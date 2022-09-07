Второй Чернобыль или Фукусима: стали известны сценарии развития событий на Запорожской АЭС

Запорожская атомная станция в последний месяц находится в центре прогнозирования последствий радиационных аварий. Радиационный фон отслеживают каждые 10 минут. Раз в шесть часов рассчитывают вероятное распределение радионуклидов, которые могут выйти из разрушенного реактора в атмосферу.

В таком случае около полусотни населенных пунктов в радиусе 50 километров будут нуждаться в немедленной эвакуации. В зоне риска окажутся – около двух с половиной миллионов украинцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В случае аварии только на одном из шести энергоблоков произойдет фактически "второй Чернобыль". Самая опасная — первая неделя после катастрофы, пока не распадутся короткоживущие радионуклиды.

"Фактически 90 процентов, 95 процентов образующихся в ядерном реакторе радионуклидов — они фактически короткоживущие. От доли секунды — и до нескольких дней", — рассказал начальник Центра прогнозирования последствий радиационных аварий Леонид Табачный.

Сама станция отвечает всем современным нормам безопасности. Когда ее проектировали, учли даже защиту от падения самолета. Правда, небольшого - на 50 мест. Но последствия таких форс-мажоров – как попадание в энергоблок российской ракеты или артиллерийского снаряда – просчитать сложно.

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"Самый безопасный вариант для атомных станций в период военных действий — это холодная остановка, то есть остановленный энергоблок. Тогда последствия от всяких военных действий, попадание снарядов, прочее, меньше, чем работающего энергоблока", — объяснил Анатолий Носовский, профессор, доктор технических наук, директор Института проблем атомных электростанций НАН Украины.

Худший сценарий, говорит ученый, это полностью обесточенный атомный объект.

"И если не срабатывают дизель-генераторы, то охлаждение ядерного топлива не происходит, оно расплавляется – и тогда будут такие же взрывы, которые были на Фукусиме", – отметил Носовский.

В то же время эксперт Института энергетических стратегий Юрий Ковальчук, считает, что более реалистичным, чем ядерный апокалипсис, может быть энергетический кризис.

"Запорожская электростанция производила электроэнергии примерно ежегодно где-то 40 миллиардов киловатт часов электроэнергии. 40 миллиардов, 40 миллифарадов — это опять же немного меньше трети, 25% от того объема, который Украина потребляла и производила в довоенное время", — рассказал Ковальчук.

Заменить мощности АЭС при полной остановке реакторов будет сложно. И часть Украины почувствует энергетический голод.

"Поэтому можно сказать, что южный регион и центральный регион, в частности, Одесская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, часть Донецкой и Полтавской области — это все те регионы, которые снабжались электроэнергией из Запорожской АЭС", - рассказал Ковальчук.

Второй Чернобыль или Фукусима: сценарии возможной катастрофы на Запорожской атомной электростанции

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