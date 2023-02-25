Второй год войны – сценарии развития событий: опрос экспертов, дипломатов и военных

К сожалению, война продлится еще долго. Об этом говорят как в Украине, так и за границей. Скорость победы Украины зависит от многих факторов. Самое главное – это вооруженная помощь Запада, которая продолжает поступать дозированно.

Похоже, мир медленно и достаточно осторожно, но все же начал обсуждать, что будет с Россией после ее поражения в войне против Украины. Да, до завершения войны еще очень длинная дорога. Никто не знает, как себя покажут россияне в своем наступлении, анонсированном на весну, и насколько успешным будет наше контрнаступление, которое тоже ожидается весной или в начале лета.

Но это не объясняет категорического "нет" президента США Джо Байдена о предоставлении Украине американских истребителей F-16: "Нет, F-16 ему (Зеленскому – ред.) сейчас не нужны". Не совсем тогда понятно, к какой операции Запад готовит украинские силы: к оборонной или наступательной? Если наступательной, то самолеты нам очень нужны, особенно если мы говорим о деоккупации Крыма.

Перевернув страницу второго года этой страшной и кровавой полномасштабной войны России против Украины, все мы хотим знать, где конечная точка. Когда кончится война? Чего ждать в течение 2023 года? Какие сценарии развития этой войны мы увидим? Почему Путин не прекращает ядерный шантаж?

Восемь экспертов, дипломатов и военных в большом опросе ТСН.ua ответили на эти вопросы.

Дэвид Петреус, американский генерал, бывший глава ЦРУ

"Уже пора думать о гарантиях безопасности для Украины"

Это зависит от большого количества разных факторов.

Первый – это, очевидно, сильная и неотложная поддержка со стороны США и других членов НАТО, которая должна продолжаться. Особенно, откровенно говоря, со стороны США.

Второй – какие именно возможности собираются развивать украинцы. Собираются ли они достичь общего общевойскового влияния, которое ужасает врага на поле боя? Россияне этого не добились. Это танки вместе с пехотой, артиллерией, ПВО, радиоэлектронной борьбой, инженерами, обезвреживанием взрывчатки, даже материально-техническим обеспечением. Всё это должно быть с вами. Наши командные силы добились этого в бою в Багдаде. Когда это будет, вы сможете заставить врага посыпаться, а, возможно, даже испытать коллапс.

Третий – могут ли россияне предотвратить это. Я не думаю. Думаю, что они уже начинают сыпаться и испытывать коллапс. Есть ли кто-то, кто может убедить Владимира Путина или любого, кто будет в то время в Кремле, что эту войну больше невозможно продолжать как на поле боя, так и с точки зрения финансового давления, увеличивающихся санкций и экспортного контроля? Что после этого все упадет и россияне потерпят поражение?

Четвертый – в июне мы ожидаем контрнаступления украинских сил. Тогда увидим, как многое удастся достичь. Многое зависит от того, как много Украина получит до того времени, что было обещано Западом, как быстро украинцы овладеют новыми вооружениями. Ибо нельзя добиться общего общевойскового влияния, просто имея эти системы и все. Вы должны научиться ими управлять. Поэтому на самом деле очень трудно свести все это вместе. Нужен очень хороший командный контроль и коммуникация, и командиры, понимающие, как добиться этого эффекта.

Так что такие факторы. Но не рано также думать о том, как будет выглядеть План Маршалла (для Украины – ред.) и гарантии безопасности. В идеале это должно быть членство в НАТО или коалиция стран, которые предоставят Украине гарантии статьи 5 (Устава НАТО о коллективной обороне – ред.), которую возглавят США. И Украине не рано хорошо подумать о том, какие реформы нужно будет осуществить, чтобы привлечь инвесторов. Да, я был директором ЦРУ, пробыл более 40 лет в военной форме. Но последние 10 лет я являюсь партнером одной из крупнейших в мире инвестиционных фирм. И я знаю, что мы ищем в стране. Откровенно несколько лет назад, когда мы тяжело работали по Украине, этих элементов там не было.

Роман Бессмертный, украинский политик и дипломат

Вопрос поворота будет решаться в ближайшие месяцы. Осень этого года, события на Генассамблее ООН (каждая осенняя сессия – это сессия высокого уровня), уже ответит на вопрос, как мир будет двигаться дальше: будет ли это глобальный конфликт или растянуто противостояние на определенных площадках.

Есть два варианта развития событий.

Первый – переход сегодняшнего мира к глобальному противостоянию, то есть мировой войне, в случае если Китай однозначно займет российскую позицию. Это создает ось Минск-Москва-Тегеран-Пекин. Ясно, что "Рамштайн" мобилизуется. Понятно, что все начнется с экономического беспорядка, серьезного обвала Китая, а за этим все перерастет в противостояние, где достаточно на сегодняшний день двух уже горящих площадок – это российско-украинская война и ирано-израильская война.

То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке – это уже очередной этап ирано-израильской войны. Как только будет испытана первая бомба, это может послужить колоссальным стартом для развертывания в центральной Азии, на Ближнем Востоке военных действий. Поэтому я понимаю и разделяю шаги, которые делает Израиль. Это нужно остановить немедленно, пока оно не достигло масштаба.

Второй – растяжение во время русско-украинской войны.

Кстати, надо понимать, что возможные и компенсирующие вещи. Условно говоря, ситуация в Украине заканчивается тем, что зафиксируется какая-то линия (граница Украины или другая линия), а напряжение переносится в другую часть мира. Это возможно. Ибо война для Путина – это образ жизни. Война ему нужна как питание для продления его жизни. И 2023 сформирует ответ на этот вопрос.

Это же "фюрер". Вспомните поход (Гитлера – ред.) на Великобританию. Обгадаемся, значит развернемся в другую сторону. Здесь такая же ситуация. Кстати, внутренне я опасаюсь, что в Кремле начнут понимать то, что им в принципе Украина не по зубам. И как только это произойдет, надо просто ждать похода в Казахстан, Грузию. Для Путина нет разницы, ему нужна война.

Если в течение 2023-2025 годов миру не удастся удержать и нанести серьезный удар по кремлевской агрессии, по планам Ирана, то в 2025 году ситуация сойдет с катушек. У меня в этом нет даже малейшего сомнения. Мир делится, и нас должно больше беспокоить, где пройдет граница между миром демократий и тоталитаризма.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам

"Распада России не будет — там будет фашизм"

Россия проиграла эту войну еще 25 февраля, начав этот "скачок Мангуста". Они рассчитывали на скорую войну, поэтому не были готовы и не готовились к длительной войне высокой интенсивности, которая им уже не по силам. В апреле-мае-июне прошлого года они попытались провести высокоинтенсивную общевойсковую операцию на Донбассе, стирая с поверхности земли Северодонецк и Лисичанск. Сейчас они попытались то же сделать на Донбассе. Очевидно, что там все гаснет.

Несмотря на то, что было очень много прогнозов о широкомасштабном наступлении, я, например, считал и считаю, что широкомасштабного наступления не может быть физически. У России нет ударных группировок, которые развернуты на нескольких направлениях. Если бы они хотели проводить операцию из Беларуси, им надо бы иметь там минимум 50-80 тыс., а лучше – 100 тыс. именно российской армии. Плюс белорусы. И тогда можно было бы говорить о каких-то трех направлениях из Беларуси – Западе Украины, Киевской и Черниговской областях. То же и на харьковском, сумском и южном направлениях. Об Одессе они забыли – это фантастика.

У них есть возможность выполнить задачу Путина – проломить и оккупировать Донбасс. Провозгласить, что это на данный момент цели "специальной военной операции", попытаться действительно заморозить конфликт и перевести это в бесконечную войну, которая бы смогла позволить ему все же избежать катастрофы. Война для Путина – единственный способ выжить политически и физически. Да, действительно, в обращении к Федеральному собранию Путин объявил о затяжной войне, но не объявил мер военного плана, мобилизации, которые бы свидетельствовали, что он собирается воевать долго. Он больше говорил, как будет переводить Россию в осадное положение, последующую изоляцию, что нужно затянуть пояса и готовиться жить в Северной Корее.

Я не знаю, почему Путин не хочет объявлять мобилизацию, потому что это для него единственный выход. Но, может быть, генералы объяснили, что у них проблемы с техникой. Можно мобилизовать миллионы людей, но танков больше не станет. Нового оружия и техники там вообще очень мало – это десятки. А то, что сотни и тысячи – это все-таки очень устаревшая техника, которая не может быть паритетной с западной, которая будет у нас уже через месяц. Поэтому, возможно, генералы ему объяснили, что надо как-то уже сворачивать. Потому что если мы будем повышать ставки, реально может быть разгром.

