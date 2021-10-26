Второй после Эскобара: как в Колумбии схватили самого могущественного нарокобарона ХХ века и чем он известен

Второй после Эскобара: как в Колумбии схватили самого могущественного нарокобарона ХХ века и чем он известен

Он является руководителем крупнейшей в стране криминальной организации Clan del Golfo (Клан Залива), которая контролирует около 50% поставок колумбийского кокаина.

В силовой операции по задержанию наркобарона Дайри Антонио Усаги, известного также под прозвищами Отониэль, Маурисио и Мао участвовали 500 полицейских и 22 вертолета. Один сотрудник полиции погиб.

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"Это самый большой удар по наркоторговле в нашей стране в этом веке", — заявил президент Колумбии Иван Дуке в своем видеообращении. По его словам, задержание Усаги можно сравнить только с поимкой знаменитого наркоторговца Пабло Эскобара в 1990-х.

Кто такой Дайри Антонио Усаги

50-летний Усаги (Отониэль и Мао) в прошлом участвовал в боевых действиях против правительства на стороне леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (ELN). Позже наркобарон изменил свою позицию и перешел на сторону врага — в праворадикальную организацию "Объединенные силы самообороны Колумбии" (AUC). Это была парамилитарная наркоторговая банда, бывшие участники которой и составляют ядро Clan del Golfo, куда входит от 1200 до 1800 человек.

Когда AUC в 2005 году расформировался, Усаги начал работать на наркобарона Даниэля Рэндона Эррера, известного как Дон Марио, – руководителя известного ныне "Клана Персидского залива".

Семейный бизнес

Отониэль возглавил наркоторговую банду после того, как её предыдущего лидера — родного брата Усаги — убили представители полиции во время рейда на его новогоднюю вечеринку 1 января 2012 года.

Однако Отониэль продолжал работать не один. Его партнерша Бланка Сенобия Мадрид Бенджумеа отвечала за финансы банды, пока в феврале 2015-го её не схватили правоохранители.

Его племянник, Харлисон Усаги, отвечал за маршруты наркотрафика на север в Центральную Америку и поддерживал связь с мексиканскими наркокартелями, пока его так же не схватили в феврале 2015-го.

Стоит отметить, что с того же 2015 года началась масштабная и дорогостоящая операция по захвату наркобарона. Так, по свидетельствам источников, связанных с отслеживанием наркоторговца, 225 000 долларов было потрачено на то, чтобы выследить Отониэля за первые 25 дней охоты. В ходе операции были изъяты десятки тонн кокаина, уничтожен ряд посевов коки и лаборатории, которые превращали листья в наркотики.

В последние годы силы безопасности захватили в плен около 6700 членов группировки. В результате клан снизил свою численность, а его ведущие представители были вынуждены прятаться в отдаленных регионах джунглей.

Как Отониэлю удавалось избегать наказания

Удивительная способность Отониэля уклоняться от сил безопасности частично объясняется тесными связями его семьи с регионом. Отониэль родился в Урабе и знает этот регион как свои пять пальцев.

К тому же путём угроз он получил почти полный контроль над местной общиной. Поэтому силовикам было тяжело завоевать доверие людей на этой территории.

Более того, Отониэль использует различные уловки, чтобы уклониться от полиции. Таким образом, он научил нескольких собак, чтобы те предупреждали его о любом, кто приближается к его тайникам.

Несколько лет назад полиции удалось поймать одну из сторожевых собак наркоторговца. Правоохранители научили собаку преследовать другую собаку Отониэля.

Ото, как полиция назвала своего помощника, был хорошо знаком с запахом своего бывшего хозяина, поэтому очень помог правоохранителям, которые отслеживали наркоторговца.

Сеть безопасных сельских домиков, которые Отониэль менял по ночам, позволила ему годами противостоять усилиям властей по задержанию наркоторговца.

Вместе с тем, война оставила весомый след на Усаги, поэтому он вынужден был пользоваться ортопедическими матрасами, поскольку грыжа межпозвонкового диска вызывала боль в спине. Несколько раз полиция находила такие матрасы в бывших тайниках Усаги. Это помогало выяснить маршрут передвижения наркоторговца.

Associated Press

Как удалось схватить почти неуловимого наркоторговца

Самый мощный наркобарон современности задержан во время операции «Осирис» в провинции Антиокия на северо-западе Колумбии, недалеко от границы с Панамой.

Власти заявили, что разведывательные данные, предоставленные США и Великобританией, привели более 500 солдат и членов колумбийского спецназа в тайник Усаги в джунглях, защищенный восемью кольцами безопасности. Благодаря военной технике и 22 вертолетам линию обороны Усаги всё же удалось прорвать.

После задержания его перевезли в столицу страны Боготы, где наркоторговца будут содержать при усиленных мерах безопасности.

Отониэля обвиняют в отправке десятков партий кокаина в США через Венесуэлу, Гватемалу, Мексику, Панаму и Гондурас; убийстве полицейских, вербовке несовершеннолетних и сексуальном насилии над детьми.

Согласно отчету Белого дома, площадь земли, предназначенной для производства коки — сырья кокаина, выросла на 16% до рекордных 245 000 гектаров. Это уровень, который не наблюдали уже два дисятилетия из-за усилий США по искоренению наркобизнеса.

Масштабы группировки

Силы безопасности Колумбии назвали банду самой мощной преступной организацией в стране, тогда как власти США описывают ее как "тяжеловоружённую и жесточайшую».

Группировка, действующая во многих провинциях и имеющая широкие международные связи, занимается контрабандой наркотиков, торговлей людьми, незаконной добычей золота и насилием.

Считается, что она насчитывает около 1800 вооруженных членов, в основном набранных из ультраправых военизированных формирований. Представителей банды ранее арестовали в Аргентине, Бразилии, Гондурасе, Перу и Испании.

Группировка контролирует многие маршруты, которые используются для контрабанды наркотиков из Колумбии в США и даже в Россию. Кроме того, группировка Clan del Golfo сотрудничает с крупнейшим мексиканским наркокартелем Sinaloa.

Его в конце 80-х годов прошлого века основал Хоакин Гусман, с 2016 года находящийся в тюрьме штата Колорадо. По оценкам американского Управления по борьбе с наркотиками (США), Sinaloa является фактическим монополистом на рынке героина в США. Кроме того, этот мексиканский картель торгует наркотиками в 60 процентах стран мира – в Западной Африке, Европе, а также в России, Индии и Китае – странах, в которых также продают наркотики из Афганистана. То есть наркобизнесы, которые должны бы конкурировать, объединяются, чтобы увеличить прибыль, а как следствие – политическое влияние.

Еще в 2009 году США выдвинули обвинение Отониэлю. После того "за его голову" штаты предложили награду в 5 млн долларов, власти Колумбии добавили к этой сумме еще 800 тысяч долларов. Наркоторговца обвинили в импорте менее 73 метрических тонн кокаина в страну в период с 2003 по 2014 год.

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