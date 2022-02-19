Второе обращение Байдена: как реагируют США на российскую агрессию в Украине

Второе обращение Байдена: как реагируют США на российскую агрессию в Украине

Провокации РФ перед началом вторжения, о которых предупреждали США, уже начались.

Миллионы украинцев ночью против 19 февраля ждали второго за последнюю неделю обращения президента США Джозефа Байдена. В речи главы Белого дома прозвучало то, что многие не допускают даже в мыслях — американский президент сделал выводы о неминуемой агрессии россиян.

О том, что дало Байдену основание сделать такое заявление, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Президент Соединенных Штатов считает, что в Кремле готовы отдать приказ наступать в эти дни или в ближайшую неделю. То, что мы уже видим сейчас, в частности, обстрел детского садика, это и есть провокации перед началом вторжения, о которых ранее предупреждали США.

Байден надеется, что Путин еще может свернуть на другой путь – путь дипломатии. 24 февраля в Европе назначена встреча Госсекретаря США Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Если к этому времени начнется наступление, Россия примет ответственность за ненужную и катастрофическую войну по выбору.

“Имеем основания считать, что российские силы намерены атаковать Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни. По нашему мнению, их целью является столица – Киев, город, где живет два миллиона восемьсот тысяч мирных людей”, – говорил в своем обращении Джо Байден.

"Есть ли у Вас какие-то признаки того, что президент Путин принял решение о вторжении?" – переспросили его журналисты на брифинге.

“На данный момент я убежден, что он принял решение. Есть основания так считать”, — заверил президент США.

Между тем, Россия продолжает наращивать присутствие на украинских границах.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке, половина российских сил, окружающих Украину, находятся на боевых позициях. Численность батальонно-тактических групп возросла до 125 – примерно тысяча бойцов в каждой. Свежие спутниковые снимки показывают, что они добавили вертолеты — ближайший всего в 16 километрах от нашей границы.

Издание Foreign Policy и CNN со ссылкой на источники в разведке сообщили, что США перехватили списки украинских политиков и активистов, которых при вторжении россияне планируют заключить в тюрьму или даже убить, чтобы беспрепятственно сформировать лояльную пророссийскую власть.

Кроме того, заместитель советника в администрации США Энн Нойбергер заявила, что недавние кибератаки на министерство обороны Украины и банки координировали российские спецслужбы.

“У нас есть техническая информация, ведущая в Главное управление разведки (ГРУ). Именно инфраструктура ГРУ подмечена за передачей больших объемов запросов на украинские ай-пи-адреса и домены”, — утверждает она.

В Белом доме также подтвердили готовность применить санкционный пакет, направленный на то, чтобы ослабить и изолировать российскую экономику и закрыть доступ к необходимым ресурсам.

Обращение Байдена: что дало основания сделать выводы о неминуемой агрессии России | Новости мира

Читайте также: