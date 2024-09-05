Всю семью убила ракета, а отец выжил, потому что пошел за водой: новые подробности удара по Львову

Как живет город Льва через день после страшного удара РФ и какие новые детали появились про семью Базилевич – в эксклюзиве TSN.ua.

Были активными участниками "Пласта", имели мечты и цели, а россияне их цинично убили российской ракетой. Львов приходит в себя после страшной атаки. 5 сентября объявили Днем траура. Отцу, потерявшему всю семью, страна собирает средства, а Польша обещает Львову помочь с восстановлением города. Как живет город Льва через день после страшного удара РФ и какие новые детали появились про семью Базилевич – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Ужасная трагедия во Львове!

4 сентября стало одним из самых страшных дней для Львова и самым трагическим для семьи этого человека. Во время российской атаки оккупанты убили всю его семью. Он получил ранения. И боль. На всю жизнь.

Теперь к дому, где раньше счастливо жила эта семья, приносят игрушки, цветы и лампадки.

Убита вся семья!

Его жена, 43-летняя Евгения, и трое их дочерей – Ярина, Дарина и Эмилия – погибли в собственном доме из-за российской ракеты. Старшей Ярине был 21 год. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что девушка работала в местном офисе "Львов – молодежная столица Европы 2025".

Корреспондентка "BBC Украина" Жанна Безпятчук общалась с Яриной только накануне. Девушка договаривалась о сотрудничестве. Вот что рассказала журналистка.

"Ярина была программным менеджером городских молодежных проектов. Она организовывала их общеукраинское флагманское мероприятие "Молодвиж" и пригласила принять участие в дискуссии о независимости медиа. Эта встреча должна была состояться через несколько дней. Я смотрю на нашу все еще свежую переписку, не могу поверить, что Ярина больше никогда не ответит. Такая светлая, совсем юная. Но уже четко профессиональная, по-настоящему мотивированная, очень приветливая. Какой бесконечный ужас и боль", — написала корреспондент ВВС.

Что говорят друзья про Ярину?

Как сообщила ТСН.ua спикер этой организации Юлия Мартынюк, подруги и коллеги Ярины вспоминают погибшую девушку как такую, которая мечтала путешествовать и развиваться, познавать мир:

"Ярка только что получила диплом бакалавра, как-то на работе рассказывала мне, что мечтает перевернуть ниточку на той "шапочке" на другую сторону во время вручения диплома, и она это успела сделать. Но она всегда учила что-то новое, была на разных курсах, знала все и более того, что успевала параллельно своей работе научить и меня".

Называли "солнышком"

Подруги Ярины называют ее "солнышком", вспоминают ее как теплого и приветливого человека, который обожал читать. На странице отца девочек, Ярослава Базилевича, 24 августа этого года было опубликовано сообщение, где он радовался тому, что старшая дочь учила управлению автомобилем среднюю дочь. Одна из пользователей так прокомментировала это сообщение: "Это такое солнышко золотое. Та средняя. Ты счастливый". Средней Даринке было 18 лет. В Сеть попали слова из мотивационного письма девочки на получение стипендии Украинского Католического Университета.

Дарина училась в Украинском Католическом Университете на культуролога, рассказала ментор ее проектов Зоряна Верхола "Суспільному".

"Нам сообщили, когда я была на паре, это где-то 12 часов. Утром я была у себя в школе. Так случилось, что я говорила с учениками, которые в прошлом году были приобщены к этим проектам, вспоминала о Дарке и еще одном менторе. О том, что они будут с нами снова".

Самому младшему ребенку всего семь лет!

А еще Дарина занималась в театральной студии и изучала актерское искусство. А самой младшей Эмилии было всего 7 лет. Россия убила всех их в собственном доме. Это трудно осознать, трудно поверить, что таких красивых и умных детей больше нет просто потому, что Путин и вся его армия сдвинутые на голову террористы, просто желающие убивать украинцев. К слову, отец, потерявший во Львове всю свою семью, происходит из рода Ивана Франко. Он – внук Зоряна Базилевича, который является племянником Ольги Франко из Белевичей. Но никакие слова соболезнования не помогут такому горю, тем не менее, украинцы не остались в стороне. Знавшие семью поделились воспоминаниями о них "Суспільному". Соседка семьи Шанель Курникова говорит, что отец до последнего тоже разгребал завалы в надежде найти своих девочек живыми.

"Семья любящая. Я не знаю, переживет ли отец такое горе – это невозможно. Он разгребал, он искал семью", — отметила соседка.

