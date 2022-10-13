Второе наступление России на Киев из Беларуси: попытка блицкрига 2.0 или имитация

Нельзя исключать, что Россия попытается пойти из Беларуси и на Волынь.

Россия может попытаться снова пойти на Киев со стороны Беларуси, однако не исключено, что страна-агрессор просто создает такую видимость, чтобы оттянуть украинские войска из других направлений фронта.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Можно рассматривать несколько сценариев. Я даже не исключаю того, что они могут снова на Киев пойти – сделать блицкриг 2.0, потому что это идея-фикс. Если мы говорим о других направлениях, я также не исключаю Волынь, Луцк. Действительно, у них есть такая возможность, потому что расстояние позволяет совершить какое-то достаточно стремительное продвижение северного плацдарма", – сказал эксперт.

Хватит ли у России сил и средств

В то же время он отметил, что РФ трудно будет создать снова 40 БТГ, которые были задействованы для наступления на Киев в первые дни полномасштабного вторжения.

"Но с другой стороны, а что может Россия на сегодняшний день сделать, чтобы как-то компенсировать эти 40 батальонно-тактических групп за свой счет, а не за счет белорусской армии? У нее нет на сегодняшний день этого ресурса — профессионального, с опытом, оснащенного, полностью укомплектованного. Полный недокомплект, полное недоформирование", – сообщил Коваленко.

Он отметил, что 40 БТГ – это около 35 тыс. военных, это более двух армейских корпусов.

"Откуда у России такое количество? Частичномобилизованные? Хорошо, но их нужно также чем-то укомплектовать. Надо где-то взять танки, БМП и т.д. То есть полноценная комплектация займет время. Только как мясо отправлять пехоту? Это смешно. Это действительно смешно, потому что если это будет сделано, мы увидим орду орков, которые будут бежать на пулеметы большим количеством, а затем после первых выстрелов будут убегать назад. Поэтому так или иначе им нужна какая-то техническая комплектация", – объяснил военно-политический обозреватель.

Он отметил, что в случае формирования таких подразделений об этом узнают украинская и западная разведки.

"Если они начнут размещать это количество на территории Беларуси, это – не за один день, даже не за одну неделю, а примерно полтора-два месяца. Личный состав, материально техническое обеспечение, вся техника, горюче-смазочные материалы, боекомплект и так далее", – объяснил эксперт.

Почему РФ может имитировать наступление из Беларуси

Он также обратил внимание, что одновременно с территории Беларуси в РФ вывозятся оружие и техника, которыми страна-агрессор могла бы укомплектовать свои подразделения на территории РБ.

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"Поэтому на мой взгляд, сегодня Россия может исключительно имитировать угрозу для Украины с территории Беларуси. Она не может полностью обеспечить какие-то масштабные боевые действия, масштабный прорыв снова на северный плацдарм. А вот имитация ей позволит, чтобы Вооруженные силы Украины постоянно держали внимание к своей северной границы с Беларусью, держали там достаточно большую группировку своих подразделений и не использовали ее, например, на Луганском направлении, на Херсонском плацдарме, даже на Запорожском плацдарме", – рассказал Коваленко.

Он отметил, что это существенно тормозит украинское контрнаступление, ведь не хватает ресурса. Так или иначе, но РФ получит от такой имитации определенный полезный эффект.

В этом контексте эксперт прогнозирует, что в ближайшее время дальше со стороны самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина будут раздаваться заявления вроде "вот сейчас с белорусами пойдем отбивать Киев у укрофашистов".

Угроза наступления из Беларуси

Украине грозит наступление со стороны Беларуси, ведь новый командующий войной Суровикин может захотеть попытаться перерезать поставки вооружения через запад Украины. Такое мнение высказал эксперт Михаил Самусь.

А военный эксперт Олег Жданов предупредил о серьезных последствиях для Украины от договоренностей России и Беларуси о развертывании совместной региональной группировки войск Союзного государства. Однако этих последствий следует ожидать не раньше весны 2023 года.

В то же время в НАТО пока не видят доказательств того, что Беларусь хочет активно участвовать в войне против Украины.

Как сообщили в украинском МВД, на границе с Беларусью проходят оборонные меры, чтобы ВСУ смогли дать отпор врагу еще в начале попытки зайти на территорию государства. Ситуация, которая была на 24 февраля, точно не повторится.

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