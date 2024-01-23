Второе "пришествие" Трампа: Европа замерла в ожидании, тогда как Путин уже сделал свою ставку

Когда-то восходящая звезда и свежая "кровь" республиканцев, губернатор Флориды Рон ДеCантис снялся с борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии на выборах уже в ноябре этого года в пользу Дональда Трампа. Теперь 45-й президент США остался один на один с Никки Гейли – бывшим губернатором Южной Каролины и послом США при ООН.

ДеCантис снял свою кандидатуру после победы Трампа в первом этапе президентских "праймериз" в Айове (хотя американские СМИ пишут, что это было партийное собрание – кокусы – а первый этап праймериз будет в Нью-Гэмпшире – ред.). Несмотря на низкую явку (лишь 15% зарегистрированных республиканцев штата пришли на кокусы в прошлый понедельник, 15 января), ДеСантис там финишировал вторым, а Никки Гейли – третьей. Но, по словам экспертов, причина далеко не в этом.

Во-первых, едва ли не все свои деньги ДеCантис вложил именно в агитацию в Айове, так что теперь ему просто не с чем идти на праймериз в других штатах. К тому же, Трамп и ДеCантис делили общее электоральное поле. Поэтому подавляющее большинство избирателей ДеCантиса теперь отойдет к Трампу.

Во-вторых, даже если не все республиканские избиратели соглашаются с Трампом по некоторым его заявлениям, уже не говоря о двух импичментах и 6 января 2021 года, когда трамписты штурмовали Капитолий, большинство все равно поддерживает его кандидатуру на президентскую номинацию.

Следующий этап праймериз состоится уже во вторник, 23 января, в Нью-Гэмпшире. И, по словам многих аналитиков, если и там Дональд Трамп наберет минимум 50% голосов избирателей, то для Никки Гейли, а на нее сделали ставку влиятельные представители бизнеса, все закончится, хоть она и обещает не снимать свою кандидатуру вплоть до "супервторника" 5 марта, когда праймериз проходят в 15 штатах одновременно.

Так, для Никки Гейли уже все потеряно? Или все еще может измениться? Дональд Трамп точно станет 47-м президентом США? Если да, то к чему уже сейчас нужно готовиться Украине и Евросоюзу? ТСН.ua расскажет об основных американских политических раскладах и опасениях ключевых европейских столиц.

Американские горки: как суды могут все изменить

Восемь лет назад на республиканских кокусах в Айове Трамп занял второе место, уступив сенатору Теду Крузу. В 2024 году все по-другому. Второе место занял губернатор Флориды Рон ДеCантис, который, снимая свою кандидатуру, заявил: "Для меня ясно, что большинство республиканцев на праймериз хотят дать Дональду Трампу еще один шанс". Хотя еще в начале прошлого года по опросам ДеCантис опережал даже Трампа и воспринимался новым лицом в Республиканской партии, потому что не имел отрицательного шлейфа. Правда, поддержка Трампа в чем-то помогла ДеCантису обратиться губернатором Флориды.

Что ж, теперь Рон ДеCантис – это уже сыгранная карта. По крайней мере, на этих президентских выборах. Ибо, кто знает, что будет в 2028 году, Трамп уже больше не сможет баллотироваться. Свежий опрос CBS/YouGov показывает: 70% республиканских избирателей (высший показатель за последний год) считают, что Трамп является лучшим кандидатом от партии, чтобы победить Байдена. Опрос CNN исключительно по праймеризам в Нью-Гэмпшире свидетельствует, что шансы Никки Гейли там очень низкие: 50% против 39%.

