Второе наступление РФ – снова 24 февраля: эксперт объяснил, почему оккупанты могут выбрать символическую дату

Самусь уверен: есть все основания полагать, что наступление может быть именно 24 февраля.

Если действительно мобилизацию в России объявят уже 5 января, то оккупанты могут осуществить новое наступление в конце февраля. По всей вероятности, именно 24 числа.

Об этом рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью ТСН.ua.

По мнению эксперта, для россиян сейчас нужно несколько месяцев оперативной паузы.

"Они этим и занимаются. Они пытаются максимально втянуть ВСУ на Донбассе в чрезвычайно ожесточенные бои, когда украинская армия просто не может спланировать другие наступательные операции. По крайней мере, так думают российские генералы", — говорит Самусь.

Он пояснил, что РФ стремится максимально вовлечь украинские резервы в ожесточенные бои, в частности в Бахмуте, или по другим направлениям для того, чтобы украинская армия не смогла атаковать.

В то же время, чтобы самим атаковать, россиянам нужно минимум полтора-два месяца.

"Если мы говорим, что они 5 января начнут мобилизацию – не меньше месяца им нужно, чтобы как-то этот процесс провести. И потом хотя бы несколько недель, чтобы как-то сформировать подразделения. Для того чтобы сформировать (ударную. – Ред.) группировку россиянам нужно полтора-два месяца. Это снова мы выходим на 24 февраля, если считать с 5 января", – отмечает эксперт.

Самусь отмечает, что тогда могут быть морозы, а замерзшая почва улучшит продвижение тяжелой техники. Эксперт уверен: есть все основания полагать, что наступление может быть именно 24 февраля.

"Во всяком случае можно прогнозировать, что если будет запущена эта мобилизация, то Россия может создать группировку и в Беларуси. Возможно, за счет тех 140-160 тыс., которые мы говорим, что они где-то исчезли, но их просто готовят. Они уже более подготовлены и будут направлены в Беларусь — или хотя бы 80-100 тыс. Остальные пойдут на другие направления, в том числе на юге и на Донбассе", — сказал собеседник ТСН.ua.

Также эксперт не исключает, что россияне снова попытаются напасть на Харьков.

"Идея в том, чтобы максимально растянуть украинскую армию. Возможно, будут из Беларуси даже три направления наступления", — подытожил он.