Украина уже в конце марта точно будет готова к проведению активных контрнаступательных действий. На каких направлениях? Это любопытно. У россиян очень сложная ситуация. Они сконцентрировали свои основные резервы и силы на Донбассе. У них есть три направления – Бахмут, Угледар, Кременная – они пытаются прорвать украинскую оборону, создавая клешни. Они там накопили силы, которые действительно могут воевать, имеют боевой потенциал. И украинская армия там утилизирует.

Но кроме Донбасса есть много других интересных направлений. Это всем известный Мелитополь-Бердянск. И еще есть, например, Херсонская область – форсирование Днепра. Здесь интересно. Это очень сложная и фантастическая операция. Но я бы ее не исключал. А особенно в условиях получения Украиной дальнобойных ракет на 150 км. Если они у нас будут, то, например, даже определенные логистические и инфраструктурные объекты в Крыму, которые используются сейчас для поддержания боеспособности российской группировки на левом берегу Херсонской области, могут быть выведены из строя, и эта группировка начнет задыхаться. Поэтому если у нас будут эти ракеты, даже форсирование Днепра, которое сейчас выглядит фантастически, станет более реалистичным. Потому что можно сделать такую подготовительную операцию, когда не только Мелитополь, но и Мариуполь будет под ударом и Бердянск, и Крым. И это создаст условия, когда украинская армия сможет создать угрозу на нескольких направлениях, когда в условиях отсутствия мобилизации в России резервов будет катастрофически не хватать.

Если украинская армия подойдет к Крыму, Путину будет поздно проводить мобилизацию. И использование Путиным в таком случае ядерного оружия – это фантазия. Представим, что украинская армия подходит к Крыму. Ядерное оружие, что? Где может быть удар? Какой смысл? Уже все проиграли. Если украинская армия подходит к Крыму и начинает операцию по увольнению Донецка, ядерное оружие будет уже поздно применять. Если Путин все же бросит ядерные бомбы, что происходит? Статус Северной Кореи для Путина оказывается самым лучшим, потому что после этого такого идиота на этой планете не будут терпеть.

Европа опасается гражданской войны в России, ее распад. А там не будет распада – там будет фашизм. И то, что объявил Путин в обращении, — это фашизм, диктаторский изолированный режим, возможно с какими-то внешними партнерами вроде Ирана или Китая. Но суть в том, что они готовятся к изоляции и фашистскому режиму, а не распаду, пока жив Путин. Главное сейчас для нас – не бояться, а загонять Путина дальше под эту лавочку, пусть там сидит. А нам главное сейчас – освободить нашу территорию. Ядерная накручивание – это надуманно. Путин понимает, что если он использует ядерное оружие, не будет никакого фашистского режима. Его уничтожат. Даже если Крым и Украина будут потеряны, он еще там в России до смерти может 20 лет править в своем фашистском государстве, если оно не развалится из-за экономических бунтов.

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах

"Путин будет вкладывать последние деньги в ядерное оружие"

Я конечно не могу вам назвать в цифрах вероятность разных вариантов. Но я вижу, как вариант, достаточно скорую победу. Я вижу и вариант затяжной войны. Он тоже есть. Путин может поставить на затяжную войну, может ждать смену власти в Вашингтоне. Он понимает, что эта Администрация и лично Джо Байден будут решительно выполнять то, что сказали: мы с Украиной так долго, как это потребуется, и настолько, насколько это нужно. И эта фраза не должна радовать Путина, тоже имеющего социальные и экономические проблемы, и непростую внутреннюю политика. Пока это проявляется ограниченно. Но чем дальше, тем будет больше.

У Путина пока есть деньги, которых по разным сценариям ему хватит где-то до середины следующего года. То есть, до президентских выборов в России (17 марта 2024 – ред.). Линия Запада, хотя это не будет сказано публично, будет состоять в том, чтобы отказать Путина от участия в этих выборах, и вокруг этого построить понятийную в международном смысле договоренность.