Поэтому, по оценкам аналитиков, результат республиканских праймериз решен — Дональд Трамп почти наверняка станет единственным кандидатом на президентских выборах в ноябре этого года, что лишь усилит его влияние на Республиканскую партию. Хотя, как пишут почти все американские СМИ, именно в Нью-Гэмпшире преобладает умеренный электорат республиканцев (т.е. не трамписты). Также там много так называемых незаявленных избирателей (не определившихся, за республиканского кандидата в президенты или демократического). Именно на борьбе за последних и сосредоточилась Гейли. Несмотря на поражение в этом штате Буша в 2000 году, президентские выборы он выиграл. Хотя с 2004 года Нью-Гэмпшир голосовал за кандидата от Демократической партии, Байден также проиграл здесь праймериз по пути в Белый дом в 2020 году.

Потому, как видим, в довольно запутанной американской системе выборов все может очень неожиданно и быстро измениться. Однако, в случае с Дональдом Трампом все сложнее, потому что фактически один человек за счет популярности среди базового электората республиканцев держит всю партию. Это очень ярко проявилось в Конгрессе, который с сентября прошлого года заблокирован республиканцами из-за требований к "потолку" госдолга и усилению безопасности на границе с Мексикой.

Однако напомним, что первоначально эти требования выдвигали преимущественно трамписты, блокируя голосование всех других решений, включая с помощью Украины, Израиля и Тайваня. Однако, по мере роста рейтингов Дональда Трампа, очень своевременно поймавшего волну народного запроса на уменьшение налогов и борьбу с нелегальной миграцией, особенно среди республиканского избирателя, его начали поддерживать и более умеренные законодатели от Республиканской партии. А последние опросы говорят, что запрос на борьбу с нелегальной миграцией (35%) среди всех избирателей опередил даже проблему инфляции (32%).

Тем не менее, несмотря на рейтинги, будущее президентство Трампа все еще под вопросом. Многочисленные опросы свидетельствуют, что в случае обвинительных судебных приговоров 30% республиканских избирателей не хотели видеть Трампа в Белом доме. Кстати, губернатор-республиканец штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну поддержал именно Никки Гейли, хотя потом несколько смягчил свою риторику, добавив, что проголосует за Трампа, если тот не будет признан преступником. Что же инкриминируют Трампу и когда будут приговоры?

По странному стечению обстоятельств, 4 марта, за день до "супервторника", начинается рассмотрение по существу уголовного дела о вероятном влиянии Трампа на отмену результатов президентских выборов-2020 и штурм Капитолия 6 января 2021 года. То есть, в сущности, ему инкриминируют попытку госпереворота. Однако, даже если суд признает Трампа виновным, в истории США еще не было прецедентов применения 3-й главы 14-й поправки к конституции, запрещающей занимать госдолги тем, кто участвовал в мятежах против государства (эта поправка появилась после гражданской войны). в США – ред.).

Хотя, по оценкам многочисленных экспертов и аналитиков, это играет на руку Трампу, который удачно пиарится на всех этих судебных разбирательствах. Стоит только взглянуть на решения отдельных штатов. В Мэн и Колорадо Трампу запретили баллотироваться на праймериз от Республиканской партии. Верховный суд штата Миннесота, напротив, отказался вводить аналогичное решение. А вот Верховный суд штата Мичиган постановил, что этот вопрос следует решать Конгрессу. Теперь судьба судебных приговоров против Трампа и его будущее президентство в руках Верховного суда США. Хотя здесь тоже есть нюансы, учитывая 14-ю поправку, которая ни разу не применялась.

Евросоюз в панике: почему ставка Путина может быть ошибочной

В Демократической партии неоднократно намекали, что Джо Байдену будет легче конкурировать с Дональдом Трампом от республиканцев на президентских выборах, чем с Никки Гейли (хотя опросы свидетельствуют, что Трамп опережает Байдена). Возможно, это частично из-за почтенного возраста как Байдена (81 год), так и Трампа (77 лет). The Hill пишет, что демократы уже использовали в соцсетях против Трампа его оговорку на одном из предвыборных митингов, когда он спутал Никки Гейли с бывшей спикершей Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Правда, это произошло лишь после того, как о "возрасте" и "психическом состоянии" Трампа после этой оговорки начала публично говорить сама Никки Гейли. Да и по сути демократы отплатили той же монетой, которую республиканцы все эти годы использовали против Байдена, высмеивая его оговорки, падение на сцене или трапе самолета, мол, он не может нормально выполнять президентские обязанности. Хотя разница в возрасте между Байденом и Трампом всего 4 года.

