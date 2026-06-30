Всё в огне, много раненых: россияне нанесли удар реактивным "Шахедом" по центру крупного города

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

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С утра в Запорожье неспокойно. Россияне запускают рои беспилотников на город. Один за другим раздаются взрывы. Один из «Шахедов» упал посреди жилой и исторической застройки. Уже известно о как минимум четырёх раненых.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Последствия атаки на Запорожье

Перекрыта целая улица. Разрушены дома и припаркованные автомобили. Россияне вновь нанесли удар по историческому району в центре Запорожья. Сейчас на месте работают специалисты и все экстренные службы. «Скорая помощь» уже успела забрать раненых.

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Около 10 утра возле дома упала ракета «Шахед». Ударная волна повредила целую улицу. На этот раз россияне боролись не только с мирными жителями, но и с историей.

Александр Пшеничный, глава Александровского района: «Поврежденные и выбитые окна и крыши — это три дома. Наши службы уже приступили к рассмотрению обращений жителей, сегодня мы со всем справимся. Это историческая застройка, здесь вокруг нас десяток исторических зданий, имеющих историческое значение, это историческое сердце города Запорожья».

Последствия обстрела Запорожья / © ТСН

Повреждено здание больницы и окружающие магазины. Виктория — владелица цветочного бизнеса — прибыла на работу сразу после прилета. Витрина её магазина разбита, однако сами растения чудом уцелели. Сын, говорит женщина, сейчас защищает страну и настаивает, чтобы мать переехала в более безопасный город. Однако Виктория не собирается покидать родной Запорожье и уверена, что будет работать и дальше.

Виктория, пострадавшая владелица бизнеса: «Приехала, наверное, минут за 15 до того, как всё это произошло. Улицы перекрыты, всё было в огне, у людей нет окон, всё вылетело. У меня, слава Богу, только окна выбиты. Будем сегодня забивать их и двери».

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Очевидцы рассказали, как пережили нападение со стороны РФ

С ужасом вспоминает первые минуты после появления дрона и Елена. Женщина работает поваром в соседнем кафе. Сама, говорит, из-за обстрелов бежала из родного села в Гуляйпольском районе, но война настигла её и здесь, в Запорожье.

Елена, переселенка: «Все бежали, прятались, заходили к нам в укрытие. Мы уже привыкли, мы же переселенцы. Говорят, к сожалению, идут боевые действия, но насколько они идут, что там — мы даже не знаем».

В результате этой атаки четыре человека получили ранения. Женщина и трое мужчин в настоящее время находятся в больнице. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает. На место происшествия оперативно прибыли коммунальщики, которые уже приступили к уборке разгромленной улицы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 30 июня | НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ВЗРЫВА В МОНАКО! Киев накрыл смог! СОТНИ дронов в сторону РФ!

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