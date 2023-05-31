"Вся была в крови, ничего не видела": днепряне, выжившие под ракетным ударом, рассказали о пережитом

Самые тяжелые раненые приходят в себя в больнице после ракетного удара по Днепру. Россияне ударили "Искандером" по медучреждению и ветеринарной клинике 26 мая. Тогда четыре человека погибли, еще 32 получили ранения. Медикам удалось спасать, в частности, и попавших под вражеский огонь коллег, говорится в ТСН.

Психиатр в реанимации вновь вспоминает пережитое – 43-летний Сергей Зиневич попал под ракетный удар на рабочем месте. От него только что вышла пациентка, как стены кабинета разлетелись вдребезги. “Очень гудело. Оно меня ударило в спину. И уже под кирпичом, у меня одна рука, Слава Богу, сверху осталась. Я схватил какой-то кирпич и начал бить обо все, потому что кричать не мог”, — рассказывает раненый Сергей Зиневич.

Его откопали из-под завалов коллеги и полицейские. Очень много обломков попало в лицо”, – рассказывает о состоянии пострадавшего медки.

Видит лишь тени санитарки медучреждения, по которому ударили россияне. Алла Бакуева верит, что сможет вернуться к пациентам. Она была вместе с коллегой, когда ракета попала в больницу. Здесь пациентам оказывали психиатрическую помощь. В результате удара и сильного пожара от медучреждения остались остатки стен. Женщина ничего не видела, но наощупь спасала подругу-санитарку. “Вся была в крови, ничего не видела. У меня была истерика, но свою санитарочку я не бросила. Сыпалось что-то ужасное, я ее за руку вытаскивала, а потом нас охранник вытащил. Меня отнес в скорую помощь на руках”, — вспоминает женщина.

Просто пошел за водой – восьмидесятилетний Дмитрий Колодяжный проходил мимо. “Иду себе, погода отличная, радуюсь. Вдруг мигом шум! Ракета зашумела и удар, бросило на спину с двумя баклажками. Рука уже была оторвана”, — рассказывает о пережитом Дмитрии Колодяжном.

Случайные свидетели наложили турникет. Скорой раненого сразу доставили на срочную операцию. Реаниматологи боролись за жизнь Дмитрия, перелили четыре с половиной литра крови и наконец медики уверены: он поправится.

Он сам отслужил в армии 34 года, сначала в Украине, а затем в Мурманске. После полномасштабного вторжения перестала общаться с русскими однослужащими. Как можно бить по гражданским объектам, Дмитрий оправданий не может найти.

Не может поставить диагноз оккупантам и раненый психиатр. “Я это не могу расценить даже как психиатр. Это непонятно ни одному специалисту. Это безумие! Это какая-то, может, зависть”, — предполагает специалист.

Сергей Зиневич после выздоровления вернется к работе. В больнице, где его спасли после ушиба, пригласили работать психиатром в реабилитационном центре для раненых.

Выздоровления ждет и Дмитрий Колодяжный, потому что торопится работать на даче, где высадил сад победы.

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