Запад не желает затягивать войну. Да и Китаю это не выгодно. Поэтому есть возможность завершения войны в обозримой перспективе. Сейчас мы на новом этапе войны. Я его называю "геополитическим". Запад очень пока осторожно начал повышать ставки. Политическое решение о поставках танков, а до этого бронетехники – это очевидное повышение ставок. Наши союзники хотят победы, но контролируемой. Как видите, они готовы повышать ставки, но так, чтобы не было масштабной эскалации. Пока их позиция остается такой: "Мы напрямую не вступаем в эту войну".

Продолжится ли дозированное предоставление военной помощи Украине, учитывая риски эскалации со стороны России? По состоянию на сейчас – да. Но эти "дозы" будут больше, иного качества. Поэтому в этом будет однозначно прогресс. Если ситуация выйдет из-под контроля, то Запад может пойти на эскалацию со своей стороны, и тогда эта логика изменится. Но пока Запад совершенно осознанно идет на стратегический подход в поставках оружия, который должен коррелировать с экономическим давлением изоляции России. Это сегодня фундаментальная стратегия Запада. И красные линии, которые они для себя нарисовали, — это лишь опосредованное участие (в войне – ред.), никакой прямой и избегание опасной эскалации.

Путин также решил пойти на повышение геополитических ставок, заявив о приостановлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Это не имеет никакого непосредственного военного или безопасного влияния, потому что в тот же день в России сказали, что будут соблюдать ограничения. Следующим шагом России, они об этом полагают, может быть изменение ядерной доктрины. Обращаясь к россиянам 23 февраля, Путин сказал, что Россия будет развивать свою ядерную триаду. И это не блеф. Это прямой шантаж. Я думаю, что Путин будет вкладывать последние деньги, экономить на всем, в ядерное оружие и средства его доставки. Он прекрасно понимает, что это последний рычаг России.

У нас есть Китай, который стал игроком. И это совершенно осознанно. Китай вышел с комплексным планом, состоящим из нового видения глобальной безопасности. И этот текст мы уже видели. Он несколько похож на прежние Хельсинкские договоренности 1975 года, но с несколькими отличиями. Две из них очень важны для понимания всеми: ни одного упоминания о правах человека и повторяется формула "а давайте учтем постоянно повторяющиеся в Кремле легитимные интересы в сфере безопасности".

Мария Золкина, глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива и исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук

"Россия не отказывается от планов деконструкции украинского государства"

Во-первых, Россия дала четкий сигнал, что не собирается отказываться от уже оккупированных украинских территорий.

Во-вторых, Россия поняла, что ее единственный шанс – это длительная война на истощение.

В-третьих, в долгосрочной перспективе Россия готовится работать как военная экономика.

Россия не отказывается от планов деконструкции украинского государства. Очевидно, что в этом году война не завершится при любых раскладах. И до конца еще будет далеко. Почему 2023 определяющий? Сейчас, по сравнению со всем периодом этой войны, для нас складываются лучшие возможности для подготовки каких-либо локальных контрнаступательных действий или большей контрнаступательной операции. Есть беспрецедентная политическая настройка наших западных партнеров, которых нам удалось убедить, что все-таки Украина должна деоккупировать свои территории, а не замораживать действующую линию фронта.

Будут ли у нас такие же условия в следующем году? Неизвестно. Россия будет пытаться разорвать наш фронт в этом году. Неизвестно, какова будет ситуация на поле боя. Если россиянам удастся где-то наш фронт прорвать, это будет играть в минус нам, и плюс тем, кто на Западе еще недавно верил в возможность дипломатии. То есть они могут вернуться к идее, что, возможно, лучше заморозить линию фронта и входить в переговоры.

Для Украины на 2023 год это означает:

1. Россияне однозначно попытаются активизировать военные действия для достижения своих целей.

Скорее всего, нам этого следует ожидать аккумуляции Украиной сил и средств для контрнаступления. Мы понимаем, что поставки необходимого количества западного оружия – это не раньше лета 2023 года. Поскольку Россия это тоже прекрасно понимает, она, очевидно, будет пробовать продавить либо действующую линию разграничения, либо организовать какое-то другое масштабное наступление к этому моменту. Если у россиян это провалится, то будет еще один переломный момент, когда они могут снова начать играть в историю с дипломатией.

2. Позиционная война без серьезных движений линии фронта в течение всего 2023 года может вернуть некоторых из наших западных партнеров, в частности в Европе, к мысли, что, возможно, вместо постоянного истощения и большой интенсивности боевых действий лучше подумать о переговорах и замораживании линии фронта.

