Всю ночь провели в лесу: как себя чувствуют дети из Закарпатья, которые пошли собирать грибы и заблудились

Найти малышей помог полицейский квадрокоптер.
На Закарпатье всю ночь более двухсот копов, спасателей и волонтеров искали детей, которые исчезли в лесу. Малые, которому 7, 9, 10 и 12 лет, хотели насобирать грибов и заблудились. В общем почти сутки они провели в лесу, пока их не заметил полицейский квадрокоптер.
Об этом говорится 19 августа в сюжете ТСН.19:30.
Голодные, грязные и напуганы — двух девочек и двух мальчиков квадрокоптер находит только через 10 часов поисков. Их искали всю ночь и утро. Двести пятьдесят человек подняли по тревоге. Пядь за пядью исследователи прочесывали лес, пока не нашли всех детей.
Николай, Людмила, Василий и Жанна ушли в лес накануне около трех часов дня. Хотели собрать ягод и грибов. 10-летний Николай рассказывает: сначала и не думали заходить далеко, но ягод и грибов вблизи села не было, возвращаться с пустыми руками не хотели.
До темноты родители и родственники искали детей сами. Впоследствии же поняли собственноручно не справиться. С собой у малышей не было еды. И одеты легонько, а температура на улице опустилась до 9-ти градусов.
Масштабную поисковую операцию развернули в двенадцать ночи. Копы, спасатели, кинологи, волонтеры распределились и секторами прочесывали лес. Обходили километр за километром, а детей не было. Полицейский квадрокоптер зафиксировал их там, где и искать не собирались.
Живыми и невредимыми детей доставили домой. Те даже грибы не потеряли, а принесли родителям.
Напомним, на Говерле нашли 6-летнего Алешу из Коломыи, который более суток сам бродил Карпатами. Мальчик потерялся, когда вместе с родными сходил на самую высокую украинскую гору.