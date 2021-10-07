Потерянный вкус: как французский писатель Оноре де Бальзак полюбил украинку и сало

Знаменитый романист и гурман мог сравнить французские рулоны и украинские шкварки.

Экспедиция ТСН в поисках потерянных вкусов украинской кухни отправилась в путешествие во времени и оказалась в 19 веке. Мы прокатимся через всю Украину вместе с французским романистом Оноре де Бальзаком.

О том, какими яствами встречали писателя дорогой, чем кормила его любимая украинка Эвелина Ганская и чего не хватало Бальзаку за украинским столом, говорится 7 октября в сюжете ТСН.19: 30.

В этой экспедиции мы побывали на настоящей охоте и на свиноферме, чтобы выяснить — как складывались отношения украинцев с мясом. И рассказать — историю любви, в том числе и к салу.

Он приехал поездом через Германию, а затем по территории современной Польши и Украины — экипажем. Путешествие из Парижа в маленькую Верховню где-то в украинских лесах заняло восемь дней. Известного на весь мир французского писателя Оноре де Бальзака в дальнюю провинцию привела любовь к украинке Эвелине Ганской, которая в переписке восхищалась чувствительность его души, благодаря которой великий романист разгадал душу женщины...

Гурман Бальзак описал, что взял с собой в дорогу к любимой: галетное печенье, вяленый язык и бутылку анисовой водки. Конечно, на таком провианте прожить неделю сложно.

По дороге Бальзак останавливается в трактирах, но сетует на тамошнюю еду. Наконец — Радивилов, пограничный пункт, где Бальзака, конечно, узнают — он же мировая звезда — и приглашают на обед, который он впоследствии опишет в своих записках.

"Здесь были тонкие вина, гигантские рыбины, блестящая дичь! После отъезда из Парижа я впервые пообедал, как следует! " — написал он.

Какая же блестящая дичь так поразила Бальзака? Отправляемся — в лес. Учитывая, что гость прибыл из Франции, то, конечно, ему подавали какой-то охотничий трофей из здешней фауны, в то время это были зубр, лось, олень, кабан.

Что же можно было приготовить из дичи? Мясо кабана можно использовать для приготовления кулеша. Оленину перед приготовления стоит замариновать и прожарить на угле, как шашлык, или потушить.

Вероятно, Бальзака могло удивить качество здешних продуктов, ведь регион охотничий и свежина была всегда.

Пообедав в Радивилове, Бальзак едет дальше и прибывает в Верховню, к любимой Эвелине. Недавно умер ее муж. Бальзак сделал Ганской предложение и был намерен ждать разрешения на брак. Он попадает в величественный дворец с собственным озером, который приказала выкопать хозяйка — теперь озеро пересохло и заросло.

Усадьба Вацлава Ганского славилась винными погребами. Из всех своих путешествий он привозил вино в бочках. Кухня здесь устроена в отдельном особняке.

Бальзака поселили в правом крыле хозяйского дома, где ему предоставили трехкомнатные апартаменты. Здесь он завтракал, а на обед выходил в общую трапезную. Чем же кормила любимого, привыкшего к тонкой французской кухне, Эвелина?

"Здесь готовят бесчисленные разновидности каши, кашу варят из проса, из гречки, овса, из ячменя, ее готовы делать даже с деревянной коры!" — писал своим племянницам во Франции знаменитый романист.

И хотя с огорода постоянно поставляли к столу также много овощей, Бальзаку не хватало здесь, условно говоря, "кетчупа". В следующем письме к племянницам он попросил прислать ему "томатного соуса, но чтобы он был такой, как у нас... потому что здесь, видите, живем, как в большой пустыне".

Местные исследователи предполагают, что Эвелина держала любимого на диете, потому что тот — очень болел. Но мясо, очевидно, должно было быть в его рационе. Вполне вероятно, что это была традиционная для этого региона свинина.

Причины украинской любви к салу — до сих пор повод для жарких дискуссий среди ученых. По одной из версий, например, украинцы начали разводить свиней, чтобы уберечь запасы продовольствия от мусульман во время их регулярных набегов, ведь ни турки, ни татары — свинины не ели.

"Потерянный вкус" | Чем кормила любимая украинка Оноре де Бальзака?

Документальных свидетельств об отношениях Бальзака с салом здесь, в Верховне, не сохранилось. Но знаем наверняка, что он любил — на родине. У французских школьников в то время было два любимых блюда: похожие на паштет роллеты и рулоны — жареное сало, фактически шкварки. Бальзак говорил, что школьники этими шкварками хрустели, как трюфелями.

Кстати, местный рецепт приготовления шкварок — почти полностью совпадает с французским, только без лука.

Через два года ожидания Ганская и Бальзак получили-таки разрешение на брак, и буквально через несколько дней после скромной свадьбы уехали в Париж.

На кухне, где когда-то готовили блюда для Бальзака, ныне — столовая агроколеджа. Ни о любви, ни о дворцовой кухне здесь уже абсолютно ничего не напоминает.

Напомним, ранее в спецекспедиции ТСН речь шла о сладкую яичницу по-немецки и маринованную щуку в котле, которыми лакомились Гоголь и Котляревский.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку