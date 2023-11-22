Втайне от родителей ушел на фронт: в Виннице попрощались с 18-летним защитником Украины

В Виннице простились с 18-летним героем Дмитрием Яременко. Парень погиб на фронте от минометных обстрелов. Студент-второкурсник кафедры журналистики втайне от родителей ушел воевать.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

"Молодой, юный, лучший, сильный, патриотический, изъявивший желание служить в полку "Азов", потому что это была его мечта, потому что он из Мариуполя", — говорит ректор Винницкого педагогического университета Наталья Лазаренко.

Прощание с Дмитрием Яременко

Дмитрий несколько месяцев жил в оккупированном Мариуполе, в конце концов семья смогла уехать в Винницу. Там парень поступил в университет. Год учился на стационаре, и все время грезил родным городом, говорят друзья.

Еще одна его мечта – полк "Азов". Дмитрий даже на пары ходил с шевроном ВСУ и украинским флагом на плечи.

Дмитрий Яременко

"Он был настоящим патриотом. Это его основная черта была, он с детства всегда об этом говорил, он это доказывал", - говорит одноклассник Дмитрия Владислав.

В университете парень начал интересоваться документалистикой, чтобы снять фильм о родном городе.

"Это был бы прекрасный режиссер, документалист. Его привлекали работы Ильенко и он хотел после журналистский студий у нас, поступить дальше в Карпенко-Карого, это была его мечта", - говорит доцент педагогического университета Ирина Зелененькая.

На втором курсе обучения Дмитрий тайком от родителей перевелся на индивидуальное обучение и ушел добровольцем на фронт. Даже в окопе продолжал учиться.

Его папа тоже военный, их позиции были рядом, но, то, что сын тоже воюет, отец узнал уже после нескольких ротаций.

"Нельзя благословить на войну, я не мог. Просто сказал, сынок, береги себя, потому что наша жизнь это ради тебя. Я вообще говорил, что я пошел в армию, чтобы вы не шли", - говорит отец парня Валерий Яременко.

Валерий Яременко

Юноша воевал в составе полка "Азов", о котором так мечтал. 18-летнего Дмитрия похоронили на Аллее славы, он так и не успел увидеть свободный Мариуполь и снять фильм о нем.

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Напомним, СБУ сообщила о подозрении блогеру Мирославу Олешко.

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