На Западе нет понимания, что делать с Россией после этой войны. Более того, нет понимания, как именно Россия будет переживать поражение в этой войне: изменение режима, дезинтеграция, внутренний глубокий кризис. И эта дискуссия не может идти открыто, потому что будет служить фактором консолидации россиян. Это будет играть на руку Путину для мобилизации экономики и населения вокруг военной темы.

Но проблема в том, что поражение России может выглядеть по-разному.

Одно дело, если происходят очень тяжелые кровопролитные бои, когда Украина, например, возвращает себе контроль над территориями, но это происходит с очень серьезными потерями, и эти контрнаступательные операции идут очень сложно. Тогда вполне вероятно, что Запад будет громче говорить Украине, стоит ли думать об освобождении всей территории, тем более что никаких гарантий нет и ресурсов не хватает.

Второй вариант, когда в результате каких-то правильно спланированных действий или благоприятных обстоятельств русский фронт начинает просто сыпаться. То есть, если события на фронте и победы, пусть даже локальные, будут приобретаться для Украины меньшей ценой, тогда готовность Запада поддержать полную деоккупацию украинской территории, включая Крым, на практике будет выше. Условно говоря, если у вас все получается, кто вас остановит. Но хватит ли у Украины ресурсов по такому сценарию?

Что касается Крыма, России, к сожалению, удалось, начиная с 2014 года, а после 2022 года она это усилила, выделить Крым в какую-то специфическую историю, которая кардинально вроде бы должна отличаться от других оккупированных территорий. Когда идет разговор о ядерной угрозе со стороны России, о возможном ядерном ударе, мы все время слышим от экспертов, что Путин не нанесет ядерного удара по Украине. Единственный триггер – это Крым. На каком основании? Только на основании информационной истерии, раскрученной Россией вокруг Крыма. Ибо больше оснований нет. Это звучит в заявлениях западных политиков, которые были бы полностью готовы и считали бы это победой Украины, если бы Украина освободила континентальную часть, но при этом договаривалась фактически о легализации оккупации Крыма, или просто признала бы, что он оккупирован, и она не будет его деоккупировать.

Это плохая история для нас. Но есть хорошая новость. За этой историей об особенностях Крыма не стоит ничего кроме российской информационной кампании. То есть, это информационный пузырь, в который Запад поверил. Крым – это вычурная версия сохранить Путину лицо. Учитывая это, есть еще одна хорошая новость. Если бы Украине удалось начать успешное освобождение континентальной части, то нас с увольнением Крыма вряд ли бы кто-то останавливал.

Михаил Марек, директор Центра исследований современной среды безопасности (Краков, Польша)

"Россия будет все время давить на Запад, используя ядерный шантаж"

К сожалению, я не надеюсь, что эта война может закончиться в этом году. Кремль готовит свое общество к долгой войне, которая продлится годами, а не месяцами. Во время обращения в Федеральное собрание Путин упомянул о президентских выборах в России, которые, по его словам, состоятся при любых обстоятельствах. То есть война против Украины будет использоваться, чтобы строить поддержку среди россиян для Путина. И российское общество в большинстве своем поддерживает войну против Украины.

Но одно – это надежда Кремля. А совсем другое – это реальность. Надеемся, что эти мобилизационные волны, которые будут продолжаться в России, не помогут россиянам кардинально изменить ситуацию. Потому время играет на стороне Украины. И если вам удастся использовать его правильно, получить западное оружие, подготовиться к наступлению, можно медленно двигаться вперед. Но до конца войны еще долго.

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Самая главная перспектива ближайших месяцев – это наступление России на Донбассе. То есть то, что уже по сути происходит. Я не надеюсь, что в то же время россияне смогут организовать еще одно наступление на каком-нибудь другом направлении. То есть они сосредоточятся на Бахмуте и других городах на восточном фронте.

