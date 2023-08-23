Вся информация о мужчинах на планшете у военкома: как в Украине хотят изменить правила мобилизации

После громкого заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что работники военкоматов вскоре могут получить доступ ко всем госреестрам Украины, ситуацию для ТСН.ua прокомментировали военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и адвокат Роман Симутин.

Напомним, по состоянию на данный момент ТЦК не имеют полного доступа к большинству госреестров, где содержатся персональные данные миллионов военнообязанных. Например, о семейном положении, имуществе, месте регистрации и прочем. Если работники ТЦК получат такой доступ, то процесс оповещения военнообязанных для самих ТЦК может облегчиться, такая работа может кардинально ускориться.

“Фактически это будет единственное информационное пространство, – рассказал в комментарии для ТСН.ua Владислав Селезнев. — Это означает, что данные обо всех военнообязанных будут заведены в общую сеть, представители ТЦК и СП будут иметь доступ к соответствующим сведениям. Сейчас по закону за мобилизацию отвечает государство, а де-факто этим процессом занимаются представители ТЦК. То есть Вооруженные Силы Украины. Это несправедливо, ведь для того чтобы учет был полноценным и тщательным, качественным, нужно, чтобы военнослужащие имели доступ ко всем информационным базам. Для того чтобы никто не остался вне учета ”.

По словам Селезнева, например, если человек не состоит на военном учете, то ТЦК будет это видеть.

"Вся информация будет сведена в единую базу. Будет меньше бюрократии, во-вторых, это позволит оперативно решать вопросы. Будет облегчен процесс оповещения, процесс учета военнослужащих запаса ”, – резюмировал Владислав Селезнев.

Юрист видит риски

В свою очередь адвокат Роман Симутин, который тоже неоднократно комментировал тему мобилизации, на тему доступа ТЦК ко всем госреестрам высказался так:

“Представляете, у представителей ТЦК будет доступ ко всем интегрированным базам? О человеке они будут знать больше, чем СБУ. Информация о реестре избирателей, информацию о кредитах. То, что заявлено – на грани фантастики. Зачем каждая структура ведет свой реестр, к которым нет общего доступа? Правильно, когда полномочия разделены. А здесь в одной структуре о человеке будет собрано все, в том числе о банковских счетах. Возможно, эта информация может быть продана. По большому счету, из-за этого можно лишиться от квартиры, если на человека будут все данные. Есть риск злоупотреблений“.

По мнению Романа Симутина, такое нововведение будет крайне тяжело внедрить в жизнь.

“Невозможно концентрировать в руках такую полноту власти, – считает Симутин. – Никто не даст такую возможность. Когда у обычного работника ТЦК, стоящего на блокпосте с планшетом, с которого есть доступ ко всему мобилизационному резерву, возможно такое, что ему будет кто-то предлагать большие деньги за такую информацию. Это не будет введено. Кто будет подписывать? Это секретная информация, к которой должен быть специальный доступ. При здравом уме решение о внедрении этого не примут. А если будет внедрено, то фрагментарно. Что касается того, смогут ли работники ТЦК блокировать банковские карты, то таких полномочий у них не будет. Заблокировать можно по решению суда и регистратора или исполнительной службы".

Ранее сообщалось о том, можно ли снимать на видео работников ТЦК при вручении повестки.

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