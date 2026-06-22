Всю ночь слышались взрывы, есть погибшие и пострадавшие: Россия нанесла массированный удар по областному центру Украины

Последствия атаки на Запорожье

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Три человека погибли, ещё 10 получили ранения. Такой оказалась ночь в Запорожье. Россияне вновь терроризировали областной центр с помощью «Шахедов».

На этот раз — вели боевые действия против жителей частного сектора. Один из вражеских беспилотников врезался в дом, там погибла женщина, пострадала целая семья. До утра в городе раздавались взрывы, горели дома и нежилые постройки.

О последствиях ночного террора расскажет наша корреспондентка Дарья Назарова.

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Что известно о кровавом обстреле Запорожья

Около двух часов ночи в городе раздались первые взрывы. «Шахед» врезался в частный дом. Двор мгновенно охватило пламя.

«Услышал взрыв, прибежал к соседям — я живу неподалеку. Взрыв произошёл в доме моего дяди. Быстро прибежал, убедился, что дядя цел. Тетя тоже пострадала, сейчас находится в машине скорой помощи. Последствия видите сами», — говорит пострадавший Дмитрий.

Из горящего дома тетю господина Дмитрия вынес мужчина. За её жизнь дальше боролись медики скорой помощи. У женщины осколочные ранения. Чудом спасся и сам хозяин квартиры.

Руины и первые минуты после взрыва

Еще один дом российский террорист-смертник превратил в полные руины. Под утро вражеский дрон унес жизнь женщины.

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«Женщина погибла, а мужчина в больнице. Да все пострадали, там мальчик жив. Женщина была на костылях, видимо, в гостях, потому что она здесь не жила. Ну и всё», — говорит пострадавший Алексей.

Господин Алексей живет напротив. Говорит, что в момент прилета был дома. После взрыва выбежал на улицу и увидел пламя. Все произошло мгновенно, он даже не успел испугаться. Дом — поврежден ударной волной.

Утренняя атака и ликвидация последствий

В 7 утра оккупанты вновь нанесли удар по городу. На этот раз вражеский дрон врезался в нежилое помещение. Спасатели потушили пожар.

До сих пор в местах прилета работают коммунальные службы. Людям помогают забить окна листами ОСБ. Запорожцам, оставшимся без крыши над головой, обещают приют в транзитном центре.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ВЫНЕС ЖЕНУ НА РУКАХ, чтобы СПАСТИ! ВРАГ обстреливает ДОМА, в которых находится множество ДЕТЕЙ

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