Вторые сутки жители Красногоровки прячутся от обстрелов из гранатометов и минометов

Местные жители в селе Красногоровка уверяют: точно знают, кто и чем пытается их убить.

Пушками и минометами по окрестностям мирной Красногоровки российские оккупанты ударили среди бела дня. Несколько десятков мин и снарядов разорвались в полях в непосредственной близости от наших укреплений и жилищ горожан.

Об этом говорится в ТСН.16.45

Сразу три российских мины "ПОМ 2" в среду пролетели над головами украинских военных. Они свелись в боевое положение прямо на жилой улице, в Марьинке. «Тут как раз машинка подъехала и в этот момент прилетела и взорвалась мина. Они развернулись, даже еще бензином там пахнет – пробило бак, пробило три колеса. Доли секунды срабатывают, они еще не успели даже выйти из машины», — рассказывает боец.

Небольшая воронка, обломки автомобильного зеркала и запах бензина. Капли крови за двое суток спрятала земля. Кроме изрешеченного автомобиля — обломками мины, задело ногу одного из энергетиков, приехавших на вызов к местным.

Те противопехотные мины, станет понятно уже на следующий день, были лишь "затравкой". Перед началом многочасового террора работает артиллерия. «120 часто работает, что минометы, что гаубицы! Слышно, что техника гудит за терриконом», — добавляют бойцы.

Местные жители в селе Красногоровка уверяют: точно знают, кто и чем пытается их убить. Не понимают только – почему…

Накануне, во время вражеского обстрела, куда летело "Сыч" видел своими глазами, ведь именно стоял на дежурстве. «Утром началось и длилось почти два часа. Я насчитав около 20 и потом я сменился», — говорит боец.

Новости с фронта: российские оккупанты ударили по окрестностям мирной Красногоровки

В общей сложности, в окрестностях Красногоровки накануне взорвались, более трех десятков 120 миллиметровых мин. И это без учета гранатометных вражеских выстрелов и стрелкового огня. Сегодняшнее утро началось… с того же. Привыкнуть не могут, но реагируют местные на вражеские атаки по-разному.

Именно на этой улице, где живет дядя Александр, сейчас энергетики собирались чинить линию электропередач. Надели бронежилеты, подождали ОБСЕ, даже выехали на место и пришлось скорее разворачиваться и бежать.

Кроме тяжелых минометов сегодня в сторону Красногоровки оккупанты стреляли еще и из противотанковых 100 миллиметровых пушек. Из Рапиры выпустили, не менее полудесятка снарядов. Местные отделались самым испугом. На позициях военных накануне один наш защитник получил ранения.

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