по городу. На кадрах видна уничтоженная техника россиян и самих кафиров, которые бежали из Лимана и не успели.

Позже информацию о том, что украинские защитники уже в Лимане Донецкой области официально подтвердили. Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что за город идут бои с российской армией.

"Информация и то видео, которое вы видели со стелой — это правда. Мы уже в Лимане. Но ведутся бои. Детали будут со временем", — сказал Череватый.

Оккупанты воруют легковые автомобили у гражданских и бегут из города

В социальных сетях размещают видео, как украинские военные "накрыли" колонну "беженцев" из Лимана. На видео — много уничтоженного транспорта и российских оккупантов, пытавшихся скрыться. По сообщениям самих захватчиков, колонна пыталась выбраться из котла легковыми автомобилями. Но что-то пошло не так.

ВСУ отвоевают Лиман в течение следующих 72 часов – американские аналитики

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что украинские силы, вероятно, отвоюют или оцепят Лиман в течение следующих 72 часов. По их данным, 30 сентября российские силы продолжали отходить с позиций у Лимана, поскольку украинские силы продолжали окружать российские войска в этом районе.

"Официальные лица" так называемой "ДНР" и российские военные корреспонденты заявили, что российские силы все еще контролируют Лиман, но отошли со своих позиций в Дробышево (примерно 6 км северо-западнее Лимана) и Ямполе (приблизительно 13 км юго-восточнее). Лимана), — говорится в отчете.

Российские военкоры ноют о потере города, а пропагандисты обвиняют в поражении командования

В русских телеграмм-каналах военные журналисты, ссылаясь на свои источники, пишут, что они потеряли Лиман. оккупанты покинули город, а украинская армия закрепляет позиции. Шансов на возобновление контроля над городом россиянами почти нет.

"Срочно! ВСУ заходят и закрепляются в Червоном Лимане. Драматические новости из города. Неонацисты уже передвигаются по центральным улицам Красного Лимана. Проверяют документы и уже начинают ужасать местных. Информация подтверждается из нескольких источников. Лиман оставлен. Новые опорные точки нашей обороны теперь Сватово и Кремин ", – говорится в одном из российских пабликов.

Между тем известный пропагандист Соловьев в поражении находившейся в Лимане российской группировки обвиняет командование ВС РФ. Но он надеется, что Россия снова вернет контроль над украинским городом.

В российский город Красный Лиман входят украинские вооруженные силы. В наш город. В наш с вами русский город. Теперь так должны звучать новости. И в Украине уже не 479 тысяч квадратных километров площадь, а несколько больше. А в России несколько меньше. Теперь каждая потеря – личная потеря главнокомандующего. Спрос за потери у него был высок. Теперь будет абсолютным", — жалуется кремлевский пропагандист.

Украинские военные установили государственный флаг на въездном знаке в Лимане Донецкой области. Видео появилось в Сети.

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