Однако предвыборная кампания только начинается, поэтому все еще впереди. Хотя в Европе уже бьют тревогу. В авторской колонке для Daily Mail бывший британский премьер Борис Джонсон пишет, что не верит в отказ Трампа и дальше поддерживать Украину, в случае его победы на президентских выборах в США, напоминая, что именно Трамп в 2014 году предоставил украинцам противотанковые ракетные комплексы Javelin (долго блокировавший Барак Обама – ред.).

"Я просто не могу поверить, что Трамп бросит украинцев. Наоборот, поняв, что с Путиным нельзя договориться, я считаю, что есть большая вероятность того, что он удвоит усилия и завершит начатое – даст им то, что нужно для победы", – отмечает Борис Джонсон.

Но в ЕС паникуют небезосновательно. Там помнят годы президентства Трампа, особенно саммит НАТО в Брюсселе в 2018 году, — когда он угрожал чуть ли не выходом США из Альянса, если союзники не увеличат оборонные расходы, по крайней мере до 2% ВВП. Нельзя сказать, что этот шантаж тогда не сработал. Но кто знает, действительно ли это был шантаж?

К примеру, в книге обозревателя Washington Post Джоша Роджина отмечается, как Трамп в 2019 году сказал одному американскому сенатору, что он ничего не сделает, если Китай нападет на Тайвань. А сейчас половина избирателей MAGA (именно трампистского крыла, сокращена от главного слогана Трампа на выборах-2016 Make America Great Again — "Сделаем Америку снова большой" — ред.) хотят выхода США из НАТО, тогда как большинство других избирателей Республиканской партии — против.

Главные заявления Трампа по Украине / Фото: ТСН.ua

Премьер Бельгии Александер де Кроо предупреждает: Европа должна быть готова жить самостоятельно, не полагаясь на США, в случае второго президентского срока Трампа. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, говоря о втором "пришествии" Трампа, называет это угрозой. Депутат Бундестага от ХДС Норберт Реттген призывает правительство Олафа Шольца ускорить производство оружия, чтобы Украина могла противостоять России даже без помощи США.

Однако страны-члены ЕС не спешат готовиться к "европейской стратегической автономии". Об этом в очередной раз заявил президент Франции Эммануэль Макрон, чем спровоцировал "гнев" Берлина, мол, в Париже могут только красиво говорить, потому что Франция производит до 20 тыс. снарядов калибра 155 мм в год, чего Украине хватит всего на несколько дней боев. По данным Кильского института мировой экономики, Германия на втором месте после США по объему предоставления военной помощи Украине. Но это преимущественно старое оружие, к тому же Rheinmetall тоже особо не спешит увеличивать производственные мощности из-за отсутствия госгарантий.

На этом фоне заявления Трампа о "прекращении войны России против Украины за 24 часа", если он станет президентом, или что Украине нужно уступить свои территории в пользу России, не сильно отличающейся от слов Путина о "признании территориальных реалий", звучат более чем угрожающе. Владимир Зеленский уже второй раз пригласил Трампа в Киев:

"Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Если вы сможете остановить войну в течение 24 часов (о чем неоднократно говорил 45-й президент США – ред.), то думаю, что этого будет достаточно, чтобы приехать. какой день".

Первый раз Трамп уже публично отказался от приглашения приехать в Киев. На этот раз он просто проигнорировал его. Однако действительно реальность такова, что Европе нужно готовиться к большей самостоятельности в случае второго возможного "пришествия" Трампа в Белый дом. Хотя и при демократической Администрации мы не видим достаточной решительности и лидерства противостоять России, Китаю, Ирану, Северной Корее и другим. Иначе мы бы не наблюдали разгорания новых конфликтов и точек напряжения в разных уголках мира.