Россия также будет постоянно давить на Запад, используя ядерный фактор. В ближайшие месяцы Москва будет применять ядерный шантаж, чтобы заставить Запад остановить помощь Украине, иначе Россия начнет какие-то ядерные испытания или будут звучать прямые заявления, что Россия готова нанести ядерный удар по Украине или государствам НАТО. Однако я уже не верю, что на Западе кто-то серьезно боится ядерного удара. Путин настолько часто пытался нас запугать, что сейчас этот фактор уже не очень силен. Разве что он реально сделает следующий рискованный шаг. Однако россияне также будут раскачивать напряжение вокруг Молдовы, строя там черный пиар для Украины, которая вроде бы собирается штурмовать Приднестровье. Это то, что мы сейчас видим.

Несмотря на это, я надеюсь, что Запад будет увеличивать поддержку Украины, особенно вооруженную. Следует учитывать, что не все решения о военной помощи озвучиваются публично. И здесь у Запада очень сильная надежда, что эта помощь приведет к украинскому контрнаступлению. Но не на востоке, а на каком-нибудь другом направлении, например на юге. И когда будет наступление Украины на Бердянск или в сторону Крыма, чтобы он помог не только отбросить россиян, но и остановил российское наступление на Донбассе.

Я оцениваю, что этот вариант возможен, что украинцы уже через несколько месяцев получат достаточное количество оружия, чтобы организовать успешное контрнаступление. Я не надеюсь, что это наступление кардинально изменит картину войны. Но он остановит российское наступление на Донбассе, как это было при наступлении украинских сил на Харьковщине.

Юлиан Кифу, советник премьер-министра Румынии

"Такие автократии, как Россия, могут растаять за одну ночь"

Итак, из того, что мы видим по состоянию на данный момент, – это будет долгая война на истощение. Текущие оценки – это 3-5 лет. Но мы видели в некоторых других местах, таких как Сирия, где это длится 12 лет с разной интенсивностью. Что не означает, что это будет полномасштабная война или высокая интенсивность в течение всего периода. Возможны эпизоды остановки и восстановления. Это связано с тем, что Россия не изменила ни одну из своих целей этой войны. И цели, как мы видим, будут сохраняться, пока (по мнению Кремля – ред.) не будут достигнуты. Украина же преследует цель вернуть свои территории, она война будет продолжаться.

И все это зависит от трех с половиной факторов.

Во-первых, устойчивость Запада поддерживать Украину финансово, и в первую очередь, военно. Это связано не столько с желанием (Западу – ред.), сколько с возможностями, необходимыми Западу для перехода от работы оборонной промышленности в мирное время к производству в военное время, особенно массового производства боеприпасов. Это не произойдет не сразу. Требуется время и инвестиции.

Во-вторых, от стойкости самих украинцев, армии, борьбы за свою территорию и независимость. И устойчивости народа поддержать тех, кто находится на передовой этой войны.

В-третьих, это способность украинцев отразить массированную атаку (России – ред.), которая была анонсирована этой весной. Это также связано с продолжением Украиной собственных атак, иначе инициатива окажется в руках россиян. Поэтому, во-первых, вам нужно отразить атаку, во-вторых, обладать способностью осуществить собственную атаку, чтобы обеспечить собственные стратегии.

Итак, я уже рассказал вам о трех факторах. И последняя половинка связана с самой Россией. Насколько устойчива Россия, насколько долго Путин может выжить без своих доверенных лиц и друзей? Конечно, любые автократии поколебать гораздо сложнее. Еще есть, по крайней мере, по тем данным, которые у нас есть, поддержка Путина, со стороны элит, но не со стороны народа. Но в то же время, то, что происходит с автократиями, они могут растаять за одну ночь от разного набора триггеров, которые могут произойти в любое время. Но эта война не закончится, мне очень жаль, в этом году, если это не будет соглашение, которое не подойдет ни одной стороне, или в случае полного упадка одной из сторон, что маловероятно в обозримом будущем.

Бен Годжес, генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе

"Мне не нравится постепенный подход Запада к помощи Украине"

Я верю, что Украина может победить Россию, в частности, освободить Крым в этом году, если Запад во главе с США будет продолжать предоставлять все, о чем мы заявили ранее: оружие, боеприпасы, оборудование, а также если мы продолжим сохранять санкции против России. И это, учитывая качество обороны Украины, качество устойчивости украинского народа, а также многочисленные проблемы в России… Мы все знаем, все слышим только об огромных тысячах российских войск. Но эти цифры преувеличены, и у россиян столько проблем, они терпят столько потерь, у них столько внутренних противостояний между Пригожиным, Кадыровым, Шойгой. Я думаю, что очень реалистично ожидать, что Украина добьется успеха в этом году, если все это будет продолжаться. Но мы также должны четко понимать, что Украина также несет много потерь.

