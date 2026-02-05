Второй день переговоров в Абу-Даби: о чем удалось договориться Украине, США и РФ

Переговоры по войне в Украине / © ТСН.ua

Второй день мирных переговоров в столице ОАЭ проходит в трехстороннем формате Украины, США и России. Стороны обсуждают ключевые вопросы обмена пленными, экономических аспектов конфликта и путей реального завершения войны в Украине.

Все, что известно о втором дне переговоров – в материале ТСН.ua.

Формат переговоров и начало работы

Второй день мирных переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и Россией проходит в трехстороннем формате. Стороны работают в тех же форматах, что и в первый день: трехсторонние консультации, работа в группах и синхронизация позиций.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что переговоры проходят по заранее согласованной структуре, которая позволяет детально прорабатывать ключевые вопросы и обеспечивает постоянный диалог между делегациями.

Договоренности по обмену пленными

Главным результатом второго дня переговоров стал обмен 314 пленными. Это первый подобный обмен за пять месяцев. Американский специальный посланник Стив Уиткофф назвал переговоры "подробными и продуктивными", отметив, что договоренность была достигнута благодаря устойчивому дипломатическому взаимодействию.

Уиткофф подчеркнул, что, несмотря на достигнутые результаты, предстоит еще много работы. Он добавил, что обсуждения будут продолжены, а дополнительный прогресс в ключевых вопросах ожидается в ближайшие недели.

Оценка США

США подчеркивают, что переговоры в Абу-Даби дали первые ощутимые результаты, а последующие шаги должны закрепить достигнутое.

"Хотя еще много работы впереди, такие шаги демонстрируют, что устойчивое дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", - отметил Уиткофф.

Позиция Украины

Украинская делегация отмечает реальное завершение войны и длительные гарантии безопасности. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть готова к завершению войны, а партнеры – поддержать это реальными мерами и гарантиями.

"Мы должны обеспечить, чтобы люди в Украине чувствовали приближение мира, а не продолжались удары и использование ситуации агрессором", - отметил Зеленский.

Позиция России

В Москве заявляют о "положительном движении вперед". Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев отметил, что переговоры демонстрируют прогресс и улучшение экономических отношений с Вашингтоном.

"Мы видим, что, безусловно, прогресс есть. Происходит позитивное движение вперед", - сказал чиновник страны-агрессорки.

В то же время он обвинил Европу и Великобританию в попытках "помешать процессу".

Следующие шаги

Стороны договорились продолжить обсуждение ключевых тем. Как отметил Стив Уиткофф, ожидается, что дополнительный прогресс в вопросах безопасности, обмена пленными и экономических аспектов конфликта будет достигнут уже в ближайшие недели.

Напомним, российские СМИ сообщали, что Кремль выдвинул новое условие по окончании войны в Украине. Теперь Россия требует включить в потенциальный мирный договор международное признание Донбасса российской территорией.

Ранее государственный секретарь Марко Рубио заявил, что вопрос Донецкой области стал "единственным оставшимся пунктом" в мирных переговорах, который требует внимания.