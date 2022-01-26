Вторжение России в Украину: США могут ввести персональные санкции против Путина и Беларуси

Российская военная техника свозится на границу Беларуси с Украиной.

Президент США Джо Байден допустил возможность введения ограничений против главы Кремля в случае вторжения российских войск в Украину. В то же время, в Вашингтоне предупредили Беларусь, что ее также ждет решительный ответ, если она позволит России использовать свою территорию для нападения на Украину.

Подробности — в сюжете ТСН.Ранок за 26 января.

Российская военная техника свозится на границу Беларуси с Украиной. Там Александр Лукашенко с Владимиром Путиным с 10 февраля вроде бы будут проводить совместные учения. Будут тренироваться отражать внешнюю агрессию, уверяет самопровозглашенный президент Беларуси. "Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками", — заявил он.

Мир наблюдает за этим и готовится к возможным последствиям. В администрации президента Джо Байдена сообщили: ищут, чем заменить российский газ, если Кремль использует свой инструмент давления и шантажа. США сейчас спрашивают дополнительные объемы нероссийского топлива по всему миру, напоминая: две трети доходов российского бюджета от продажи энергоресурсов. Москва нуждается в этих деньгах так же сильно, как Европа поставок энергоносителей.

В случае вторжения в Украину мир готов к решительным шагам. Президент Байден допустил и персональные санкции против Путина. "Я буду рассматривать такую возможность", – ответил он на вопросы журналистов.

Джо Байден допускает введение персональных санкций против Путина

Впрочем, прежде США и союзники намерены использовать все возможности дипломатии. Их письменные ответы на требования России НАТО и Соединенные Штаты синхронно отправят в Москву на этой неделе, сообщил Генсек альянса Йенс Столтенберг.

Приятных для Путина сюрпризов там не будет. Все, что могут предложить ему – это построение коллективной безопасности на взаимно выгодных и паритетных началах. Ни предательства принципов НАТО, ни прав других государств самоопределения ожидать не стоит. "Неожиданностей не будет ни для НАТО, ни для наших европейских союзников, ни для украинских партнеров", — подчеркнул спикер Госдепа США Нед Прайс.

В то же время, в Департаменте говорят: не будут удивлены, если Кремль попытается распространить неправду о каких-то обязательствах, которые мир вроде бы берет на себя. Так что просят не поддаваться на российскую дезинформацию.