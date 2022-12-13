Второе наступление со стороны Беларуси: Фейгин сообщил, что Кремль всерьез обдумывает этот шаг

Москва хочет втянуть белорусские войска в войну, принудив к этому Лукашенко, а Лукашенко этого не хочет, отметил российский оппозиционер.

Кремль всерьез обдумывает второе наступление со стороны Белоруссии и США.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал российский оппозиционер, правозащитник и адвокат Марк Фейгин.

В то же время, Фейгин отметил, что в этом необязательно примут участие белорусские войска.

"Это не обязательно… Для нас очевидно, что Москва хочет втянуть белорусские войска в войну, принудив к этому Лукашенко, а Лукашенко этого не хочет. Это очевидно, это известно, это подтверждено массой источников, это так и есть. Насколько Лукашенко может сопротивляться этому принуждению, мы не понимаем до конца, Может, они его действительно грохнут... За Макеем может отправиться на раз... Однако это не значит, что Россия не может разместить там группировку в 70-80 тысяч на территории Беларуси и, используя ее, попытаться отправиться самостоятельно на территорию Украины… Мы такое уже видели один раз", — отметил он.

По мнению Фейгина, понятно, что такого, как было в феврале-марте, не будет.

Правозащитник убежден, что все будет гораздо драматичнее для российской группировки.

"Их ждут. К этому готовятся. Мосты взорваны, заминировано все. Там, я думаю, большая часть группировки ВСУ находится, такая, которая может сдержать этот натиск. И там, конечно, любая попытка форсирования этого направления будет хуже, чем под Бахмутом. Потому что есть естественные преграды – эти взорванные мосты, минные поля, ну, и опять же это все-таки Киев", — сказал он.

Фейгин подчеркнул, что "погибнут тысячи, тысячи и тысячи".

"Поэтому Москва, наверное, готовится все-таки. С Беларусью или без, но она к этой операции готовится", — подытожил он.

Напомним, спикер ГНСУ Андрей Демченко прокомментировал внезапную проверку боеготовности войск Беларуси. Он подчеркнул, что пока угрозы нового вторжения нет.

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