Семья была пластунами!

В университетской часовне во время литургии помянули погибшую студентку. Евгения Базилевич и ее дочери были пластунками, говорит преподаватель вокала Виктория Веретельник:

"Это очень большая потеря. Таких семей сейчас мало. Она мне всегда рассказывала о том, какая у них дружная семья. Они так опирались друг на друга. Евгения и все дочери были участницами "Пласта". Они такие сознательные граждане. Патриоты" .

О том, что Евгения и трое ее дочерей были активными участницами организации, подтвердили и в Украинской скаутской организации "Пласт".

Также на странице самого Ярослава Базилевича есть прошлогоднее сообщение, где он делится своими ощущениями по поводу 22-й годовщины брака.

"Ну що ж, 22 офіційно + 3 – це вже чверть століття. Не зовсім кругло, але маю настрій на кругло. Ми вже стільки разом, що я вже себе без Тебе майже не пам'ятаю! Ти мій фундамент, моя основа, до якої я весь час можу і повертаюсь. Ти мій Partner in crime. З Тобою цікаво, гарно, вільно, свободно і прекрасно. Я можу Тобі розповісти все, ну – насправді все, Ти ж знаєш! У нас з Тобою вже багато досвіду позаду і сподіваюся ще більше попереду. Мені подобається з Тобою тусити зі старими та з "Новими друзями", знайомитися з цікавими людьми – ти їх притягаєш. Дякую, що витерпіла мене, я хочу ще раз таких 25 і вже з тим досвідом, що ми маємо, а вже тоді побачимо. То ж у дорогу!" – написал он.

Сбор для Ярослава!

Ярославу сейчас оказывают помощь в больнице, а 4 сентября подруга семьи Оксана объявила сбор для мужчины. Сначала собрать планировали 200 тысяч гривен, впрочем, за 3 часа неравнодушные собрали почти миллион, а уже по состоянию на 11:00 5 сентября на карте накопилось 2 миллиона 536 тысяч гривен. Впоследствии в Сети появились детали трагедии. Мужчине удалось выжить, потому что в момент удара он вернулся в квартиру взять воды, а его семья находилась на лестничной клетке, соблюдая правила двух стен. Собственно под завалами оказались люди, которые были на лестнице в момент удара. Они упали вместе с лестничной клеткой.

"Под завалами были люди, которые находились на лестничной клетке и соответственно с ней вместе и пошли вниз под завалы. Мы спасли 12 человек. По предварительной информации, отец находился вместе с ними на лестничной клетке, просто пошел за водой в квартиру и это его спасло. Это со слов очевидцев”, – говорится в сообщении.

Оккупантам уже "прилетело"!

Но за каждую изуродованную судьбу украинской семьи будет ответ. Оккупантам уже прилетело за семью Базилевич. Фото со снарядами, на которых написано "за семью Базилевичей", "за Львов", обнародовали в 103-й отдельной бригаде территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого.

“Наш родной Львов. Семеро погибших. Среди них двое детей. 64 человека пострадали, в том числе восемь детей. Искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких! Врагу не простим и отомстим. Они почувствуют, что такое ад, еще при жизни!” – говорится в сообщении бригады.

Польша поможет восстановить Львов

Тем временем из городского резервного фонда выделят дополнительно средства, чтобы преодолеть последствия атаки 4 сентября. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Мы направим из резервного фонда областного бюджета 30 миллионов гривен на преодоление последствий сегодняшней атаки врага по Львову. Совместными усилиями отстроим все дома, медучреждения и школы. Восстановим памятники архитектуры. Только людей не вернем и это страшная трагедия для всей нашей области”, – отметил он.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша готова помочь в восстановлении поврежденных домов.

"Напряженная" ночь в Польше

За это мы, конечно, очень благодарны, но есть одно "но". Когда ракеты летели на Львов, Польша за этим спокойно наблюдала, а затем заявила про очень напряженную ночь. Об этом на X сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за наблюдаемой активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины", – говорится в сообщении.

Да, для Польши была очень напряженная ночь. В Украине напряженная каждая минута. Каждый день, 24/7.

Напомним, российские захватчики атаковали Львов 4 сентября дронами и ракетами. По последним данным, в результате ударов погибли 7 человек, еще 38 пострадали. В городе повреждены дома и автомобили.

Добавим, что в результате ночной атаки по Львову были повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Удар по Львову: отец выжил, потому что пошел за водой! Мама и три дочери погибли под завалами