Вторжение России в Украину: Кличко рассказал, как готов Киев и где искать бомбоубежища

Вторжение России в Украину: Кличко рассказал, как готов Киев и где искать бомбоубежища

Власти подготовили дизель-генераторы и особую связь.

В случае чрезвычайных ситуаций в Киеве подготовлена вся инфраструктура для работы в таких условиях.

Об этом во время совместного марафона ток-шоу "Право на власть" и программы "Твой вечер" на канале "1+1" заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Если не будет света, закупленные дизель-генераторы достаточно большой мощности, обеспечено все для того, чтобы водоснабжение было. В случае отсутствия водоснабжения разработана уже карта предоставления услуг. То есть ключевая задача — то, чтобы все услуги и сервисы в Киеве работали. Коммуникация между службами — закупленная особая связь, спутниковая связь между всеми администрациями районными. То есть очень важная составляющая, чтобы коммуникация была", — рассказал Кличко.

Он добавил, что вся официальная информация о бомбоубежищах размещена на сайте КГГА и сайтах районных администраций.

"Все бомбоубежища сейчас оборудованы указателями, где расположены. В Киеве подготовлено около 5 тысяч бомбоубежищ. Будет использоваться в случае необходимости также метро глубокого залегания", — добавил городской голова Киева.

Напомним, на киевские городские сервисы вечером 23 февраля начались кибератаки.

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