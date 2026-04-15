Всю жизнь поместил в "Жигули": где остановился Николай, который вывез из ада собаку и 18 кур

История водителя старенького «Жигуля», которого на днях сняли на столичных дорогах, растрогала миллионы украинцев. До отказа забитая вещами машина, 18 кур и собака — все, что смог забрать с собой дедушка, выезжая из полуразрушенного россиянами села на Черниговщине.

ТСН разыскала владельца этого автомобиля. 70-летний Николай Матвеенко уже нашел новый дом на Кировоградщине.

Корреспондентка ТСН Наталья Ткачук побывала в гостях у мужчины, который был вынужден во второй раз бежать от войны.

Новый дом переселенца

Николай встречает нас во дворе своего нового дома в селе Грушка на Кировоградщине. После долгого путешествия, которое прошло не без приключений, он наконец остановился. Раньше здесь жили его родственники, но уже семь лет дом пустовал. Соседи сами предложили ему поселиться.

Старенький «Жигуль» 1981-го года выпуска господин Николай называет своим спасителем. Говорит, в эту машину поместилась вся его жизнь.

«По Киеву с курами»: как дедушка стал звездой соцсетей

Его история взорвала интернет: полностью забитая машина заглохла посреди столицы, и полицейские тянули ее на буксире. В салоне — собака Жулька, на багажнике — 18 кур в клетках.

Николай Матвеенко: «Ну что — холодильник взял, стиральную машинку. Продукты там, картошку взял. Курей взял. И представляете ехал по Киеву с мигалками. Собака спереди смотрит в окно, все меня снимают».

Для господина Николая это уже второе большое переселение за последние 7 лет. Он не хотел выезжать из родного Харцызска в Донецкой области даже под оккупацией, где постоянно спорил с россиянами.

Николай Матвеенко: «Я с ними ссорился. Они кричат: здесь Россия была. Я говорю — это Украина».

В 2019 году он переехал ухаживать за родителями в село Камень на Черниговщине — в семи километрах от границы с РФ. Там во время обстрела погибла его жена. Когда село начали выжигать дронами, он выехал последним.

Николай Матвеенко: «Там все села попалили. Часов в 8:00 уже начинают — обстрел, дроны летят. Я там едва выехал»».

Жулька, куры и планы на картошку

Всю дорогу на переднем сиденье была его верная Жулька — собака волонтера, которая ушла воевать. А куры на багажнике за 6 часов дороги в Киев даже умудрились снести 10 яиц.

Сейчас Николай обустраивается: показывает погреб с консервацией, которую привез с собой, и готовит борщ. Сосед Валера уже помог подготовить огород — скоро будут сажать картошку.

Внезапная популярность принесла и неожиданные новости: помощница соучредителя известного банка пообещала подарить мужу новый пикап. Господин Николай к такой щедрости относится скромно.

Несмотря на все беды, Николай не теряет позитива: занимается хозяйством и поет «Несе Галя воду», подчеркивая, что жизнь продолжается.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 11:00 15 апреля. РОССИЯНЕ устроили ПЕКЛО! МОЩНЫЕ удары в ДЕНЬ ЖАЛОБЫ! ИСТОРИЯ деда на ЖИГУЛЯХ!