Мне не нравится очень постепенный подход (по дозированному предоставлению Украине вооружений – ред.), который использует Запад. Я понимаю некоторые причины. Я просто не согласен с этим. Думаю, что Администрация США должна сказать, что мы хотим, чтобы Украина победила и мы хотим, чтобы она победила в этом году. Самый быстрый способ прекратить убийства, прекратить распространение этого конфликта – убедиться, что Украина выиграет в этом году. Это означает возврат всех ее территорий, особенно Крыма. И потому, если Украина даст четко понять Белому дому, Пентагону и Западу, что ей нужны возможности освободить Крым в этом году, это означает, что ей нужно высокоточное оружие большой дальности, которое могло бы изолировать и сделать Крым непропускным для российских войск. Это не приведет к большим потерям со стороны Украины.

Если Украина будет иметь средства дальнего радиуса действия, будь то ATACAMS или F-16, беспилотники, например Gray Eagle, наземные бомбы малого диаметра (Ground Launched Small Diameter Bombs – ред.), это сможет сделать невозможным пребывание русского флота, авиации и их армии в Крыму. Это был бы самый быстрый путь к освобождению Крыма. А также высокоточное оружие большой дальности – это то, что позволило Украине победить проходную русскую артиллерию в массовой российской пехоте. Вам не нужно убивать всю русскую пехоту. Надо просто сделать невозможным поддержку массовой пехоты русской артиллерией. Вы будете делать это, уничтожая штабы, склады боеприпасов и логистику. Для этого вам нужно дальнобойное оружие большего радиуса действия, чем сегодня на вооружении GMLRS или HIMARS. Это та возможность, за которую я адвокатировал бы. Какого бы она не была. Есть разные виды. Способность (наносить дальнобойные удары – ред.) – это самое важное.

Джон Гербст, бывший посол США в Украине, директор Центра Евразии в Atlantic Council

"Заявления Администрации Байдена по этой войне очень слабы и нечетки"

Мы знаем, что русские военные не имеют успехов в этой войне. Путин и Кремль должны объяснить своему народу, почему они так плохо воюют. Поэтому они говорят, что эта война действительно не против Украины, а против НАТО. Не смотря на то, что ни один натовский солдат не воюет. Они хотят напугать Америку и НАТО, чтобы они не помогали Украине. Поэтому они и говорят, что будет какое-то столкновение между Россией и НАТО.

Заявления Администрации Байдена по поводу этой войны очень слабые и нечеткие. Если бы Байден говорил, что российская война против Украины представляет большую угрозу интересам США. Это угроза американской безопасности и процветанию. И если бы Байден говорил об этом и в то же время говорил, что цель США – победа Украины или российское поражение, он мог бы получить еще большую поддержку в США. Потому что в Америке поддерживают Украину. И тогда он отправлял бы все, что нужно Украине. Но он и его команда не готовы так выражаться. Это еще одна часть их нерешительности.

Путин понимает психологию. Есть огромная и к сожалению успешная дезинформационная операция, что Путин, как крыса в углу, которая сделает все, что нужно, когда она под атакой. И это то, что он развивал более 20 лет. Поэтому Путин и другие российские чиновники говорят об их готовности применить ядерное оружие. И, к сожалению, этот блеф добивается определенных успехов. По-моему, это главная причина для этой жалкой робости со стороны Белого дома и многих других в государственных учреждениях на Западе.

Мы знаем, что помощь Украине, в частности, военная, от США и других стран велика. Но она не включает всю передовую военную технику, которая нужна Украине. И именно риск эскалации – это одна из главных причин этой робости, которую я считаю ошибкой нашей политики. Если бы мы посылали в Украину всю необходимую военную технику, имею в виду больше танков, я также имею в виду истребители F-16 и артиллерию с дальностью до 300 километров, тогда, думаю, вы бы начали успешное наступление, которое разрушило бы сухопутный мост от России в Крым. И это было бы катастрофой, поражением огромного масштаба Кремля. И такое поражение могло бы убедить Кремль вывести свои войска из Украины. Без этой передовой военной техники я не исключаю такое успешное наступление для Украины, но и не ожидаю.