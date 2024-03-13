Вторая годовщина "черного воскресенья" на Львовщине: сколько людей убили на Яворовском полигоне и кого судят

13 марта 2022 года российская террористическая армия обстреляла Яворивский полигон во Львовской области. По Международному центру миротворчества и безопасности россияне выпустили 30 ракет. Это была первая и самая массированная вражеская атака на Львовщину. Более полусотни убитых и еще полторы сотни раненых. Взрывы были слышны даже во Львове, что в 50 километрах.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Роман Кулик выжил во время удара по Яворивскому полигону.

13 марта 2022 года – первая ракетная атака на Львовщину. Мощные огненные вспышки были видны в нескольких километрах. На полигон одна за другой летели вражеские ракеты.

Последствия обстрела Яворивского полигона

47-летний Роман Кулик, тогда командир роты, тоже был там. Его нашли только через полтора часа после вражеской атаки. Обгоревшее тело, ранение грудной клетки, прошитые осколками конечности, повреждение черепа.

Роман Кулик

"Мы с паном Романом знаем друг друга кучу лет, он местный. На момент поступления на начало операции я его не узнал. Настолько было залито кровью", — говорит заведующий реанимационным отделением больницы г. Новояворовск Роман Левицкий.

Обстрел Яворивского полигона 13 марта 2022 года

"Черное воскресенье" во Львовской области — как медики помогали раненым

Тогда в результате ракетной атаки на полигон – по официальным данным, погибли шестьдесят человек, еще почти полторы сотни получили ранения. Всех везли в больницу в Новояворовске. Она самая близкая.

"Это было воскресенье. И по сегодняшний день называю это "черным воскресеньем", — говорит в.и.о директора г. Новояворовск Григорий Мороз.

Как только раздались первые взрывы, медики даже без звонков – помчались на работу. Понимали, что в них будут нуждаться.

"Скорая за скорой ехали, своим военным транспортом, массовое поступление. Здесь же поступило 128 военных раненых", — говорит в.и.о директора г. Новояворовск Григорий Мороз.

Кого подозревают в корректировке ракетного удара по полигону

В корректировке огня по Яворивскому полигону подозревают 74-летнего бывшего сотрудника КГБ. Сотрудничал с Россией с 2014 года. Задание получал из аннексированного Крыма. Сейчас он находится под стражей.

Подозреваемый в корректировке ракетного удара по Яворивскому полигону

"Как установило следствие, он отправлял точные локации с соответствующими пометками на карте относительно места расположения своему куратору из Российской Федерации в специально скрытом чате в одном из мессенджеров", — говорит представитель СБУ во Львовской области Роксолана Яворская.

Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой. Хотя свою вину он отрицает. Говорит, пометки на картах – это места, где собирал грибы.

Тем временем Роман Кулик перенес тринадцать операций. И долгое время, говорит, каждая воздушная тревога вызывала страх. Сейчас Роман, чувствует себя хорошо. Однако ракетные обстрелы до сих пор вспоминает с болью и не забудет никогда. Не только потому, чтобы оказался между жизнью и смертью – там навеки осталось много его друзей.

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Ракетный удар по Яворивскому полигону 13 марта 2022 года.

Российская оккупационная армия 13 марта выпустила более 30 крылатых ракет по Яворивскому полигону на Львовщине. Некоторое количество сбила украинская противовоздушная оборона. На месте трагедии погиб 61 человек, еще 160 военных получили ранения.

СБУ после этого задержала РФ, корректировавшую ракетные обстрелы по Яворивскому военному полигону на Львовщине. Это – 72-летний Александр К., бывший работник КГБ СССР, проживавший во Львове и поддерживавший РФ в войне против Украины. Свою причастность к преступлению он отрицает и говорит, что сбросил россиянам карту Яворивского полигона, где "можно было собирать грибы".

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