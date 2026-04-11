Вторая жизнь для Миколки: как 6-летний мальчик с новым сердцем сыграл в футбол прямо в больнице

В Центре кардиологии и кардиохирургии готовят к выписке особого пациента. 6-летний Николай из Буковины получил шанс на жизнь благодаря сердцу 13-летнего Ивана — мальчика, который стал посмертным донором для трех детей.

О том, как ребенок, который уже почти не мог дышать, снова гоняет мяч, и какую мечту малыша осуществили игроки одесского «Черноморца» — в сюжете корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

«Коридор почета» для маленького героя

Три недели назад видео из киевского Охматдета облетело соцсети. Врачи выстроились в коридоре, чтобы отдать дань уважения 13-летнему Ивану из Одесской области. Мальчик получил несовместимую с жизнью травму головы после тренировки. Его родители приняли сложнейшее решение — разрешить трансплантацию органов, что спасло жизнь трем другим малышам.

«Хирург есть хирург, но какие-то человеческие качества прорываются… Это задело. У нас есть всего четыре часа, чтобы изъять орган и имплантировать его пациенту. Это и транспортировка, и две операции одновременно», — говорит Сергей, хирург Центра кардиологии.

Путь от отчаяния к надежде

Николай родился с пороком сердца, но до пяти лет жил активно. Год назад состояние резко ухудшилось — последние шесть месяцев малыш почти не бывал дома. Он был подключен к аппарату ЭКМО, его органы начали отказывать. Мама Оксана сначала категорически отказывалась от трансплантации, не в силах видеть мучения сына. Однако известие о доноре изменило все.

«Благодарны маме Ивана за такое решение, что они подарили сердечко нашему ребенку», — со слезами говорит Оксана.

Необычная тренировка в конференц-зале

Пока врачи готовили малыша к выписке, в коридорах учреждения он встретил необычного друга. Андрей — селекционер одесского «Черноморца», который сам живет с пересаженным сердцем уже полтора года. Узнав, что Коля мечтает о футболе, профессионал устроил ему настоящий праздник.

Прямо в конференц-зале больницы Николай получил фирменную форму «моряков» и мяч с автографами всей команды.

Будущий огнеборец и футболист

По словам врачей, сейчас Николай — абсолютно здоровый ребенок. Его организм хорошо принял донорский орган, и уже осенью мальчик планирует пойти в первый класс. Сам Коля уже строит планы на будущее: говорит, что будет «работать в футболе и пожарным».

С начала года в украинских клиниках проведено уже шесть детских трансплантаций. В очереди на пересадку органов остаются еще более ста маленьких украинцев. История Николая и Ивана — это напоминание о том, что даже в самые темные времена милосердие одной семьи может подарить будущее другим.

