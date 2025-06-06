Вторая годовщина подрыва Каховской ГЭС: шокирующие последствия для Херсонщины

Каховская ГЭС

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Два года беспрецедентному преступлению России, которое до сих пор остается безнаказанным. Именно в этот день россияне взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, затопили города и села, количество жертв этого преступления до сих пор остается неизвестным, ведь большая вода затопила и гражданских людей на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Засуха уже сейчас вредит будущему урожаю — томатные и перечные края Херсонщины теперь годятся разве под пшеницу, подсолнечник, рапс или ячмень. и главная причина этому — из этих краев ушла вода.

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«Понимаем, что если Каховское водохранилище вода опустилась примерно на 13-14 метров, грунтовые воды так же опустились где-то на этот уровень. И уже даже наш садик, который в моем хозяйстве есть черешневый сад, уже корневая система этих деревьев, которая когда-то имела возможность достать из этой водички, грунтовые воды, которые были где-то на уровне 5-6 метров на уровне поверхности, то сегодня, если оно опустилось еще плюс на 13 метров, понятно, что дерево даже эту воду не достанет», — объясняет руководитель агропредприятия Игорь Йосипенко.



Это был экоцид против природы и геноцид — против людей. 6 июня 2023. 5 утра в Сети появляется видео подрыва дамбы. На Херсонщину сунет большая вода и постепенно заполняет улицы. Люди спасают животных — это то, что удивляет и разрывает сердце. Тогда дороги превратились в каналы.

На улицах Херсона вместо автомобилей — лодки. Еще больше заливает оккупированный левый берег — люди звонят родным и просят о помощи.

Последствия подрыва ГЭС / © Associated Press

История, которая врезается в память — Олешки. Люди на крыше затопленного дома — им с коптера сбрасывают воду, а еще записку с просьбой держаться. В Запорожье вода наоборот — спадает.

Через полтора года после тех событий мы были в Нововоронцовской общине, которая была затоплена и местный председатель Андрей даже в этом преступлении искал позитив.

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«На мою точку зрения как местного жителя это круто не сам процесс разрушения потому что мы с вами имеем новую экосистему, классную перспективу для развития и восстановления исторической справедливости, потому что Каховское водохранилище под собой похоронило более ста тысяч памятников истории и археологии и 5 запорожских сечей», — говорит он.

Эти ранее затопленные территории теперь и больше всего страдают от обстрелов. Российские оккупанты объявили здесь охоту на все живое — на людей, маршрутки, мопеды и велосипеды, но даже большая вода, большая засуха и постоянная опасность не сломила этих людей и эту территорию.

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