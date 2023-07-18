Вторая загадочная смерть военного не на фронте: отец подозревает, что сына убили

В Украине с начала года расследуют уже вторую загадочную смерть военнослужащего. На днях о гибели 24-летнего нацгвардейца в Днепропетровской области при невыясненных обстоятельствах сообщила пользовательница соцсетей Марина Говорухина, которая отметила, что ее брат Богдан Говорухин погиб накануне долгожданного отпуска.

Подробности этого случая в комментарии для ТСН.ua рассказал отец Богдана – судья в отставке Владимир Говорухин.

"12 июня Богдан написал матери, она раньше у него спрашивала касательно отпуска. Написал, что все хорошо, 19-го будет, — рассказывает Владимир Говорухин. — А 13 июня утром нам позвонили и сообщили, что наш сын совершил самострел. Якобы ему стало плохо, он ушел с блокпоста в блиндаж и застрелился. Потом сообщили, что тело привезут через 10-12 дней, потому что нужна экспертиза. А 14-го звонят и говорят, что принимайте тело, поезжайте в морг. В морге мы увидели, что лицо Богдана было избито, правое ухо сломано, левое забито, переносица перебита, на левом бицепсе синяк. Возможно, от приклада. Потом нам прислали вывод о смерти. Эксперт там указал, что был произведен выстрел из автомата Калашникова в подбородок. Но при этом череп был не растрощен. Мы увидели, что выстрел был в шею. Нет доказательств самоубийства".

Множество нестыковок

При этом отец погибшего обращает внимание на обстоятельства, которые, по его мнению, исключают самоубийство:

"Во-первых, шесть дней до отпуска. Во-вторых, он служил уже 2,5 года, два раза был в АТО, поэтому запугать чем-либо его не могли. В-третьих, он знал, что и отцу, и матери были сделаны операции, все время спрашивал о самочувствии".

По словам Владимира Говорухина, впоследствии руководство воинской части сообщило, что между его сыном и кем-то другим имела место драка.

"Но у сына были целые руки. Если бы он дрался, то на руках были бы следы. Кроме этого возникает вопрос о том, был ли бы способен сын стрелять после тех побоев, следы которых были на нем?", – задается вопросом Говорухин.

К этому Владимир Говорухин добавляет, что от сына никогда не было слышно жалоб на какие-либо конфликты. Кроме того, Говорухин-старший обращает внимание, что доподлинно пока не известно, какой была пуля – от автомата или пистолета.

На уточняющий вопрос о том, случилось ли по его мнению убийство, Владимир Говорухин ответил так: " Не иначе! "

Резюмируя, Владимир Говорухин говорит, что сын планировал работать юристом.

"Я требую одного: чтобы следствие было проведено в соответствии с законом и установлены фактические обстоятельства, а не белыми нитками шито, что он застрелил себя", — сказал Владимир Говорухин.

Нацгвардия тоже ведет расследование

В Нацгвардии отметили, что это событие находится на особом контроле командования воинской части и Центрального управления НГУ.

"Сведения по факту данного события внесены в ЕРДР. Для установления всех фактов и обстоятельств этого случая следственные органы Национальной полиции осуществляют досудебное расследование, — сообщила в комментарии для ТСН.ua руководитель группы информации и коммуникации Центрального теруправления Нацгвардии Анна Малышева. — Процессуальное руководство осуществляется военной прокуратурой Центрального региона".

По словам Малышевой, в воинской части проводится служебное расследование.

"В Центральном теруправлении проводится специальное расследование для установления всех обстоятельств. Руководство воинской части поддерживает связь с родными. Мы будем и в дальнейшем содействовать объективному установлению фактов события, которое произошло. Это большая потеря для Нацгвардии, мы сожалеем и выражаем сочувствие семье", – добавила Малышева.

Ранее сообщалось, что на днях отец мобилизованного жителя Фастовского района Киевской области рассказал о возможной маскировке убийства сына под отравление.

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