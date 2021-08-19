Всю ночь провели в лесу: как себя чувствуют дети из Закарпатья, которые пошли собирать грибы и заблудились

Всю ночь провели в лесу: как себя чувствуют дети из Закарпатья, которые пошли собирать грибы и заблудились

Найти малышей помог полицейский квадрокоптер.

На Закарпатье всю ночь более двухсот копов, спасателей и волонтеров искали детей, которые исчезли в лесу. Малые, которому 7, 9, 10 и 12 лет, хотели насобирать грибов и заблудились. В общем почти сутки они провели в лесу, пока их не заметил полицейский квадрокоптер.

Об этом говорится 19 августа в сюжете ТСН.19:30.

Голодные, грязные и напуганы — двух девочек и двух мальчиков квадрокоптер находит только через 10 часов поисков. Их искали всю ночь и утро. Двести пятьдесят человек подняли по тревоге. Пядь за пядью исследователи прочесывали лес, пока не нашли всех детей.

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Николай, Людмила, Василий и Жанна ушли в лес накануне около трех часов дня. Хотели собрать ягод и грибов. 10-летний Николай рассказывает: сначала и не думали заходить далеко, но ягод и грибов вблизи села не было, возвращаться с пустыми руками не хотели.

До темноты родители и родственники искали детей сами. Впоследствии же поняли собственноручно не справиться. С собой у малышей не было еды. И одеты легонько, а температура на улице опустилась до 9-ти градусов.

Масштабную поисковую операцию развернули в двенадцать ночи. Копы, спасатели, кинологи, волонтеры распределились и секторами прочесывали лес. Обходили километр за километром, а детей не было. Полицейский квадрокоптер зафиксировал их там, где и искать не собирались.

Новости Украины: на Закарпатье всю ночь искали детей, которые пошли в лес и исчезли

Живыми и невредимыми детей доставили домой. Те даже грибы не потеряли, а принесли родителям.

Напомним, на Говерле нашли 6-летнего Алешу из Коломыи, который более суток сам бродил Карпатами. Мальчик потерялся, когда вместе с родными сходил на самую высокую украинскую гору.

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