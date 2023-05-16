Второй раз женился с женой и стал отцом, потому что так пообещал на "Азовстале": история защитника Мариуполя

Обещал жене выжить, обвенчаться и что у них обязательно будет еще один ребенок. Защитник Мариуполя Юрий Клименко до последнего защищал свой город. В день выхода из "Азовстали" получил значительные ранения, с тридцатью процентами ожогов тела попал в плен. После обмена, только что поднявшись на ноги, повел любимую под венец. ТСН стала свидетелями венчания, а теперь вместе с героическим защитником встречала из родильного дома его жену с младенцем.

В счастье супругам сложно поверить, для них они выстраданы. Великая война застала Клименко в родном Мариуполе. Юрий, уже несколько лет служивший в ВСУ, сразу стал на защиту города. “Он мне сказал, не покину наш город, я пойду и буду со своими побратимами до конца. Но я тебя прошу, бери ребенка и уезжайте”, – рассказывает жена защитника.

Виктории с дочерью удалось выбраться, что с мужем она не знала больше месяца, а потом получила от него сообщение, точнее его фотографию. Записочки на картоне долго были их единственной связью и именно так Юрий сделал своей Виктории предложение. "Он мне написал, Дай Бог, если останусь живым, вернусь, мы сразу обвенчаемся и будет еще один ребенок", — вспоминает жена.

Предложение жене от бойца Юрия Клименко

Последнее известие от него пришло в день выхода защитников из "Азовстали". "Выводят нас сейчас в плен, договорились будто бы третья сторона какая-то нас будет контролировать", — вспоминает женщина.

Именно в этот день враг нанес последний удар по Юрию и его побратимам. “Сброшена была бомба в наш бункер, откуда мы должны были выходить. Я стоял до выхода боком и в этот момент вот последовал взрыв. Три человека, мы дошли, двое остались в бункере, не вышли, они – 200”, — вспоминает Юрий.

Раненого Юрия доставили в больницу в Новоазовск, а затем в Донецк. Мужчина, вспоминает, украинским бойцам там были не рады. "Никто не хотел даже помыть. Все эти медсестры кричали: "фу, это укропы". Это наши новоазовские. Из обезболивающего был только анальгин”, — вспоминает Юрий.

Боль была адской, вспоминает мужчина, но именно это, убежден, ее спасло, потому что его обменяли одним из первых, как тяжелого. "Звоню мне какой-то номер, я поднимаю трубку и уже слышу голос мужчины и он мне говорит, что я дома, я дома", — вспоминает Виктория.

Как только разрешили врачи, Юрий помчался выполнять свое обещание и после 8 лет брака супруги стали под венец. Не медлил и со вторым обещанием.

За последние месяцы Днепр уже стал для семьи родным. Однако все Клименко очень скучают по своему морю, поэтому Юрий после восстановления снова собирается на фронт, чтобы выполнить еще одно обещание — повезти своих девочек в украинский Мариуполь.

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