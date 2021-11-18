Вторая прививка от COVID-19: какова его задача, на сколько можно отсрочить и где можно получить "тайный" укол

Вторая прививка от COVID-19: какова его задача, на сколько можно отсрочить и где можно получить "тайный" укол

Затягивать между дозами вакцинации не рекомендуют. И не только потому, что теряется эффективность вакцинации. Могут возникнуть и технические проблемы.

Более 600 тысяч украинцев не пришли на вторую дозу прививки от "ковида". Такие цифры озвучил министр здравоохранения и призвал не тянуть и идти за второй дозой.

О том, по каким причинам люди пропускают повторную прививку, на какое время ее можно отсрочить и почему закарпатцы идут прививаться ночью и прячут от медиков глаза — 18 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Следует отметить, что любая вакцина имеет рекомендованный интервал меж уколами. Так, вторую дозу Pfizer рекомендуется делать на 21-28 день после первого укола. Moderna – на 28 день, CoronaVac на 14-28 день. У AstraZeneca самый большой коридор, второй раз прививаться можно через 4-12 недель.

"Вторая доза – ее основная задача – доучить иммунную систему. Если мы выйдем за сроки, которые исследованы, мы не знаем, какая будет эффективность. Не будет ли побочных действий, вреда. Но мы теряем эффективность", — отмечает доцент Днепровского государственного медицинского университета Ольга Шварацкая.

В Министерстве здравоохранения признают, что крайний срок, когда уже нужно повторно прививаться — не определен. Если не получилось прийти в указанное время, то прививаться советуют как можно быстрее. Более четкие сроки для тех, кто после первой вакцины заболел "ковидом".

"Мы говорим также о допустимом интервале в три месяца, но советуем делать вторую прививку не позднее трех месяцев, но не ранее 28 дней после перенесенной болезни", — отмечает заведующий отделом иммунизации ЦОЗ Минздрава Украины Александр Заика.

Затягивать между дозами вакцинации не рекомендуют. И не только потому, что теряется эффективность вакцинации. Могут возникнуть и технические проблемы.

"Есть техническо-организационная составляющая, потому что я помню случай, когда один пациент не получил вторую дозу до 6 месяцев от первой и здесь электронная система учета начала распознавать ее как ошибочную и практически списала", — рассказывает глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Среди сотен тысяч людей, которые не пришли за второй дозой, предполагают, могут быть и те граждане, которые первую прививку купили, а подделать вторую прививку — испугались.

Тем временем владельцам фальшивых "ковид"-сертификатов, которые опомнились и хотят привиться, на Закарпатье ввели анонимную вакцинацию.

Вакцинация против COVID | более 600 тысяч граждан не пришли на вторую дозу прививки

"Был запрос у людей, которые просто передумали. Они купили себе эти документы, незаконно их получили, но каются, потому что передумали. И для того, чтобы таких людей не оставить за бортом вакцинации, мы и ввели такую инициативу", — рассказывает врач-инфекционист Виктор Петров.

Вакцинироваться здесь можно под любым псевдонимом. В пункт прививки приходят преимущественно ночью, чтобы никто не видел. Врачи говорят, что в кабинете такие пациенты очень нервничают, прячут глаза и пытаются оправдываться. Однако здесь обещают не задавать лишних вопросов и не стыдить за содеянное. За два дня тайный укол уже получили более полусотни закарпатцев.

Напомним:

По состоянию на 18 ноября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено почти 22 млн прививок, две дозы вакцины получили более 9 млн украинцев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: