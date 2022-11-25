Вторая волна мобилизации в России: Фейгин объяснил, почему это не решит ничего на поле боя

В то же время, к моменту объявления этой мобилизации ВСУ могут провести на фронте какую-то молниеносную операцию.

Президент России Владимир Путин действительно может объявить зимой новую волну мобилизации, однако он лишь усугубит ситуацию и это не решает ничего в выполнении военных задач.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин.

Так, он напомнил, что объявленная в РФ "частичная" мобилизация не принесла стране-агрессору желаемого результата на поле боя.

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"Путин объявил мобилизацию, прошло уже два месяца, и что? Какой результат она принесла? Ну, что, они там Киев взяли или Днепр? Мобилизация автоматически ни к какому улучшению результатов на фронте не ведет. Почему? Потому что – первое: это обыватели, Ваньки, это Кузьмичи, которые воевать не умеют, тем более, что их присылают на фронт неподготовленными, раззутыми, раздетыми, с плохой амуницией, с плохим вооружением, без обеспечения, без командования. А где офицеры? Я слышал, что там офицеры – такие же мобилизованные. "Пиджаки" это называется", — объяснил Фейгин.

Он полагает, что глава Кремля может объявить общую мобилизацию, однако это будут бойцы еще хуже, чем удалось собрать до этого.

"Объявить и провести мобилизацию он (Путин – ред.) может. Только он ситуацию усугубит еще больше. Ведь, когда набрали 325 тысяч, то взяли тех, кого могли, до кого дотянулись, кто был в первой категории, у которого была военно-учетная специальность. А второй волной кого будут брать? Уже ханыг, "хронь" всякую, понимаете? Это еще хуже будет. Вы зэков уже набираете. То есть 100 мобилизованных будут стоить там 10 бойцов ВСУ с девятимесячным опытом – это очевидно. Это не решает ничего в части обеспечения военных задач", – убежден оппозиционер.

"До момента, когда они на новый год могут объявить эту мобилизацию, исключать того, что ВСУ проведут какую-то молниеносную операцию, я бы не стал", – отметил Фейгин.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что РФ готовится в декабре объявить еще одну волну мобилизации. В таком случае подготовка российских солдат станет еще хуже из-за проблем с обеспечением армии.

По оценкам военного эксперта Романа Свитана, РФ максимум может собрать еще 150-тысячное войско, однако это будут неподготовленные к бою солдаты.

В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что в России могут мобилизовать до 2 млн человек и ввести военное положение. По словам эксперта, для ВСУ это будет представлять проблему, однако она будет некритической.

Кроме того, Жданов заявлял, что РФ планирует еще две волны мобилизации на зиму и весну.

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