Последствия нападения на Львов 20 ноября / © newellsoldboys.com.ar

Реклама

Во Львове двое человек погибли, по меньшей мере десять получили ранения. Город выдержал комбинированную атаку ракет и дронов. В частности, враг нанёс удар по железнодорожной станции, повредил общежитие, жилые дома и автомобили.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Реклама

Попадание в станцию «Скнилов» и состояние госпитализированных

Это железнодорожная станция «Скнилов». Утром здесь погибли два человека. Вражеский удар разрушил кассовый терминал — люди оказались в ловушке, их спасали спасатели. В результате атаки в больницу были госпитализированы 10 пострадавших.

Реклама

Дмитрий Гелюта, медицинский директор Первого медицинского объединения Львова: «Двое из них с тяжелыми комбинированными повреждениями в результате минно-взрывной травмы находятся в отделении интенсивной терапии, еще четверо пациентов госпитализированы в соматические отделения».

Андрей Москаленко, заместитель мэра Львова: «Разрушена одна из станций — «Скнилов», это билетная касса. Также в нескольких районах города наблюдаются незначительные разрушения. Это улицы Лазаренко и Пулюя. Это Лисиничи. Также повреждены автомобили».

Поврежденное общежитие, обломки ракеты и аварийные отключения электричества

Также были разрушены студенческое общежитие и детская площадка. На улице Пулюя обнаружили обломки ракеты, в регионе также повреждены жилые дома.

От атаки пострадал и энергетический объект — в городе ввели аварийные отключения света. Воду во Львове подают в дома, однако на верхних этажах, как предупреждают в мэрии, возможно пониженное давление.

Реклама

Андрей Москаленко, заместитель мэра Львова: «В связи с временно введенными «Укрэнерго» отключениями трамвай № 3 не курсирует, а водоснабжение переведено на генераторы, чтобы можно было подкачивать воду».

Масштабы разрушений во Львовской области после почти шестичасовой тревоги

Андрей Годик, заместитель председателя Львовской ОГА: «Территории , на которых происходили как удары, так и падение обломков, довольно обширны — начиная с Шептицкого района и заканчивая Стрыйским районом. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры, падение обломков, в том числе, наблюдается во многих населённых пунктах, в городе Львове. В результате повреждены жилые дома — как частные, так и многоквартирные. Речь идет и о повреждении имущества граждан, в частности транспортных средств».

Воздушная тревога во Львове и области длилась почти шесть часов. Мэрия оценивает последствия разрушений, чтобы помочь людям с восстановлением жилья.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТРАМП сделал ШОКИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ! МОСТЫ КИЕВА под АТАКОЙ | ТСН 17:00 20 ноября

Реклама

Новости партнеров