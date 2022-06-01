Вся Украина – это один большой котел: военный эксперт о потерях на фронте

Не впервые Владимир Зеленский озвучил, сколько солдат Украина ежедневно теряет в боях, – это 60-100 военных. Кстати, почти такую же цифру украинский президент называл 22 мая во время встречи с лидером Польши Анджеем Дудой — 50-100 военнослужащих. Причина известна: на довольно небольшом отрезке фронта Россия сконцентрировала чуть ли не максимум огневой мощи и дальнобойной артиллерии, равняя все с землей авиационными бомбардировками.

У Украины объективно не хватает сил, чтобы создавать такие же концентрации, потому что у нас огромный фронт. Украина фактически в окружении – мы все в котле. Поэтому ВСУ надо обороняться со всех сторон, кроме небольшой части нашей западной границы. Поэтому нужно посмотреть на карту, нужно понять, что Россия долго готовиться к этой войне, создала военно-стратегические условия, что Украина оцеплена, а ВСУ нужно обороняться на огромном фронте – это тысячи километров.

Об этом в традиционном недельном анализе положения дел на фронте ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Мы должны понимать, что это очень тяжелая интенсивная война. Украинская армия сейчас каждую минуту и секунду совершает подвиг, не позволяя российским захватчикам продвигаться вглубь территории Украины. Возможно, президент Зеленский имел в виду самые жестокие бои, часы или дни. Я не думаю, что каждый день у нас такие потери", – объясняет эксперт.

По его словам, успехов у России нет. Они реально рассчитывали взять Киев через несколько часов, как и Харьков, Северодонецк, Краматорск и Славянск. В пятницу, 3 июня, будет уже 100 дней войны, и ничего у них не вышло. Те темпы, которыми они продвигаются на Донбассе, потери, которые они несут, — это не успехи.

"Главная задача – больше всего уничтожить российских захватчиков, солдат, их техники. Поэтому мы и говорим постоянно, что нам нужно больше мощного, дальнобойного и высокоточного оружия и боеприпасов, артиллерии и авиации. Потому что, в конце концов, эта война будет близиться к завершению, когда Россия начнет действительно ощущать реальные проблемы в личном составе и технике. Сохранение жизней украинских военных – это грамотная и умелая оборона и наступление. Россияне действуют совершенно по-другому, бросая в этот ад без разбора людей и технику. Мы видим их потери", — говорит Михаил Самусь.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 98-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.